ARTEA : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rueil-Malmaison, le 27 mars 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par ARTEA à BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 871 titres ARTEA ;

25 391 €.

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l'achat, 3 478 titres, pour un montant de 36 229 € (277 transactions) ;

A la vente, 2 465 titres, pour un montant de 27 230 € (224 transactions).

Il est rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 9 662 titres ARTEA ;

36 264 €.



Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :



A l'achat, 1 838 titres, pour un montant de 19 494 € (211 transactions) ;

A la vente, 2 655 titres, pour un montant de 27 994 € (229 transactions).



Au 2 Septembre 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :



1 250 titres ARTEA ;

76 000 €.





Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Période du 01/07/2025 au 31/12/2025





DATE



ACHAT VENTE Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux TOTAL 3 478 277 36 229 2 465 224 27 230 01/07/2025 1 1 11,30 1 1 11,30 02/07/2025 1 1 11,30 1 1 11,30 03/07/2025 14 4 156,80 1 1 11,20 04/07/2025 21 2 237,40 436 10 5 330,88 07/07/2025 261 7 3 222,49 10 2 124,10 08/07/2025 2 2 24,70 1 1 12,40 09/07/2025 137 6 1 646,79 1 1 12,30 10/07/2025 1 1 12,10 11/07/2025 51 4 609,60 1 1 12,10 14/07/2025 167 7 1 930,10 15/07/2025 1 1 11,30 161 7 1 867,29 16/07/2025 28 3 330,30 136 5 1 656,40 17/07/2025 36 3 416,70 26 2 306,70 18/07/2025 1 1 11,50 86 6 1 007,00 21/07/2025 1 1 11,90 26 2 309,40 22/07/2025 1 1 11,90 1 1 11,90 23/07/2025 1 1 11,80 1 1 11,80 24/07/2025 1 1 11,80 1 1 11,80 25/07/2025 18 2 215,80 136 5 1 642,80 28/07/2025 177 9 2 061,40 1 1 12,00 29/07/2025 1 1 11,50 261 8 3 103,50 30/07/2025 1 1 12,20 26 3 317,20 31/07/2025 1 1 12,20 1 1 12,20 01/08/2025 486 15 5 518,48 1 1 12,00 04/08/2025 1 1 10,90 26 2 283,40 05/08/2025 1 1 11,00 1 1 11,00 06/08/2025 261 7 2 742,90 1 1 10,90 07/08/2025 6 2 60,60 86 4 886,60 08/08/2025 5 2 51,60 1 1 10,40 11/08/2025 1 1 10,30 1 1 10,30 12/08/2025 1 1 10,30 1 1 10,30 13/08/2025 1 1 10,30 76 5 795,30 14/08/2025 98 5 1 006,20 86 4 921,00 15/08/2025 1 1 10,80 137 7 1 518,21 18/08/2025 16 2 185,50 86 6 998,50 19/08/2025 1 1 11,50 16 2 184,00 20/08/2025 1 1 11,50 1 1 11,50 21/08/2025 1 1 11,40 1 1 11,40 25/08/2025 26 2 293,90 20 3 229,90 26/08/2025 65 4 735,80 1 1 11,50 27/08/2025 1 1 11,20 1 1 11,20 28/08/2025 1 1 11,20 1 1 11,20 29/08/2025 1 1 11,20 1 1 11,20 01/09/2025 1 1 11,20 1 1 11,20 02/09/2025 26 5 288,60 1 1 11,10 03/09/2025 1 1 11,10 1 1 11,10 04/09/2025 1 1 11,10 13 2 145,50 05/09/2025 1 1 11,20 1 1 11,20 08/09/2025 29 3 321,70 1 1 11,20 09/09/2025 2 2 21,90 1 1 11,00 10/09/2025 1 1 10,90 1 1 10,90 11/09/2025 26 2 280,90 1 1 10,90 12/09/2025 26 2 278,20 1 1 10,70 15/09/2025 99 6 1 019,70 1 1 10,30 16/09/2025 1 1 10,30 1 1 10,30 17/09/2025 1 1 10,30 1 1 10,30 18/09/2025 3 2 30,70 1 1 10,30 19/09/2025 1 1 10,20 1 1 10,20 22/09/2025 4 3 40,40 1 1 10,10 23/09/2025 1 1 10,10 1 1 10,10 24/09/2025 1 1 10,10 1 1 10,10 25/09/2025 1 1 10,10 1 1 10,10 26/09/2025 1 1 10,00 1 1 10,00 29/09/2025 1 1 10,00 1 1 10,00 30/09/2025 86 6 842,00 1 1 10,00 01/10/2025 1 1 9,70 1 1 9,70 