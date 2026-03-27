L’Association nationale des centres d’amitié salue un investissement fédéral de 168 millions de dollars en faveur des services aux Autochtones vivant en milieu urbain

OTTAWA, Ontario, 27 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) se réjouit de l’annonce d’aujourd’hui de Services aux Autochtones Canada et de la ministre Gull-Masty, qui prévoient un investissement de 168 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les Centres d’amitié partout au pays.

Cet engagement pluriannuel assure une stabilité essentielle aux Centres d’amitié et soutient la prestation continue de programmes et de services essentiels, adaptés aux réalités culturelles des Autochtones vivant en milieu urbain.

L’ANCA considère cette annonce comme l’aboutissement de plus de trois années d’efforts soutenus de mobilisation. Les Associations provinciales et territoriales, de même que les Centres d’amitié, ont joué un rôle déterminant en mettant en lumière l’impact de leurs actions et en portant à la connaissance des décideurs les témoignages et expériences vécues des communautés, contribuant ainsi à éclairer la prise de décision.

Chaque année, les Centres d’amitié rejoignent près d’un million d’Autochtones grâce à plus de 2 600 programmes, auxquels il est fait appel plus de 2,3 millions de fois. Ces services couvrent notamment l’emploi et la formation, la garde d’enfants, le soutien en santé, le logement, la programmation culturelle et la sécurité alimentaire.

Fort d’un effectif de 3 100 membres du personnel et de plus de 10 300 bénévoles, le réseau des Centres d’amitié constitue l’un des plus importants réseaux de prestation de services autochtones au pays. Par leurs interventions, ils contribuent au renforcement des communautés, favorisent la participation au marché du travail et participent à la création de milieux de vie plus sûrs et inclusifs pour tous.

« L’annonce d’aujourd’hui témoigne d’un engagement important à l’égard du rôle essentiel que jouent les Centres d’amitié dans les communautés à travers le pays », a déclaré Jennifer Rankin, directrice générale de l’ANCA. « Cet investissement sur cinq ans assure une stabilité appréciable et permet aux Centres d’amitié de poursuivre la prestation de programmes et de services sur lesquels les Autochtones s’appuient au quotidien, tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de consolidation de ces acquis grâce à de futurs partenariats et investissements. »

Les peuples autochtones comptent aujourd’hui environ 1,8 million de personnes au Canada, dont près de 70 % vivent en milieu urbain. Ils constituent l’une des populations les plus jeunes et à la croissance la plus rapide du pays, et contribuent de manière significative à la vitalité sociale et économique du Canada. Les Centres d’amitié offrent des services directs ainsi que des services de transition à plus de la moitié de cette population.

Un financement stable et à long terme des Centres d’amitié reflète l’envergure, la valeur et la portée de leurs interventions. La demande pour ces services ne cesse de croître, notamment en raison de l’augmentation du nombre de nouveaux arrivants ayant recours aux programmes des Centres d’amitié, ce qui confirme que ces derniers constituent des lieux sûrs, accueillants et fiables, propices à l’accès au soutien et à la création de liens au sein de la communauté.

« Les Centres d’amitié sont au cœur des communautés autochtones urbaines et jouent un rôle essentiel en favorisant l’épanouissement des personnes, des familles et des communautés », a déclaré Pamela Glode-Desrochers, présidente de l’ANCA. « Cet investissement reconnaît la force et l’impact du réseau des Centres d’amitié et soutient la poursuite des avancées vers des communautés et des économies plus solides et inclusives. »

L’ANCA se réjouit de la poursuite de sa collaboration avec Services aux Autochtones Canada et ses partenaires de tous les secteurs, afin de tirer pleinement parti de cet investissement et de renforcer davantage les services destinés aux communautés autochtones urbaines d’un océan à l’autre. Alors même que les besoins continuent de croître au-delà des niveaux actuels de financement, cet engagement jette des bases plus solides pour mobiliser des financements additionnels et favoriser le développement de nouvelles collaborations à l’échelle de l’ensemble des ordres de gouvernement et des secteurs.

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John Paillé

Coordonnateur principal des communications

jpaille@nafc.ca

À propos de l’Association nationale des centres d’amitié

Depuis plus de 50 ans, l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) appuie un réseau regroupant plus de 100 Centres d’amitié à travers le Canada, offrant des services adaptés aux réalités culturelles des communautés autochtones en milieu urbain. Chaque année, les Centres d’amitié rejoignent près d’un million d’Autochtones grâce à plus de 2 600 programmes, en proposant des services essentiels, notamment dans les domaines de l’emploi et de la formation, de la garde d’enfants, du soutien en santé, du logement et de la programmation culturelle. Forts de plus de 3 100 employés et 10 300 bénévoles, le réseau des Centres d’amitié est l’un des plus importants au pays en matière de prestation de services autochtones.