Mois de la Terre 2026 : 42 % des voyageurs déclarent voyager de manière plus responsable, selon Holafly

DUBLIN, 29 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, leader des eSIM, dévoile de nouvelles informations sur l’influence du développement durable sur les décisions de voyage à travers le monde. D’après le rapport Holafly eSIM & Voyages, 42 % des voyageurs affirment prendre des mesures concrètes pour voyager de manière plus responsable, ce qui témoigne d’une prise de conscience croissante de l’impact environnemental chez les explorateurs du monde entier.

Cependant, les données révèlent également une nette hiérarchie entre l’intention et le passage à l’acte. Si les comportements responsables en matière de voyage sont de plus en plus répandus, seuls 22,5 % des voyageurs considèrent le développement durable comme une priorité absolue lors de la planification d’un voyage, ce qui suggère que les préoccupations environnementales sont souvent en concurrence avec des facteurs plus immédiats comme le prix, les conditions météorologiques ou la praticité.

Cet écart entre les valeurs et les choix pratiques reflète une tendance plus large dans le secteur du voyage : les voyageurs soutiennent largement le tourisme durable en théorie, mais il est toujours complexe de traduire ces intentions en décisions de réservation. De nombreux voyageurs souhaitent réduire leur impact environnemental, mais l’accessibilité financière, la praticité et l’expérience de voyage globale restent des critères déterminants dans leurs choix.

« Le message des voyageurs est clair : ils veulent faire des choix responsables, mais ces choix doivent être simples et accessibles », explique Daniela Prado, directrice de la marque Holafly. « Le développement durable ne pourra se généraliser que lorsque les options responsables seront parfaitement intégrées à l’expérience de voyage. C’est quand les voyageurs n’auront plus à choisir entre confort et respect de l’environnement que le véritable changement commencera à s’opérer. »

Cette tendance est confirmée par les études sectorielles. Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la majorité des voyageurs se dit préoccupée par l’impact environnemental du tourisme, mais le coût et la praticité restent les principaux critères de choix d’une destination, ce qui conforte Holafly dans sa démarche.

Avec son produit, Holafly illustre cette évolution vers des solutions de voyage plus fluides et responsables, sans compromis sur le confort. En remplaçant les cartes SIM physiques traditionnelles, les voyageurs contribuent à réduire les émissions liées à leur production, à leur emballage et à leur distribution à travers le monde. Selon les estimations d’Holafly, chaque eSIM permet d’éviter l’émission d’environ 114,7 grammes de CO₂ par rapport à la production d’une carte SIM traditionnelle.

À l’échelle des plus de 15 millions d’eSIM vendues dans le monde, cela représente plus de 1 700 tonnes d’émissions de CO₂ évitées par Holafly, montrant ainsi que de petits gestes simples peuvent avoir un impact significatif sur l’écosystème du voyage à l’échelle mondiale.

Alors que le secteur du voyage entre dans une nouvelle ère marquée par la prise de conscience climatique et l’évolution des attentes des voyageurs, le défi est clair : transformer les valeurs environnementales en choix pratiques et faciles à adopter par les voyageurs.

À propos d’Holafly

Holafly est le leader mondial des eSIM pour les voyageurs, avec une couverture dans plus de 200 destinations. Fort d’une note exceptionnelle de 4,6/5 sur Trustpilot et de plus de 15 millions d’utilisateurs satisfaits, Holafly est devenu la référence en matière d’eSIM pour les voyageurs internationaux. Son offre de données illimitées garantit une tranquillité d’esprit partout dans le monde.

Contact médias : press@holafly.com