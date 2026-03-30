Villers-lès-Nancy, le 30 mars 2026 - 8h00 (CEST)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats annuels 2025

Equasens publie de solides performances pour

l’ensemble de ses indicateurs financiers

Chiffre d'affaires 2025 de 236,5 M€ (+9,1%) : solide performance du portefeuille de solutions innovantes au service des professionnels et des établissements de santé





Nette hausse des revenus annuels récurrents (ARR) : 108,0 M€ au 31/12/25, en hausse dynamique de +8,8% vs. 2024





EBITDA Courant de 66,7 M€ (+9,1%) témoignant de la bonne maîtrise des charges dans un contexte de croissance dynamique





Résultat Opérationnel Courant de 48,2 M€ (+6,8%) intégrant notamment l’impact des investissements dans la nouvelle infrastructure des données de santé





Progression du résultat Net de +8,8% à 41,1 M€ permettant la distribution d’un dividende brut de 1,40€ par action au titre de l’exercice 2025 sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 25 juin 2026





Poursuite de la politique M&A et des investissements technologiques tout en améliorant la situation de l’excédent financier net qui s’établit à 83,6 M€ à fin 2025 (+4,1 M€)





Villers-lès-Nancy, 30 mars 2026, 08h00 CEST – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce la publication de ses résultats annuels 2025. Le Conseil d’Administration d’Equasens, réuni en séance le 27 mars 2026 sous la présidence de Thierry Chapusot, a examiné et arrêté les comptes au 31 décembre 2025 en présence des commissaires aux comptes et de l’auditeur de durabilité.

Compte de résultat simplifié (M€) Publié 2024 Publié 2025 Variation/Publié Chiffre d'affaires 216,8 236,5 19,7 +9,1% EBITDA Courant 61,1 66,7 5,6 +9,1% Résultat Opérationnel Courant (ROC) 45,1 48,2 3,1 +6,8% Résultat Net 37,8 41,1 3,3 +8,8% Résultat Net PDG 36,2 39,3 3,1 +8,6%

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport annuel.



La récente acquisition de la société Erevo est consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 31 décembre 2025. L’opération a été financée par emprunt bancaire en décembre 2025.

Denis SUPPLISSON, CEO d’Equasens, déclare : « Parallèlement à la solide performance commerciale 2025 de notre portefeuille de solutions innovantes, en France comme à l’international, nous avons poursuivi nos efforts d’investissements technologiques et de diversification de l’offre, fidèles à notre ADN. L’acquisition récente d’Erevo, une plateforme digital native leader dans le secteur de la formation, matérialise cette priorité. Plus largement, nos récents déploiements IA au sein de nos logiciels métiers, fondés sur la maîtrise et la qualité de nos technologies, nous permettent de lancer les travaux d’intégration de couche d’IA agentique afin d’apporter à nos clients toujours davantage de valeur ajoutée, par l’aide à la prise de décision. La souveraineté et la sécurité resteront par ailleurs des enjeux majeurs, auxquels nous répondons d’ores et déjà grâce à notre offre de cloud souverain en santé. Ces atouts technologiques nous permettent de promouvoir idéalement le référencement de nos solutions dans le cadre du second volet du plan Ségur qui s’ouvre actuellement sous de très bons auspices pour Equasens ».

Frédérique SCHMIDT, Directrice financière d’Equasens, ajoute : « Cet exercice confirme la solidité du modèle économique d’Equasens, caractérisé notamment par la récurrence de ses revenus, avec un ARR de 108 M€ en 2025, et par la capacité d’autofinancement élevée, de 56,7 M€. Des avantages propres à notre modèle d’éditeur qui nous octroient agilité et latitude pour financer nos développements technologiques en particulier en matière d’intelligence artificielle et notre politique de M&A ».

Analyse détaillée par Division

CA 2025 / DIVISION (M€) Publié 2024 Publié 2025 Variation/Publié PHARMAGEST 163,5 172,2 +8,7 +5,3% AXIGATE LINK 32,1 37,6 +5,5 +17,0% E-CONNECT 11,2 14,7 +3,5 +31,4% MEDICAL SOLUTIONS 7,9 10,0 +2,1 +26,1% FINTECH 2,0 2,0 0,0 -1,3% TOTAL 216,8 236,5 +19,8 +9,1%





ROC 2025 / DIVISION (M€) Publié 2024 Publié 2025 Variation/Publié PHARMAGEST 30,7 32,0 +1,3 +4,2% AXIGATE LINK 10,2 11,0 +0,8 +8,0% E-CONNECT 4,8 4,9 +0,1 +2,2% MEDICAL SOLUTIONS 0,2 0,5 +0,4 >100% FINTECH -0,8 -0,3 +0,5 +61,8% TOTAL 45,1 48,2 +3,1 +6,8%

Division PHARMAGEST :

Chiffre d'affaires : 172,2 M€ à +5,3%

Résultat Opérationnel Courant : 32,0 M€ à +4,2%

ROC/ Chiffre d’affaires : 18,6% (18,8% en 2024)





Hormis le secteur de la formation pénalisé par les incertitudes réglementaires de l’année 2025, les activités françaises et européennes de la Division ont connu une nette croissance du chiffre d’affaires.

