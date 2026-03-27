Les Jeux du Canada honorent six légendes du sport

QUÉBEC, 27 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil des Jeux du Canada et la Société hôtesse des Jeux du Canada 2027 à Québec sont ravis d’annoncer l’intronisation de six légendes du sport au Hall d’honneur des Jeux du Canada.

Un rassemblement d’athlètes olympiques et paralympiques, d’organismes sportifs nationaux et provinciaux ainsi que de leaders du milieu des affaires a souligné, jeudi soir, l’apport des personnes suivantes dans les catégories Athlètes, Bâtisseuses et Bâtisseurs, et Anciennes et Anciens distingués.

Athlètes

Ont participé aux Jeux du Canada en tant qu’athlètes, et leurs exploits sportifs pendant et après les Jeux du Canada ont été salués.

Patrick Anderson

« Les Jeux du Canada étaient la première fois que je me voyais vraiment comme une athlète, avec un grand A, pas comme un enfant doué en basket, mais comme quelqu’un à qui on demandait de représenter l’Ontario. C'était vraiment un tremplin pour moi et pour mes pairs. Je pense aussi que la façon dont cela s'est intégré avec les athlètes valides, tant au sein de notre sport que dans le cadre de l'événement dans son ensemble, était quelque chose de spécial et d'unique. »

Patrick Anderson a joué au basketball en fauteuil roulant pour l’équipe de l’Ontario lors des Jeux d’hiver du Canada 1995 à Grande Prairie (Alberta). Depuis, il a été paralympien à six reprises et a décroché trois titres paralympiques, faisant de lui un athlète étoile et un pilier d’Équipe Canada.

Gaétan Boucher

« J'ai participé aux Jeux du Canada en 1971, mais je dois dire que les Jeux de 1967 m'ont été d'une grande aide, car c'est à cette époque qu'ils se sont déroulés ici, à Québec, et qu'un anneau a été construit spécialement pour ces Jeux la. Et quand on parle d'héritage, c'est sur cet anneau que j'ai commencé ma carrière de patinage de vitesse longue piste. Les Jeux du Canada, ça nous permet de rêver. Ça nous permet de voir qu’il y a quelque chose de plus gros qui peut s’en venir. Ça nous permet de voir qu’un petit gar qui a 12 ans, qui est gêné, prend sa place, et rien n'est impossible. »

Gaétan Boucher a participé aux Jeux d’hiver du Canada 1971 à Saskatoon (Saskatchewan) à titre de patineur de vitesse pour Équipe Québec. Quatre fois olympien et deux fois champion olympique, il est également le premier homme canadien à avoir remporté une médaille individuelle aux Jeux olympiques d’hiver.

Catharine Pendrel

« Aux Jeux, on nous a dit qu’environ quarante pour cent des athlètes olympiques avaient participé aux Jeux du Canada. À l’époque, les Jeux olympiques me semblaient tellement hors de portée, mais c’était plutôt cool d’avoir fait quelque chose qui faisait partie d’un parcours olympique. L’accès à des programmes et les occasions de participer à des compétitions sont des piliers essentiels du développement. Je tiens donc vraiment à remercier les personnes aux Jeux du Canada d’avoir été l’un de ces piliers essentiels pour moi, et d’avoir créé un événement auquel des milliers d’athlètes peuvent aspirer. »

Catharine Pendrel a représenté le Nouveau-Brunswick aux Jeux d’été du Canada 2001 à London (Ontario) en cyclisme. Elle a par la suite participé à quatre Jeux olympiques en plus de décrocher deux titres mondiaux, un titre aux Jeux panaméricains et un autre aux Jeux du Commonwealth.

