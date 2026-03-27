ABO-Group Environment – Résultats Deuxième semestre 2025 et exercice complet 2025

Gand, le 27 mars 2026 - 18:30 - Communiqué de presse / information réglementée - information privilégiée

ABO-Group Environment atteint son objectif de chiffre d’affaires

avec une croissance à deux chiffres en 2025

Faits marquants 2025

Avec un chiffre d’affaires de 106,5 millions d’euros et une croissance à deux chiffres de 11,1 % (+10,6 millions d’euros) par rapport à 2024, ABO-Group Environment a atteint son objectif de chiffre d’affaires pour 2025. Les acquisitions réalisées en 2024, avec un effet en année pleine, ainsi que celles de 2025 ont contribué ensemble à hauteur de 7,5 % à cette croissance, à côté d’une croissance organique de 3,6 %.

La marge d’EBITDA a reculé, passant de 12,7 % à 11,1 %. Deux facteurs expliquent cette baisse. D’une part, un ralentissement du marché de la construction a été observé. D’autre part, un contrat important en France, initialement prévu pour le quatrième trimestre 2025, a été reporté à 2026 (et tourne désormais à plein régime).

En 2025, l’accent a été mis sur l’intégration des sociétés précédemment acquises et l’ajustement de la structure de management. Afin d’assurer un leadership opérationnel des entités et de renforcer l’intégration entre les filiales, deux COO supplémentaires ont été nommés, l’un pour la Belgique et l’autre pour les Pays-Bas. Un projet d’intégration visant à réduire le nombre de petites entités a été lancé, en commençant par la fusion entre Dynaopt et Innogeo.

Grâce à une gestion ciblée de la réduction de la dette, le levier financier a diminué de 7 % pour s’établir à 1,89, tandis que la solvabilité a légèrement progressé.

Le cash-flow opérationnel est passé de 7,8 millions d’euros à 12,2 millions d’euros, soit une hausse de 58 %, principalement due à une amélioration de la gestion du fonds de roulement.

Perspectives

Le carnet de commandes a fortement augmenté en glissement annuel et atteint un niveau record. Environ 30 % du volume de chiffre d’affaires de 2025 est d’ores et déjà sécurisé pour 2026. Cette dynamique est principalement portée par des contrats majeurs liés aux thématiques macroéconomiques et géopolitiques actuelles, et dépend donc moins de nos secteurs traditionnels, tels que la construction, qui reste sous pression, en particulier en France.

Compte tenu du démarrage d’importants contrats géotechniques et environnementaux, notamment pour le secteur du nucléaire, les infrastructures et les ministères de la Défense, nous anticipons un chiffre d’affaires d’environ 110 millions d’euros pour 2026.

Rapport de gestion

Le point de vue du CEO

Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-Group Environment, explique :

« ABO-Group, fondé il y a 30 ans dans le contexte du Décret relatif aux sols, a évolué au fil des années, passant d’une entreprise de dépollution des sols à un acteur de référence unique dans les domaines de la géotechnique et des géosciences. Ces disciplines englobent l’étude de la composition des sols et de la résistance portante caractéristique du sous-sol. Celle-ci permet de déterminer la capacité portante du terrain, un élément essentiel pour la construction de bâtiments, de routes et d’infrastructures. L’an dernier, 44 % de notre chiffre d’affaires avait été généré par la géotechnique.

L’entreprise se trouve aujourd’hui à un tournant. En 2025, nous avons franchi les premières étapes vers une diversification accrue de notre profil de clientèle. Cette évolution vise à réduire notre dépendance future à l’égard du secteur cyclique de la construction, qui a constitué jusqu’à présent l’un de nos principaux segments de clientèle. Il s’agit d’un choix stratégique délibéré. En période difficile, et il est clair que nous traversons actuellement de telles conditions à l’échelle mondiale, le secteur de la construction ralentit, avec un impact direct et linéaire sur l’ensemble de l’écosystème des fournisseurs.

En 2025, nous avons réussi à pénétrer de nouveaux marchés finaux avec notre offre de services existante dans les domaines de l’environnement, de la géotechnique et du monitoring & infrastructure. Nous avons sécurisé d’importants contrats multidisciplinaires dans les secteurs du nucléaire, de la défense ainsi que du renforcement des infrastructures de protection côtière. En raison de leur ampleur et de leur complexité, ces projets s’inscrivent sur plusieurs années, ce qui nous assure des revenus sécurisés pour les exercices à venir. Par ailleurs, ces marchés sont moins sensibles aux cycles économiques, bien au contraire. L’instabilité géopolitique et les effets de plus en plus tangibles du changement climatique entraînent une hausse des investissements dans la défense, les mines & carrières, ainsi que les infrastructures, notamment la protection côtière et la protection contre les inondations.

