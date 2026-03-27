MONTRÉAL, 27 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entrepreneur technologique québécois Yanik Guillemette a publié aujourd’hui une analyse approfondie sur l’évolution de l’intelligence artificielle et son impact sur la compétitivité des entreprises en Amérique du Nord.

Dans un contexte marqué par une accélération rapide des technologies et une pression accrue sur les organisations à innover, Yanik Guillemette met en lumière les opportunités et les défis liés à l’intégration de l’IA dans les opérations, les ressources humaines et les modèles d’affaires.

« L’intelligence artificielle ne représente pas seulement un gain d’efficacité. Elle redéfinit la manière dont les entreprises attirent, mobilisent et retiennent les talents », explique Yanik Guillemette.

Reconnu pour son implication dans le développement de solutions technologiques et son intérêt pour l’innovation, Yanik Guillemette souligne que les entreprises qui sauront adopter une approche pragmatique et centrée sur l’humain seront les mieux positionnées pour tirer parti de cette transformation.

Son analyse met également en évidence le rôle croissant de l’IA dans des domaines clés tels que la reconnaissance des employés, l’automatisation des processus et l’optimisation de la performance organisationnelle.

Selon lui, les organisations doivent éviter une adoption purement technologique et privilégier une intégration stratégique alignée avec leur culture et leurs objectifs.

« L’enjeu n’est pas simplement d’implanter des outils, mais de créer des environnements où la technologie renforce réellement l’expérience humaine », ajoute-t-il.

Au cours des dernières années, Yanik Guillemette s’est distingué par ses analyses sur l’innovation, les politiques publiques et la transformation numérique, contribuant activement aux discussions entourant l’avenir économique du Canada.

Cette publication s’inscrit dans une volonté de partager une réflexion accessible aux décideurs, entrepreneurs et professionnels souhaitant mieux comprendre les impacts concrets de l’intelligence artificielle sur leur organisation.

Pour consulter l’analyse complète, visitez : www.yanikguillemette.com

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