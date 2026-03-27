Sword Group : Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec la société ODDO BHF

du 01/07/2025 au 31/12/2025
Au titre du contrat de liquidité confié par Sword Group à ODDO BHF, à la date du 31/12/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
12 827 titres
262 055 €
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 340
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 323
- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 72 617 titres pour 2 625 099,35 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 63 878 titres pour 2 319 591,90 €
Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
4 088 titres
567 563 €
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
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