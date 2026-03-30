KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 30.3.2026 KLO 9.00



Kalmar lahjoittaa 100 000 euroa Tampereen yliopistolle strategisten teknologia-alueiden kehittämisen vauhdittamiseksi

Kalmar Oyj, kestävän materiaalien käsittelyn laitteiden ja palveluiden edelläkävijä, vahvistaa pitkäaikaista strategista yhteistyötään Tampereen yliopiston kanssa 100 000 euron lahjoituksella. Tämä lahjoitus vauhdittaa kestävien innovaatioiden kannalta tärkeiden teknologia-alueiden kehittämistä keskittyen erityisesti sähköistämiseen, automaatioon, tekoälyyn ja digitalisaatioon.

Tommi Pettersson, Kalmarin strategiasta, vastuullisuudesta ja teknologiasta vastaava johtaja: ”Kalmarille tämä lahjoitus on investointi tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on vauhdittaa strategisten teknologia-alueidemme kehittämistä ja samalla syventää yhteistyötämme Tampereen yliopiston kanssa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Tämä kumppanuus tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet houkutella uusia osaajia ja asiantuntemusta. Tampereella sijaitseva Innovaatiokeskuksemme toimii näiden strategisten alueiden keskeisenä kehitysympäristönä, ja ne ovat myös vahvasti edustettuina yliopiston tutkimuksessa ja koulutuksessa.”

Keijo Hämäläinen, rehtori, Tampereen yliopisto: ”Arvostamme suuresti Kalmarin sitoutumista tutkimuksen ja innovaatioiden vahvistamiseen yhdessä Tampereen yliopiston kanssa.Tämä lahjoitus syventää kumppanuuttamme ja tukee meitä keskeisten teknologia‑alueiden edistämisessä, joilla on ratkaiseva merkitys teollisuuden ja koko yhteiskunnan tulevaisuudelle.”

Päätöksen lahjoituksesta teki Kalmarin hallitus varsinaisen yhtiökokouksen 27. maaliskuuta 2025 antaman valtuutuksen perusteella.



Lisätietoja:

Tommi Pettersson, strategiasta, vastuullisuudesta ja teknologiasta vastaava johtaja, tommi.pettersson@kalmarglobal.com, tel. +358407556135

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