En particulier, l’accélération du stockage géologique des déchets nucléaires constitue un projet majeur, essentiel pour la sécurité de tous.

En 2025, nous avons investi dans le renforcement de la collaboration entre les différentes entités et disciplines du groupe, ainsi qu’entre pays. L’un de nos défis pour l’année à venir consistera à adapter notre organisation à ces projets multidisciplinaires et parfois internationaux, qui requièrent une approche ainsi qu’une structuration des équipes internes différentes de celles que nous avons mis en œuvre jusqu’à présent.

Parallèlement, nos autres défis demeurent. Nous continuons à investir en R&D afin de développer des techniques de dépollution contre les PFAS à la fois abordables et évolutives. Nous investissons également dans la digitalisation et l’automatisation des processus de travail à travers des projets pilotes, dans le cadre desquels nous évaluons notamment où l’intelligence artificielle peut compléter l’expertise de nos spécialistes et être déployée en tant que levier de productivité.

Nos avancées ne sont possibles que grâce au dévouement de nos employés et à la confiance de nos clients et de nos actionnaires. Ensemble, nous continuons à construire un avenir durable. »

en 000€ FY2025 FY2024 % de variation Chiffre d'affaires 106 450 95 856 11.1% Total des produits d'exploitation 110 465 97 234 13.6% EBITDA 11 764 12 147 -3.2% Marge d'ebitda % 11.1% 12.7% - Amortissements, réductions de valeur et provisions -8 425 -7 249 16.2% Bénéfice opérationnel 3 338 4 898 -31.8% Bénéfice opérationnel marge % 3.1% 5.1% - Résultat finanicer -1 725 -2 002 -13.8% Bénéfice avant impôts 1 612 2 896 -44.3% Bénéfice net 777 1 922 -59.6% Résultat total 664 1 897 -65.0% Bénéfice par action pour les actionnaires 0.074 0.182 -59.6% Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 12 225 7 753 57.7% en 000€ FY2025 FY2024 % de variation Total des fonds propres 28 907 27 716 4.3% Dette financière nette 22 219 24 704 -10.1% DFN / EBITDA 1.9x 2.0x - Immobilisations 43 969 44 913 -2.1% Total du bilan 99 948 98 217 1.8% Ratio de solvabilité 28.9% 28.2% -





Évolution des activités

Croissance du chiffre d’affaires de 11,1 %, soit 10,6 millions d’euros, portée à la fois par la croissance organique et les acquisitions

En 2025, ABO-Group a acquis Délo Boringen, qui a contribué au chiffre d’affaires à partir du second semestre. Avec l’effet en année pleine des acquisitions réalisées en 2024, cela représente une croissance du chiffre d’affaires de 7,3 millions d’euros (+7,5 %). Les entités existantes du groupe ont enregistré une croissance de 3,9 millions d’euros (+3,6 %).

Chiffre d'affaires par activité

Activité - en €000 FY2025 FY2024 variation Géotechnique 47 254 43 904 3 351 % total 44.4% 45.8% - Environnement 50 957 45 181 5 776 % total 47.9% 47.1% - Autres 8 239 6 772 1 467 % total 7.7% 7.1% - Total 106 450 95 856 10 593

Le chiffre d’affaires par activité a enregistré la plus forte progression dans la division Environnement (+5,8 millions d’euros), suivie par la division Géotechnique (+3,3 millions d’euros) et la division Monitoring & Infrastructure (+1,5 million d’euros)

La croissance de la division Géotechnique est presque entièrement attribuable à la France, où l’activité s’est normalisée après une année marquée par des retards de projets et des entretiens imprévus de machines.

La croissance de la division Environnement s’explique principalement par l’acquisition néerlandaise d’Eco Reest, qui représente 85 % de cette progression. Parallèlement, les départements de services environnementaux de terrain sont sous pression en raison de la concurrence intense de nouveaux entrants de plus petite taille sur le marché.

Pour la division Monitoring & Infrastructure, l’acquisition de Demey Infrabureau a constitué le principal moteur de croissance. Celle-ci a été complétée par une croissance soutenue des activités de Monitoring, portée en partie par l’obtention de contrats d’envergure, tels que le projet Oosterweel à Anvers. Des investissements ont également été réalisés en vue de l’avenir, avec le démarrage de 3D ICT.

Chiffre d'affaires par zone géographique

Geographique - en €000 FY2025 FY2024 variation Belgique 36 232 33 579 2 653 % total 34.0% 35.0% - Pays-Bas 20 967 17 048 3 919 % total 19.7% 17.8% - France 49 251 45 230 4 021 % total 46.3% 47.2% - Total 106 450 95 856 10 593

D’un point de vue géographique, la plus grande part de la croissance du chiffre d’affaires a été générée en France (+4,0 millions d’euros), suivie par les Pays-Bas (+3,9 millions d’euros) et la Belgique (+2,6 millions d’euros)

Les activités belges ont progressé de 2,7 millions d’euros pour atteindre 36,2 millions d’euros. Les acquisitions réalisées en 2024, avec un effet en année pleine, ainsi que celles de 2025 ont représenté 90 % de cette hausse. Les activités belges existantes ont principalement progressé dans les divisions Monitoring & Infrastructure et, dans une moindre mesure, Environnement. Pour cette dernière, le conseil en environnement a enregistré une croissance, partiellement contrebalancée par un recul des activités de services environnementaux de terrain.

