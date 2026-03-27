CREDIT AGRICOLE SA : Mise à disposition du Document d’enregistrement universel et rapport financier annuel 2025 de Crédit Agricole S.A.

Communiqué de presse

Montrouge, le 27 mars 2026

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel

et rapport financier annuel 2025 de Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A. informe le public que la version française de son Document d’enregistrement universel et rapport financier annuel 2025 a été déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 mars 2026, sous le numéro D.26-0155.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2025 1 ;

; le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes.





Ce document est disponible sur le site Internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse

https://www.credit-agricole.com/finance/publications-financieres , ainsi que sur le site Internet de l’AMF.

La version anglaise du document est également disponible sur le site internet de Crédit Agricole S.A. : https://www.credit-agricole.com/en/finance/financial-publications

Contacts presse Crédit Agricole S.A.

Alexandre Barat : 01 57 72 12 19 – alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr

Mathilde Durand : 01 57 72 19 43 – mathilde.durand@credit-agricole-sa.fr

Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com - www.creditagricole.info

1 Le DEU 2025 présente les valeurs définitives des ratios réglementaires de solvabilité et de résolution du Groupe Crédit Agricole. Ces valeurs, après des ajustements techniques, sont légèrement différentes des informations communiquées à l’occasion de la publication des résultats annuels, le 4 février 2026.

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