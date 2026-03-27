Forestière Equatoriale : Résultats de l'exercice 2025

LA FORESTIÈRE ÉQUATORIALE











COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Le 27 mars 2026





Résultats de l’exercice 2025

Le Conseil d’administration de La Forestière Équatoriale, réuni le 27 mars 2026, a arrêté les comptes sociaux de l’exercice 2025, établis selon les normes et méthodes comptables découlant du plan comptable OHADA révisé.

Le résultat d’exploitation de l’exercice 2025 ressort à -173 millions de francs CFA, contre -185 millions de francs CFA en 2024, intégrant une augmentation des charges principalement due à la hausse des honoraires partiellement compensée par la baisse des impôts et taxes.

Le résultat financier de l’exercice 2025 ressort à 624 millions de francs CFA contre 856 millions de francs CFA en 2024. Cette baisse provient essentiellement du recul des revenus d’intérêts sur la convention de trésorerie, en raison du repli des taux d’intérêt.

Après prise en compte d’une charge d’impôts de -35 millions de francs CFA, le résultat net est un bénéfice net de 416 millions de francs CFA, contre 649 millions de francs CFA en 2024.

Proposition de dividende :

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale de verser un dividende de 3 300 francs CFA par action, identique à celui de l’année précédente.

Chiffres clés – comptes sociaux





(en millions de francs CFA) 2025 2024 Chiffre d'affaires - - Résultat d’exploitation (173,4) (184,8) Résultat financier 624,4 855,9 Résultat activités ordinaires 451,0 671,1 Impôts (35,1) (22,5) Résultat net 415,9 648,6





(en millions de francs CFA) 31/12/2025 31/12/2024 Capitaux propres 14 370,7 14 421,2 Endettement net du Groupe / (Trésorerie) (14 453,3) (14 481,3)

Les procédures d’audit sur les comptes annuels 2025 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Rapport Financier Annuel.

Pièce jointe