Financière Moncey : Résultats de l'exercice 2025

FINANCIÈRE MONCEY











COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Le 27 mars 2026

Résultats de l’exercice 2025

Le Conseil d’administration de Financière Moncey, réuni le 27 mars 2026, a arrêté les comptes de l’exercice 2025.

Financière Moncey est une société holding qui gère un portefeuille de participations. Elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2025, tout comme en 2024.

Le résultat financier s’établit à 2,4 millions d’euros, en augmentation de 0,9 million d’euros par rapport à 2024, en raison notamment de la hausse des dividendes reçus.

Le résultat net part du Groupe ressort à 4,7 millions d’euros contre 9,2 millions d’euros en 2024. Il intègre essentiellement la quote-part de résultat net de la Société Industrielle et Financière de l’Artois, mise en équivalence, en recul en 2025 en raison de la diminution des revenus d’intérêts et l’augmentation des pertes d’IER.

Les capitaux propres reculent de 141 millions d’euros, principalement en raison de la baisse de la mise à juste valeur des titres détenus (essentiellement Compagnie de l’Odet et Financière V).

La Trésorerie nette s’établit à 5,6 millions d’euros, en baisse de 3,7 millions d’euros, notamment en raison de l’acquisition de titres de la Compagnie de l’Odet, en partie compensée par l’encaissement des dividendes reçus.

Proposition de dividende : 0,28 euro par action

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale de verser un dividende de 0,28 euro par action au titre de l’exercice 2025, soit 5,2 millions d’euros, stable par rapport à l’exercice 2024.





Chiffres clés consolidés





(en millions d'euros) 2025 2024 Chiffre d'affaires - - Résultat opérationnel (0,9) (0,6) Résultat financier 2,4 1,5 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles 3,5 8,6 Impôts (0,3) (0,3) Résultat net 4,7 9,2 Résultat net part du Groupe 4,7 9,2





(en millions d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Capitaux propres 1 938,2 2 079,0 Endettement net du Groupe / (Trésorerie) (5,6) (9,3)

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Rapport annuel.

Composition du Conseil

Le Conseil d’administration a rendu hommage à la Comtesse de Ribes dont il a appris avec une profonde tristesse le décès survenu le 30 décembre 2025.

Jacqueline de Ribes exerçait ses fonctions d’administrateur depuis 2013. Elle avait succédé au Conseil à son mari Edouard de Ribes qui avait, lui aussi, contribué durant de nombreuses années au développement du Groupe.

Le Conseil a décidé, à l’unanimité, de coopter Madame Pauline Rossi en remplacement de la Comtesse de Ribes. La ratification de cette cooptation sera soumise à l’Assemblée générale du 19 juin 2026.

Pièce jointe