Hayley Wickenheiser

« Le Hall d’honneur est quelque chose d’incroyablement spécial, et je suis très fière de faire partie de la cohorte intronisée cette année. J’ai énormément de respect et d’amour pour les Jeux du Canada pour tout ce qu’ils représentent pour les Canadiennes et Canadiens, pour la relève, et pour l’avenir du sport au pays. De la part de toute ma famille et moi-même, merci d’avoir été le point de départ d’un parcours extraordinaire. »

Hayley Wickenheiser a représenté l’Alberta en hockey aux Jeux d’hiver du Canada 1991 à l’Île-du-Prince-Édouard. Six fois olympienne (cinq fois en hockey et une fois en softball) et quatre fois championne olympique, elle est devenue une icône du hockey féminin.

Bâtisseuses et bâtisseurs

Entraîneuses, entraîneurs, gérantes, gérants, administratrices, administrateurs, bénévoles, membres du personnel de mission, commanditaires ou membres des médias qui contribuent ou ont contribué de façon exceptionnelle au milieu sportif.

Colette Bourgonje

« Pendant que vous suivez les formations d’entraîneur, vous recherchez des athlètes. Je les ai trouvés chez Home Depot, chez Walmart, chez Canadian Tire (là, j’ai vraiment fait une belle trouvaille : j’ai découvert Brittany Hudak, qui vient justement de concourir à Milan), ainsi que dans les rues de Porcupine Plain et dans les établissements scolaires de Prince Albert. Ensuite, s’ils aiment vraiment le ski, on espère qu’ils pourront participer aux Jeux d’hiver de la Saskatchewan, puis aux Jeux du Canada, qui constituent une étape très passionnante dans le parcours de développement d’un athlète. Je tiens donc à remercier tout le monde d’avoir assisté à ce gala et d’avoir soutenu les athlètes des Jeux du Canada. »

Colette Bourgonje a innové en matière d’équipement adapté et de méthodes d’entraînement à une époque où l’encadrement des para-athlètes était insuffisant et le parasport, encore méconnu au pays. Après avoir participé à pas moins de dix éditions des Jeux paralympiques (sept fois en ski paranordique et trois fois en course de fauteuil roulant), elle s’est jointe à Équipe Saskatchewan à l’occasion des Jeux du Canada 2015, 2017 et 2019 en tant qu’entraîneuse et gérante.

Anciennes et anciens distingués

Ont représenté leur province ou leur territoire aux Jeux du Canada à titre d’athlète, d’entraîneuse, d’entraîneur, de gérante, de gérant ou de membre du soutien technique.

Carol Anne Chénard

« Les événements comme les Jeux du Canada ne sont pas essentiels uniquement pour les athlètes. Ils le sont tout autant pour les officiels. Ces environnements offrent aux arbitres l’occasion de développer leur compétence sous pression, d’apprendre auprès des collègues, et de vivre des expériences impossibles à produire ailleurs. Offrir des occasions significatives aux officiels est essentiel si nous voulons soutenir la prochaine génération de leaders sportifs. Les Jeux du Canada m'ont permis de faire mes débuts, mais ils ont aussi joué un rôle déterminant dans le développement de ma personnalité, tant sur le terrain qu'en dehors. »

Carol Anne Chénard a été directrice et directrice générale par intérim du Bureau des substances contrôlées de Santé Canada. Avant de devenir une sommité dans son domaine et de consacrer sa carrière à la fonction publique, elle a représenté l’Ontario en patinage de vitesse aux Jeux d’hiver du Canada 1991 et 1995. Après avoir accroché ses patins, elle s’est tournée vers l’arbitrage au soccer et est devenue l’une des arbitres féminines canadiennes avec le plus d’expérience et d’ancienneté.

CITATIONS ADDITIONNELLES

Gouvernement du Canada

« Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, je tiens à saluer chacun des anciens auquel on rend hommage et à les remercier pour toutes ces années de dévouement au sport. Leurs exploits sportifs, tant en compétition qu’au sein de leur communauté, montrent à quel point le sport contribue à former des leaders, à rassembler les gens et à rendre notre pays plus fort. Depuis près de 60 ans, les Jeux du Canada contribuent à bâtir un Canada plus dynamique et plus solidaire. L'apport de ces leaders sportifs témoigne de cet impact durable et est une source de fierté qui unit toute la population canadienne. »

