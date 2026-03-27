Crédit Agricole Brie Picardie : Assemblée Générale du 27 mars 2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3

RCS AMIENS 487 625 436

Amiens, le 27 mars 2026,

L’Assemblée Générale Mixte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, qui s’est tenue le

27 mars 2026 à Chessy (77), a approuvé l’ensemble des résolutions présentées et notamment le paiement, au

titre de l’exercice 2025 :

* d’une rémunération de 1,15 euros par Certificat Coopératif d’Investissement (FR0010483768),

* d’une rémunération de 1,15 euros par Certificat Coopératif d’Associé,

* d’un intérêt de 3,10% aux parts sociales.

Pour bénéficier de la rémunération, au titre de l’exercice 2025, il faut détenir les titres Certificat Coopératif

d’Investissement Brie Picardie (FR0010483768) au plus tard le 08 avril 2026 au soir à la clôture des marchés.

Cette rémunération sera mise en paiement à partir du 13 avril 2026.

Suite au Conseil d’Administration qui s’en est suivi, la composition du Conseil d’Administration est la suivante :

Président Jérôme GARNIER Vice-Présidentes 1ère VP : Odile SALMON 2ème VP : Eliane BOUTILLIER Bureau du Conseil (+ Président et vice-présidentes) Alain BIZOUARD

Hugues DEBLOCK

Laure DELAQUAIZE

Eric JEANTY

Samuel LEUILLIER

Alain POUILLY Annabelle DESSEAUX

Emmanuel CANDELLIER

Christophe CARRÉ Jean-Luc DUBAN Benoît GORISSE

Marie-Hélène LAMAMY Julien LEVESQUE

Véronique RICHÉ Gaëlle TOUROUL CHEVALERIE

Pièce jointe