02/10/2025 1 1 9,65 16 2 156,65 03/10/2025 1 1 9,80 1 1 9,80 06/10/2025 61 4 584,60 6 2 57,85 07/10/2025 1 1 9,65 6 2 58,40 08/10/2025 1 1 9,75 1 1 9,75 09/10/2025 1 1 9,75 1 1 9,75 10/10/2025 1 1 9,75 1 1 9,75 13/10/2025 1 1 9,75 7 2 68,85 14/10/2025 1 1 9,85 1 1 9,85 15/10/2025 1 1 9,95 25 2 248,75 16/10/2025 77 7 746,90 1 1 9,70 17/10/2025 186 6 1 736,20 1 1 9,70 20/10/2025 1 1 9,10 1 1 9,10 21/10/2025 1 1 9,05 1 1 9,05 22/10/2025 1 1 9,05 1 1 9,05 23/10/2025 181 6 1 573,00 1 1 9,00 24/10/2025 90 3 774,00 1 1 8,60 27/10/2025 136 6 1 131,55 1 1 8,55 28/10/2025 1 1 8,40 51 3 428,40 29/10/2025 51 3 420,90 10 2 84,90 30/10/2025 26 2 218,50 1 1 8,50 31/10/2025 5 3 41,90 5 2 42,40 03/11/2025 26 2 220,95 26 2 222,20 04/11/2025 1 1 8,60 169 8 1 494,40 05/11/2025 26 3 234,10 1 1 9,10 06/11/2025 1 1 9,00 1 1 9,00 07/11/2025 57 5 503,70 1 1 9,00 10/11/2025 1 1 8,80 136 7 1 231,30 11/11/2025 136 5 1 226,75 1 1 9,25 12/11/2025 1 1 9,25 1 1 9,25 13/11/2025 1 1 9,25 1 1 9,25 14/11/2025 1 1 9,25 1 1 9,25 17/11/2025 7 2 64,15 1 1 9,25 18/11/2025 23 3 208,25 1 1 9,15 19/11/2025 1 1 9,05 1 1 9,05 20/11/2025 1 1 9,00 21/11/2025 1 1 9,05 1 1 9,05 24/11/2025 1 1 8,95 1 1 8,95 25/11/2025 1 1 8,95 1 1 8,95 26/11/2025 1 1 8,95 1 1 8,95 27/11/2025 1 1 8,95 1 1 8,95 28/11/2025 10 3 89,05 1 1 8,95 01/12/2025 40 3 350,50 10 1 88,50 02/12/2025 1 1 8,85 1 1 8,85 03/12/2025 15 3 131,35 1 1 8,85 04/12/2025 1 1 8,75 1 1 8,75 05/12/2025 1 1 8,75 1 1 8,75 08/12/2025 1 1 8,75 1 1 8,75 09/12/2025 1 1 8,75 1 1 8,75 10/12/2025 6 2 52,85 13 3 115,05 11/12/2025 1 1 8,80 1 1 8,80 12/12/2025 1 1 8,80 11 2 97,80 15/12/2025 6 2 53,75 16 3 144,00 16/12/2025 1 1 8,95 1 1 8,95 17/12/2025 1 1 8,95 1 1 8,95 18/12/2025 1 1 8,95 1 1 8,95 19/12/2025 1 1 8,95 1 1 8,95 22/12/2025 21 2 185,95 1 1 8,95 23/12/2025 27 3 236,25 1 1 8,85 24/12/2025 1 1 8,65 1 1 8,65 29/12/2025 3 3 25,65 3 2 25,75 30/12/2025 1 1 8,65 1 1 8,65 31/12/2025 11 2 94,15 13 2 113,65

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A terme, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France. Un réseau de stations de super-chargeur est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français puis dès 2024 sur cinq pays d’Europe ;

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3 ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et les services à valeur ajoutée et l’Hospitality reposant sur une offre globale en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et de coliving (Coloft), d’hôtellerie Lifestyle (Storia), et de restauration (Amici et Beldi).





Depuis 23 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et accompagne ses clients avec des solutions bas carbone associées aux offres d’énergie renouvelable produite par le groupe. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permet de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Double Zéro » : zéro carbone, zéro fossile.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts :

ARTEA

Claire Vandromme

Directeur financier

+33 1 30 71 12 62

claire.vandromme@groupe-artea.fr SEITOSEI.ACTIFIN

Communication financière Alexandre COMMEROT

+33 1 56 88 11 18

alexandre.commerot@seitosei-actifin.fr

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