Société Industrielle et Financière de l'Artois : Résultats de l'exercice 2025

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L’ARTOIS











COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 27 mars 2026

Résultats de l’exercice 2025

Le Conseil d’administration de Société Industrielle et Financière de l’Artois, réuni le 27 mars 2026, a arrêté les comptes de l’exercice 2025.

Le chiffre d’affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l’Artois en 2025 s’établit à 137,0 millions d’euros, en baisse de 15 %. Il comprend essentiellement le chiffre d’affaires du Groupe IER, en retrait compte tenu de la cession du fonds de commerce Indestat à Polycea (ex Polyconseil) et du ralentissement des activités Easier et Track&Trace.

Le résultat opérationnel ressort à -13,8 millions d’euros contre -2,5 millions d’euros en 2024. Ce recul reflète principalement l’augmentation des pertes d’IER.

Le résultat financier s’établit à 19,4 millions d’euros contre 28,3 millions d’euros en 2024, en raison essentiellement de la baisse des taux d’intérêt.

Le résultat net s’établit à 1,0 million d’euros contre 17,2 millions d’euros en 2024 et le résultat net part du Groupe s’établit à 8,3 millions d’euros contre 20,3 millions d’euros en 2024.

Les capitaux propres diminuent de 135 millions d’euros, principalement en raison de la variation de la juste valeur des titres détenus (Plantation des Terres Rouges, Compagnie de l’Odet, Financière V).

Proposition de dividende : 68 euros par action

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale de verser un dividende de 68 euros par action au titre de l’exercice 2025, soit 18,1 millions d’euros, stable par rapport à 2024.

Chiffres clés consolidés





(en millions d'euros) 2025 2024 Chiffre d'affaires 137,0 160,8 Résultat opérationnel (13,8) (2,5) Résultat financier 19,4 28,3 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles - - Impôts (4,6) (8,5) Résultat net 1,0 17,2 Résultat net part du Groupe 8,3 20,3





(en millions d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Capitaux propres 2 209,2 2 344,7 Endettement net du Groupe / (Trésorerie) (611,9) (657,4)

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Rapport annuel.

Composition du Conseil

Le Conseil d’administration a rendu hommage à la Comtesse de Ribes dont il a appris avec une profonde tristesse le décès survenu le 30 décembre 2025.

Jacqueline de Ribes exerçait ses fonctions d’administrateur depuis 2013. Elle avait succédé au Conseil à son mari Edouard de Ribes qui avait, lui aussi, contribué durant de nombreuses années au développement du Groupe.

Le Conseil a décidé, à l’unanimité, de coopter Madame Pauline Rossi en remplacement de la Comtesse de Ribes. La ratification de cette cooptation sera soumise à l’Assemblée générale du 19 juin 2026.

Pièce jointe