Le chiffre d’affaires des activités néerlandaises a augmenté de 3,9 millions d’euros pour s’établir à 21,0 millions d’euros. Cette progression a été principalement portée par la division Environnement (+3,2 millions d’euros), où l’augmentation du chiffre d’affaires liée à l’acquisition d’Eco Reest, avec un effet en année pleine, à hauteur de 4,9 millions d’euros, a été partiellement contrebalancée par un net recul des services environnementaux de terrain, opérant sur un marché très concurrentiel.

La croissance du chiffre d’affaires en France a été portée par une combinaison de facteurs, dont la reprise des projets géotechniques (+3,5 millions d’euros) après une année 2024 faible, ainsi qu’une légère progression dans la division Environnement. Cette division a néanmoins été confrontée à un recul des activités en géophysique et des services environnementaux de terrain, en raison du report du démarrage d’un contrat majeur du quatrième trimestre 2025 au début de l’année 2026, entraînant une sous-utilisation des équipements.

Évolution de la marge et des résultats nets

La baisse de notre marge d’EBITDA, passée de 12,7 % à 11,1 %, s’explique principalement par les facteurs suivants :

Le recul des services environnementaux de terrain en Belgique et aux Pays-Bas, sous l’effet d’une concurrence accrue pour les travaux de forage simples et du ralentissement du marché de la construction. En France, le report au début de l’année 2026 du démarrage d’un contrat majeur a entraîné une sous-utilisation du parc de machines.

Une marge d’EBITDA négative en géophysique, où la baisse d’activité a conduit à un niveau de chiffre d’affaires insuffisant pour couvrir les coûts fixes.

Une diminution de la marge de la division Géotechnique aux Pays-Bas ainsi qu’en Belgique, où l’année 2024 avait été exceptionnellement favorable.

L’amortissement des relations clients acquises a augmenté, passant de 0,9 million d’euros à 1,2 million d’euros, en raison de l’effet en année pleine des acquisitions réalisées en 2024 ainsi que de l’acquisition de 2025. Les autres amortissements, dépréciations et provisions sont passés de 6,3 millions d’euros à 7,2 millions d’euros. En 2024, ce poste avait été positivement impacté par une reprise de provision liée à ABO Logistics à hauteur de 0,5 million d’euros. Hors cet effet, les amortissements auraient augmenté de 0,3 million d’euros par rapport à 2024.

Principalement en raison de la réduction de la dette financière, le coût financier a diminué, passant de 2,0 millions d’euros en 2024 à 1,7 million d’euros.

La charge d’impôt n’a pas diminué proportionnellement à la baisse du résultat avant impôt, principalement en raison d’une moindre comptabilisation des actifs d’impôts différés sur les pertes fiscales et de l’absence de crédits d’impôt recherche (CIR) en France.

Sous l’effet des éléments précités, le résultat net est passé de 1,9 million d’euros en 2024 à 0,8 million d’euros en 2025.

Faits marquants du bilan et des flux de trésorerie

En 2025, ABO-Group a généré un flux de trésorerie opérationnel solide de 12,2 millions d’euros, soit une augmentation de 4,4 millions d’euros par rapport à 2024. Les efforts en matière de gestion du fonds de roulement ont contribué à hauteur de 4,9 millions d’euros à cette progression.

La dette financière nette a diminué, passant de 24,7 millions d’euros fin 2024 à 22,2 millions d’euros fin 2025, notamment grâce à la réduction de la dette de leasing et des emprunts d’investissement. En conséquence, le ratio de levier a reculé, passant de 2,03 à 1,89.

Sous les rubriques « autres actifs courants » et « autres dettes courantes », une créance et, respectivement, une dette de 2,7 millions d’euros ont été comptabilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire dans laquelle la société est impliquée. À cet égard, nous renvoyons à notre rapport annuel de 2024 (voir 2.26 des notes relatives aux états financiers consolidés audités : risques) et les chiffres semestriels de 2025 (voir section 2 des notes relatives aux états financiers consolidés non audités : autres risques), ainsi qu’au communiqué de presse du 23 février 2026.

Le compte de résultat et le bilan consolidés complets, l'état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie consolidés sont inclus ci-dessous.

