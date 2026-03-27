EUROAPI - Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

Communiqué de presse

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025, contenant le Rapport Financier Annuel

Paris - Le 27 mars 2026 - EUROAPI annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2025, au format ESEF, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 mars 2026.

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 contient notamment :

le rapport financier annuel, incluant le Rapport de gestion comprenant notamment les informations en matière de gouvernement d’entreprise et les informations en matière de durabilité, ainsi que les comptes sociaux et consolidés ;

les rapports des commissaires aux comptes, incluant le rapport spécial sur les conventions réglementées ;

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ; et

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions.

Ce document est disponible sur le site internet d’EUROAPI : https://www.euroapi.com/fr/investisseurs/information-reglementee/rapports-financiers, ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Le document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

A propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes via notre activité de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à cinq sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Nos 3000 collaborateurs sont pleinement engagés pour façonner, ensemble, l’avenir de la santé publique en innovant et en garantissant un accès sûr et durable aux principes actifs essentiels qui constituent le cœur de la chaîne de valeur de la santé. EUROAPI est coté sur Euronext Paris : EAPI. Rendez-vous sur www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez-nous sur LinkedIn.

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