– L’honorable Adam van Koeverden, secrétaire d’État (Sports), champion olympique et ancien des Jeux du Canada

Gouvernement du Québec

« Félicitations aux personnalités sportives qui sont honorées cette année au Hall d’honneur des Jeux du Canada. Leurs extraordinaires carrières d’athlètes et de bâtisseurs nous auront laissé des souvenirs et un héritage dignes de mention. Chacun à leur manière, ils ont marqué notre histoire sportive. Bravo et merci pour les beaux moments! »

– Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l’Estrie

Ville de Québec

« Les figures intronisées au Hall d’honneur des Jeux du Canada sont une source d’inspiration pour nous tous. Par leur passion pour leur sport, leur engagement dans leur milieu et leur persévérance, elles ont contribué de façon remarquable à l’histoire et au rayonnement des Jeux à travers le pays. Alors que les tout premiers Jeux du Canada ont eu lieu à Québec en 1967, et que nous aurons l’honneur de les accueillir à nouveau en 2027, nous sommes particulièrement fiers de célébrer aujourd’hui ces parcours exceptionnels. »

– Raphaël Lebailly, conseiller municipal associé au comité exécutif, responsable des Jeux du Canada 2027

Conseil des Jeux du Canada

« Pour beaucoup d’athlètes, les Jeux du Canada sont là où tout a commencé. Participer aux Jeux est une grande étape à laquelle on aspire; et c’est une expérience qui ouvre des portes vers des rêves encore plus grands. Félicitations aux nouveaux membres de notre Hall d'honneur. Vous avez réalisé vos rêves et inspiré d'innombrables autres personnes. »

– Catriona Le May Doan, O.C., OLY, présidente, Conseil des Jeux du Canada,

Jeux du Canada 2027 à Québec

« Derrière chaque personne intronisée au Hall d’honneur, il y a une histoire de passion, de persévérance et d’engagement qui dépasse le sport. Ces parcours nous rappellent que les Jeux du Canada sont bien plus qu’une compétition : ils sont un tremplin pour des vies d’impact, de leadership et d’inspiration pour toute la communauté canadienne. À l’approche des Jeux de 2027 à Québec, cet héritage nous inspire à offrir à la prochaine génération un événement à la hauteur de ceux et celles qui ont façonné l’histoire des Jeux. »

– Denis Servais, président, Société hôtesse des Jeux du Canada 2027

À propos du Hall d’honneur des Jeux du Canada

Le Hall d’honneur rend hommage aux anciens des Jeux du Canada qui se sont illustrés pendant l’événement et au cours de leur carrière, tout en contribuant au rayonnement du mouvement des Jeux du Canada, en tant qu’athlètes, bâtisseurs ou anciens distingués. Inauguré en 2007, le Hall d’honneur des Jeux du Canada compte dans ses rangs certains des meilleurs athlètes et bâtisseurs du sport canadien. Les membres honorés comprennent Cassie Campbell (2009), Catriona Le May Doan (2011), Pierre Harvey (2013), Nicolas Gill (2015), Carla MacLeod (2017), Cindy Klassen (2019), Bruny Surin (2019), Steve Nash (2022), Brian McKeever (2022), Heather Moyse (2023), Diana Matheson (2025) et Sharon et Shirley Firth (2025).

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l’organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l’occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L’organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu’à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

À propos des Jeux du Canada 2027

L’édition d’hiver des Jeux du Canada 2027 se déroulera à Québec du 27 février au 14 mars 2027, marquant le retour de l’événement dans la ville qui l’a vu naître il y a 60 ans. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec.

Pour tout savoir sur les Jeux du Canada 2027 et suivre les préparatifs : www.jeuxducanada2027.ca .

Relations médias

Wendy Whittom, Directrice, Communications et événements

Société hôtesse des Jeux du Canada 2027

wwhittom@jeuxducanada2027.ca

Peter Reimer, Conseiller, Marketing et communication

Conseil des Jeux du Canada

preimer@canadagames.ca

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