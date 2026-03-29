Earth Month 2026: Laut Holafly ergreifen 42 % der Reisenden Maßnahmen, um nachhaltiger zu reisen

DUBLIN, March 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, der führende eSIM-Anbieter, veröffentlicht neue Erkenntnisse darüber, wie Nachhaltigkeit Reiseentscheidungen weltweit beeinflusst. Laut dem Holafly eSIM & Travel Report geben 42 % der Reisenden an, aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um verantwortungsvoller zu reisen – ein deutliches Zeichen für das wachsende Umweltbewusstsein weltweit.

Die Daten zeigen jedoch auch eine klare Diskrepanz zwischen Anspruch und tatsächlichem Verhalten. Obwohl nachhaltiges Reiseverhalten immer verbreiteter wird, nennen nur 22,5 % der Reisenden Nachhaltigkeit als eine ihrer wichtigsten Prioritäten bei der Reiseplanung. Umweltaspekte stehen damit häufig in Konkurrenz zu unmittelbareren Faktoren wie Preis, Wetter oder Bequemlichkeit.

Diese Diskrepanz zwischen Werten und konkreten Entscheidungen spiegelt einen breiteren Branchentrend wider: Nachhaltiger Tourismus findet grundsätzlich breite Zustimmung – doch diese Überzeugungen in tatsächliche Buchungsentscheidungen zu übersetzen, bleibt eine Herausforderung. Viele Reisende möchten ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Letztlich sind es jedoch Erschwinglichkeit, Verfügbarkeit und das Gesamterlebnis, die die Entscheidung maßgeblich beeinflussen.

„Die Botschaft der Reisenden ist eindeutig: Menschen wollen verantwortungsvolle Entscheidungen treffen – doch diese müssen einfach und zugänglich sein“, so Daniela Prado, Brand Director bei Holafly. „Nachhaltigkeit entfaltet erst dann ihre volle Wirkung im großen Maßstab, wenn verantwortungsvolle Optionen nahtlos in das Reiseerlebnis integriert sind. Erst wenn Reisende nicht mehr zwischen Komfort und Umweltbewusstsein abwägen müssen, beginnt echter Wandel.“

Branchenstudien bestätigen diese Dynamik. Laut der Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) äußert die Mehrheit der Reisenden Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Tourismus. Dennoch bleiben Kosten und Komfort die entscheidenden Faktoren bei der Wahl des Reiseziels – was die Erkenntnisse von Holafly untermauert.

Mit seinem Angebot greift Holafly den Trend zu integrierten, verantwortungsbewussten Reiselösungen auf – ohne Kompromisse beim Komfort: Indem physische SIM-Karten überflüssig werden, können Reisende Emissionen reduzieren, die bei Produktion, Verpackung und weltweitem Vertrieb entstehen. Nach Schätzungen von Holafly lassen sich durch jede eSIM im Vergleich zu einer herkömmlichen SIM-Karte rund 114,7 Gramm CO₂ einsparen.

Bei weltweit mehr als 15 Millionen verkauften eSIMs entspricht das einer Einsparung von über 1.700 Tonnen CO₂ – ein Beispiel dafür, wie selbst kleine, leicht umsetzbare Maßnahmen im globalen Reiseökosystem eine große Wirkung entfalten können.

Angesichts einer sich wandelnden Reisebranche, die zunehmend von Klimabewusstsein und veränderten Erwartungen der Reisenden geprägt ist, steht die Branche vor einer klaren Herausforderung: ökologische Werte in praktische, unkomplizierte Lösungen zu übersetzen, die sich nahtlos in Reisepläne integrieren lassen.

Über Holafly

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt mehr als 200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und über 15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten ermöglicht sorgenfreies Reisen weltweit.

Medienkontakt: press@holafly.com