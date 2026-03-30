Virtualware publie ses résultats audités 2025: amélioration des marges et prises de commandes record

La marge brute progresse à 93,7 %, l’EBITDA atteint 672 K€ (marge de 15,53 %) et la société passe à une position de trésorerie nette proforma

Bilbao, le 30 mars 2026

Virtualware (Euronext Growth Paris: ALVIR) a clôturé l’exercice 2025 avec une marge brute de 93,7 %, contre 86,8 % l’année précédente, et un EBITDA de 672 626 € (marge de 15,53 %), selon les résultats annuels audités déposés aujourd’hui auprès d’Euronext.

Ces chiffres confirment le tableau opérationnel présenté dans la communication préliminaire de février et témoignent d’une amélioration des marges, reflétant discipline et résilience tout au long de l’exercice.

Le chiffre d’affaires audité s’élève à 4,32 millions d’euros, conforme au chiffre préliminaire. L’amélioration de l’EBITDA par rapport aux 598 500 € (13,8 %) communiqués dans la publication non auditée reflète l’allocation définitive des amortissements et la reconnaissance des subventions dans le cadre de la clôture auditée.

L’expansion de la marge brute résulte du poids croissant du logiciel et du XRaaS dans le mix de revenus ainsi que de la réduction des coûts directs.

La ligne VIROO XRaaS, qui comprend la commercialisation internationale de la plateforme propriétaire VIROO, a contribué à hauteur de 1,95 million d’euros. Les prises de commandes annuelles ont atteint un record de plus de 8 millions d’euros, portées principalement par des projets gouvernementaux et nucléaires.

« Les résultats audités confirment que notre modèle génère à la fois discipline opérationnelle et flexibilité financière. Nous abordons 2026 avec la position de liquidité el plus solide de notre histoire, un carnet de commandes record et des marges en expansion. Cette combinaison nous permet d’investir de manière sélective tout en préservant la soutenabilité financière qui a défini notre trajectoire» a déclaré Unai Extremo, CEO de Virtualware.

L’endettement financier net s’élevait à environ 2,70 millions d’euros à fin 2025. Toutefois, un encaissement de 6,22 millions d’euros reçu le 8 janvier 2026, correspondant à une créance inscrite au bilan, a permis à la société de rembourser sa dette et de passer à une position de trésorerie nette proforma.

Cet événement post-clôture normalise le besoin en fonds de roulement et renforce la flexibilité financière en vue d’une croissance sélective. Il n’affecte pas le compte de résultat 2025.

En juin 2025, Virtualware a été transférée sur Euronext Growth Paris sous le ticker ALVIR, élargissant son accès au marché et sa visibilité auprès des investisseurs.

La société aborde la dernière année de son Plan Stratégique 2024–2026 soutenue par un carnet de commandes record, une marge brute en expansion, une discipline opérationnelle et une position de trésorerie après encaissement permettant l’investissement sélectif et une allocation prudente du capital.

Fondée en 2004, Virtualware est l’une des entreprises de référence en logiciels d’entreprise basés sur les technologies immersives et 3D pour l’industrie et l’éducation.

Virtualware accompagne des organisations et institutions à l’échelle mondiale — notamment GE Vernova, Volvo, Gestamp, Alstom, ADIF, Bosch, Biogen, Kessler Foundation, Invest WindsorEssex, McMaster University, l’Université d’El Salvador, Ohio University, le ministère espagnol de la Défense et le Gouvernement basque.

Le siège se trouve à Bilbao (Espagne), avec des bureaux à Orlando (États‑Unis), Toronto (Canada) et Skövde (Suède).

Les investisseurs peuvent consulter l’Equity Story de la société au lien suivant : https://virtualwareco.com/ir/equity-story-virtualware.pdf





Une conférence investisseurs se tiendra le 14 avril, en ligne. Les investisseurs peuvent s’inscrire au lien suivant : https://virtualwareco.com/investors/call/

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Presse : Aida Otaola – aotaola@virtualwareco.com

Relations Investisseurs : ir@virtualwareco.com