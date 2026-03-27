Plateforme de reconnaissance des employés : Accolad lance un logiciel de reconnaissance automatisée et un programme de reconnaissance des années de service au Canada





QUÉBEC, 27 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les organisations à travers le Canada font face à des défis croissants en matière d’attraction et de rétention des talents, la reconnaissance des employés s’impose comme un levier essentiel d’engagement, de fidélisation et de culture organisationnelle. Parallèlement, l’évolution des attentes en milieu de travail et des cadres réglementaires accentue l’importance accordée au bien-être des employés, notamment en reconnaissant la reconnaissance comme un facteur clé dans la réduction des risques psychosociaux.

Dans ce contexte, mettre en place des pratiques de reconnaissance cohérentes et significatives n’est plus optionnel, mais leur déploiement à grande échelle dans les grandes organisations demeure un défi opérationnel important.

Accolad a également été récemment mis en vedette dans le Toronto Star pour son approche moderne des récompenses aux employés, soulignant la demande croissante pour des solutions de reconnaissance flexibles et centrées sur l’employé.

Accolad Technologies, un leader canadien en cadeaux corporatifs et en récompenses pour employés, annonce aujourd’hui le lancement de sa plateforme de reconnaissance des employés et de son logiciel de reconnaissance, conçus pour aider les organisations à automatiser et à déployer leurs programmes de reconnaissance à grande échelle. La plateforme permet aux entreprises d’offrir une reconnaissance automatisée, de célébrer les jalons importants et de distribuer des récompenses aux employés grâce à une expérience fluide et personnalisable, intégrée directement aux flux de travail RH modernes.

En tant que plateforme de récompenses pour employés, Accolad permet aux organisations d’offrir des cadeaux de reconnaissance personnalisés, incluant des cartes-cadeaux numériques et des options de récompenses sélectionnées, offrant ainsi aux employés la liberté de choisir ce qui leur convient le mieux tout en permettant aux employeurs de souligner chaque accomplissement, grand ou petit.

Qu’est-ce qu’une plateforme de reconnaissance des employés ?

Une plateforme de reconnaissance des employés est une solution numérique permettant aux organisations d’intégrer la reconnaissance au cœur de leurs pratiques de gestion et de leur culture d’entreprise. Les logiciels modernes de reconnaissance des employés permettent d’automatiser l’appréciation, de distribuer des récompenses et de gérer les programmes de reconnaissance à grande échelle.

Les fonctionnalités clés incluent généralement des outils de reconnaissance entre pairs permettant aux employés et aux gestionnaires de souligner les contributions de chacun, des plateformes de récompenses offrant des cartes-cadeaux, des articles ou des expériences, des programmes de reconnaissance des jalons visant à célébrer les réalisations importantes, ainsi que des tableaux de bord analytiques permettant de mesurer l’engagement et l’efficacité des programmes. Ces solutions prennent également en charge des flux de reconnaissance automatisés, assurant une reconnaissance cohérente et opportune à l’échelle de l’organisation.





Pourquoi les entreprises investissent dans un logiciel de reconnaissance des employés

Les études démontrent que les employés qui reçoivent une reconnaissance fréquente et significative sont nettement plus engagés, productifs et loyaux envers leur organisation. Selon les données de l’industrie, une reconnaissance régulière renforce le sentiment d’appartenance, améliore la rétention et augmente la performance globale.

Un logiciel de reconnaissance et de récompenses bien conçu permet aux organisations d’augmenter la productivité et la motivation grâce à des gestes de reconnaissance réguliers et personnalisés, de réduire le taux de roulement en renforçant le sentiment d’appréciation, de créer une culture de reconnaissance inclusive accessible à tous les employés, peu importe leur rôle ou leur environnement de travail, et de renforcer la marque employeur en positionnant l’entreprise comme un employeur moderne et humain.

La reconnaissance est aujourd’hui considérée comme l’un des leviers les plus puissants et les plus rentables pour stimuler l’engagement et la performance.

Programmes de reconnaissance des années de service

Un programme de reconnaissance des années de service, aussi appelé programme de reconnaissance de l’ancienneté, vise à souligner la fidélité des employés à des étapes clés telles que 1 an, 5 ans ou 10 ans de service. Ces moments d’anniversaire d’emploi représentent des occasions stratégiques de démontrer de la reconnaissance et de valoriser la contribution de chaque employé.

