Signaux Girod : Descriptif du programme de rachats d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 26 mars 2026





SIGNAUX GIROD

Société anonyme au capital de 13 422 500 €

Siège social : 881, route des fontaines

39400 BELLEFONTAINE

646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER

Code ISIN : FR0000060790

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

L'Assemblée Générale du 26 mars 2026 dans sa cinquième résolution, a autorisé le Conseil d’administration avec faculté de subdélégation à son Président, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et pour une durée maximale de dix-huit mois, à faire acheter par la Société ses propres actions, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le capital social, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce.

Le 24 mars 2026, la société SIGNAUX GIROD détenait 44 744 actions propres (représentant 4,33% du capital social) dont 1 092 actions en vue d’animer le marché et d’assurer la liquidité de l’action et 43 652 actions en vue de leur éventuelle annulation.

Les objectifs de ce programme de rachat d’actions sont les suivants :

- assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action SIGNAUX GIROD par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme au règlement n°596/2014 du parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

- procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises dans le cadre d’une réduction de capital, sous réserve de l’autorisation à conférer par l’Assemblée Générale des actionnaires.

Le prix maximum d'achat a été fixé à 30 euros par action.

Le nombre maximum de titres pouvant être détenu ne pourra être supérieur à 10 % des actions composant le capital social de la société SIGNAUX GIROD, soit 103 250 actions, pour un investissement maximum de 3 097 500 euros sur la base du cours maximum d'achat par action de 30 euros.

Pièce jointe