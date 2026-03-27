Compagnie du Cambodge : Résultats de l'exercice 2025

COMPAGNIE DU CAMBODGE







COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Le 27 mars 2026

Résultats de l’exercice 2025

Le Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge, réuni le 27 mars 2026, a examiné les comptes de l’exercice 2025 arrêtés par le Directoire.

Le chiffre d’affaires consolidé de Compagnie du Cambodge en 2025 s’établit à 137,1 millions d’euros contre 31,3 millions d’euros en 2024. Cette progression s’explique principalement par la prise de contrôle par Compagnie du Cambodge, de Financière Moncey et de Société Industrielle et Financière de l’Artois au 1er novembre 2024, conséquence des fusions de Compagnie des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard dans Compagnie du Cambodge, et de Compagnie des Tramways de Rouen dans Financière Moncey.

Le résultat opérationnel ressort à -16,7 millions d’euros contre 2,5 millions d’euros en 2024. Il intègre notamment la perte du Groupe IER (désormais consolidé en intégration globale).

Le résultat financier s’établit à 62,5 millions d’euros, en hausse de 15 % par rapport à 2024, consécutivement à l’intégration globale de Financière Moncey et de Société Industrielle et Financière de l’Artois. Il est principalement constitué de dividendes reçus et de revenus d’intérêts.

Le résultat net s’établit à 36,2 millions d’euros contre 45,7 millions d’euros en 2024. Le résultat net part du Groupe ressort à 30,0 millions d’euros contre 40,3 millions d’euros en 2024.

Les capitaux propres diminuent de 926 millions d’euros, principalement en raison de la variation de la juste valeur des titres détenus (-773 millions d’euros, essentiellement Compagnie de l’Odet).

Proposition de dividende : 1,80 euro par action

Le Directoire proposera à l’Assemblée générale de verser un dividende de 1,80 euro par action au titre de l’exercice 2025, soit 109,3 millions d’euros (stable par rapport à l’exercice 2024).

Chiffres clés consolidés





(en millions d'euros) 2025 2024 Chiffre d'affaires 137,1 31,3 Résultat opérationnel (16,7) 2,5 Résultat financier 62,5 54,1 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles - (0,7) Impôts (9,6) (10,2) Résultat net 36,2 45,7 Résultat net part du Groupe 30,0 40,3





(en millions d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Capitaux propres 6 456,4 7 382,2 Endettement net du Groupe / (Trésorerie) (1 325,5) (1 515,0)

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Rapport annuel.

Composition du Conseil

Le Conseil de surveillance a rendu hommage à la Comtesse de Ribes dont il a appris avec une profonde tristesse le décès survenu le 30 décembre 2025.

Jacqueline de Ribes exerçait ses fonctions de membre du Conseil de surveillance depuis 2013. Elle avait succédé au Conseil à son mari Edouard de Ribes qui avait, lui aussi, contribué durant de nombreuses années au développement du Groupe.

Le Conseil a décidé, à l’unanimité, de coopter Madame Pauline Rossi en remplacement de la Comtesse de Ribes. La ratification de cette cooptation sera soumise à l’Assemblée générale du 19 juin 2026.

Pièce jointe