Accolad propose une solution clé en main pour automatiser et enrichir ces programmes grâce à l’envoi de cadeaux d’anniversaire de service au bon moment, à des messages de reconnaissance personnalisés selon l’employé et l’occasion, ainsi qu’à des récompenses numériques telles que des cartes-cadeaux adaptées aux préférences individuelles.

La plateforme permet aux organisations de structurer un programme de reconnaissance des jalons cohérent et évolutif, tout en maintenant un haut niveau de personnalisation.

Comment choisir la bonne plateforme de reconnaissance des employés

Pour choisir une plateforme de reconnaissance, les organisations doivent évaluer plusieurs critères. L’intégration aux outils RH et de communication est essentielle afin de permettre la reconnaissance directement dans des environnements comme Microsoft Teams, Slack ou les systèmes RH. L’accessibilité et la personnalisation sont également cruciales, la plateforme devant être disponible sur le web et mobile et offrir des options complètes de personnalisation.

Une plateforme de récompenses performante doit proposer une large variété d’options, notamment des cartes-cadeaux numériques donnant accès à un vaste choix de produits et d’expériences. Les capacités d’analyse et de rapports sont aussi essentielles pour suivre l’engagement, mesurer l’impact des programmes et optimiser les stratégies de reconnaissance.

Enfin, la reconnaissance entre pairs doit être intégrée afin que la reconnaissance ne soit pas limitée aux gestionnaires, mais bien ancrée dans toute l’organisation.

Pourquoi choisir Accolad comme plateforme de reconnaissance des employés

Accolad combine plus de dix ans d’expertise en cadeaux corporatifs avec un logiciel de reconnaissance moderne et évolutif conçu pour les organisations d’aujourd’hui. La plateforme propose un vaste catalogue de cadeaux de reconnaissance, incluant plus d’une centaine de cartes-cadeaux de marques canadiennes, américaines et québécoises, permettant aux employés de choisir des récompenses réellement significatives.

La plateforme offre une personnalisation complète des messages, des courriels et de l’image de marque, assurant une expérience cohérente avec l’identité de l’organisation. Elle propose également des intégrations technologiques via API et connecteurs avec Microsoft Teams, Slack et Workday, facilitant son intégration dans les systèmes existants.

Accolad offre aussi un accompagnement stratégique et un soutien dédié, aidant les organisations à mettre en place des programmes de reconnaissance efficaces basés sur les meilleures pratiques actuelles, incluant la reconnaissance fréquente, l’inclusion et l’analyse des données.

Une plateforme éprouvée par des organisations de premier plan

« Le suivi est très rapide, le service client est excellent et la flexibilité de l’équipe est remarquable. Accolad répond parfaitement à nos besoins. » — Hélène Gagnon-Couture, Café William

« Programme innovant, utile pour nos employés, gain de temps pour nous et beaucoup de choix. » — Olivier Barton, Eurofins Environex

« Nous sommes très satisfaits du service, simple et apprécié. Les employés adorent l’accès aux cartes-cadeaux. Merci pour l’excellent accompagnement lors de l’implantation ! » — Claudie Racette, Lussier

« Plateforme et service simples et efficaces. Beaucoup d’adaptation rapide et un suivi attentionné. » — Candide Huard, Gameloft

« Accolad répond parfaitement aux attentes de nos employés en leur offrant la liberté de choisir leur cadeau. La plateforme est intuitive, flexible et facile à administrer. » — Véronique Pilon, Tenaquip

« Excellent service et très rapide pour la mise en place. » — Alexandra Grenier, BSDQ

« Nos employés apprécient vraiment le service offert par Accolad. » — Anthony Lauzier, Garant

En combinant logiciel de reconnaissance des employés, plateforme de récompenses et automatisation des programmes de reconnaissance des années de service, Accolad se positionne comme une référence canadienne en matière de reconnaissance au travail. La solution permet aux organisations de moderniser leurs programmes, d’améliorer l’engagement des employés et d’offrir une reconnaissance significative à chaque étape du parcours employé.

Pour en savoir plus sur la plateforme de reconnaissance des employés d’Accolad, son logiciel de récompenses et son programme de reconnaissance des années de service, visitez www.accolad.com ou planifiez une démonstration.

CONTACT Julie Tessier, Communications Lead

COMPANY Accolad Technologies Inc.

PHONE (579) 274-1477

EMAIL j.tessier@accolad.com

WEB www.accolad.com/en

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