Perspectives

Diversification, réglementation et pénurie de capacités d’ingénierie

Nous sommes fiers de la trajectoire engagée en 2025, au cours de laquelle nous sommes parvenus non seulement à servir nos segments de clientèle traditionnels, tels que le secteur de la construction, mais aussi à nous ouvrir à de nouveaux secteurs et marchés. Cette diversification, nécessaire, nous offrira une plus grande stabilité à long terme dans le futur. Malgré les défis du marché, nous prévoyons pour 2026 une nouvelle progression du chiffre d’affaires, pour atteindre environ 110 millions d’euros.

En France, nous avons pu démontrer la valeur de notre savoir-faire et de notre expertise en géotechnique, en environnement ainsi qu’en surveillance et infrastructure dans les secteurs de la défense, du nucléaire et des mines & carrières.

Aux Pays-Bas, l’application stricte de la réglementation environnementale crée de nombreuses opportunités dans le contexte de grands projets d’infrastructure pour, entre autres, Rijkswaterstaat, les chemins de fer ainsi que la fermeture de champs gaziers exploités depuis des décennies à Groningue.

Au cours des prochaines années, lorsque cela sera opérationnellement réalisable, nous prévoyons de réduire le nombre d’entités afin d’en améliorer la gestion. Par ailleurs, nous mettons l’accent sur la mise en œuvre de mesures de redressement au sein de nos entités actives dans les services environnementaux de terrain.

L’amélioration des méthodes de mesure et d’analyse conduit à une meilleure compréhension de la nature et du volume des composés PFAS ainsi que de leur impact sur l’homme et l’environnement. Cela se traduit par un nombre accru de paramètres à investiguer et analyser dans les échantillons de sols et d’eau, entraînant un niveau d’utilisation des capacités élevé à l’échelle du secteur.

Outre les nombreuses opportunités à venir, nous identifions également des contraintes susceptibles de freiner notre croissance future. Sur chacun de nos marchés, la pénurie de talents en ingénierie s’accentue. Cette évolution constitue un défi tant pour nos clients que pour nous en tant que prestataire de services. ABO-Group y répond de manière proactive en collaborant avec des universités, tout en soutenant des projets innovants d’étudiants en ingénierie. À titre d’exemple, le projet Ghent University Sailing participe au Monaco Energy Boat Challenge avec un navire autonome et durable.

Déclaration du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes, Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, représenté par Jurgen Ostyn, a confirmé que ses procédures d'audit, qui sont en grande partie terminées, n'ont pas révélé d'ajustements significatifs au compte de résultat consolidé, au résultat global consolidé, au bilan consolidé, à l'état consolidé des variations des capitaux propres et au tableau des flux de trésorerie consolidé inclus dans le présent communiqué de presse. Le commissaire aux comptes a également confirmé que les informations financières présentées dans ce communiqué de presse sont, à tous égards importants, cohérentes avec les comptes à partir desquels elles ont été établies.

Calendrier financier

24/04/2026 : Publication du rapport annuel 2025 et de l'avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle

27/05/2026 : Assemblée générale annuelle

17/09/2026 : Publication des résultats semestriels 2026

À propos d’ABO-Group Environment

Fondé en 1995 en tant que bureau de conseil spécialisé en études de sol, ABO-Group est devenu un bureau d'ingénierie international spécialisé dans tous les aspects de l'environnement et des sols : qualité, réutilisation et assainissement, géotechnique et surveillance, écologie et patrimoine culturel.

ABO-Group opère via ses filiales semi-indépendantes en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Avec plus de 850 experts, le groupe dispose de la technologie, de l'expertise et de l'envergure nécessaires pour offrir des solutions complètes pour les projets les plus exigeants. Ses clients sont actifs dans des secteurs tels que la construction, les infrastructures, l'exploitation minière et les matières premières, l'énergie et l'eau, couvrant toutes les étapes, de l'évaluation et de la conception à l'exécution et à la maintenance.

ABO-Group Environment est cotée sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris.

Pour une description plus détaillée des activités d'ABO-Group Environment, visitez le site www.abo-group.eu.

Pour plus d'informations

Els De Keukelaere

DF ABO-Group Environment

els.dekeukelaere@abo-group.eu

T : +32 (0)475 327 766

Ce communiqué de presse est disponible sur notre site web. https://www.abo-group.eu/

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Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations reflètent le point de vue actuel de la direction concernant des événements futurs, et sont sujettes à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent conduire les résultats réels à être sensiblement différents de résultats ou de performances futurs exprimés ou qui pourraient être déduits de ces déclarations prévisionnelles. ABO-Group fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. ABO-Group décline toute responsabilité pour les déclarations faites ou publiées par des tiers et ne s'engage pas à corriger les données, informations, conclusions ou opinions inexactes publiées par des tiers en relation avec ce communiqué de presse ou tout autre communiqué de presse émis par ABO-Group.





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