Elle est portée à 72,7% par les ventes de configurations et de matériel, notamment en France et particulièrement dans le domaine des étiquettes électroniques, et en Italie à destination des grossistes-répartiteurs.

La maintenance et les abonnements, ainsi que les logiciels et services y participent respectivement à 21,1% et 6,2%.

Les marges brutes par typologie de revenus sont stables mais l’évolution du mix pèsent sur le ratio de rentabilité de la Division (0,4%).

Le taux de rentabilité des activités françaises historiques reste favorablement orienté (22,4%) tandis que les Business Unit allemandes et italiennes concentrent les efforts, notamment, commerciaux et marketing.

La nouvelle Infrastructure dédiée à l’hébergement des données de santé, mise en service à la fin de l’année 2024, participe à l’augmentation significative des dotations aux amortissements et impacte la rentabilité de la Division (0,5%).

Division AXIGATE LINK :

Chiffre d'affaires : 37,6 M€ à +17,0%

Résultat Opérationnel Courant : 11,0 M€ à +8,0%

ROC / Chiffre d’affaires : 29,4% (31,8% en 2024)





Les principales filières de la Division, les EHPAD, le Domicile et les Hôpitaux, ont confirmé leur dynamisme avec une croissance soutenue de leur chiffre d’affaires (respectivement, en organique, +9,8%, +15,0% et + 22,1%).

La stratégie s’organise autour de trois axes, le développement en Europe, le modèle Saas avec le service d’hébergement des données de santé et les nouvelles offres répondant à l’évolution des structures de soins.

Elle a nécessité en 2025 un renforcement significatif des équipes de développement et commerciales.

La rentabilité de la Division à 29,4% maintient son excellent niveau au regard de la performance des acteurs du marché.

Division E-CONNECT

Chiffre d'affaires : 14,7 M€ à +31,4%

Résultat Opérationnel Courant : 4,9 M€ à +2,2%

ROC / Chiffre d’affaires : 33,4% (42,9% en 2024)





La croissance du chiffre d’affaires de la Division a été notamment portée par le succès des solutions de Mobilité auprès des éditeurs de logiciels avec la commercialisation de plus de 27 000 terminaux sécurisés multi applicatifs.

Le taux de marge brute des ventes de matériel s’est contracté de près de 15% avec un mix moins favorable, notamment en lien avec les derniers lancements commerciaux, et une moindre activité intra-groupe.

Le ROC a également été impacté par l’augmentation des frais de personnel et des dotations aux amortissements de R&D pour près de 1 M€.

En termes de perspectives, il est à noter que le marché mondial de la RAM, ainsi que d’autres composants, traverse en 2026 une crise d’approvisionnement avec des répercussions sur les prix et la disponibilité.

Des mesures de sécurisation des approvisionnements ont été entreprises, notamment en termes d’anticipation d’achats et de diversification des fournisseurs.



Division MEDICAL SOLUTIONS

Chiffre d'affaires : 10,0 M€ à +26,1%

Résultat Opérationnel Courant : 0,5 M€ (> 100%)

ROC / Chiffre d’affaires : 5,4% (2,2% en 2024)





L’augmentation du chiffre d’affaires de la Division est notamment liée à l’acquisition stratégique de la société Calimed dont la solution Saas, enrichie de toutes les innovations du Groupe, constituera un relai de croissance.

L’amélioration du Résultat Opérationnel Courant de la Division vient essentiellement de la réduction des dépenses de sous-traitance de développement de l’assistant vocal IA LOQUii et de la nouvelle plateforme Agenda des professionnels de Santé qui sont rentrés en phase de commercialisation.

La stratégie commerciale a été redéfinie avec le lancement d’une campagne de marketing digital et le rachat ciblé de distributeurs.

L’ensemble des logiciels de la Division est inscrit au guichet du Ségur numérique V2 avec un calendrier de déploiement s’échelonnant du second semestre 2026 au premier semestre 2027.

Division FINTECH

Chiffre d'affaires : 2,0 M€ à -1,3%

Résultat Opérationnel Courant : -0,3 M€ à +61,8%

ROC / Chiffre d’affaires : -14,7% (-38,0% en 2024)





L’activité s’est stabilisée avec une meilleure qualité de portefeuille et des provisions pour dépréciations d’actifs notablement en retrait.

Principaux éléments du tableau de flux consolidé 2025

Cash-flow (en M€) 2024 2025 CAF après intérêts et impôts 47,7 56,7 Variation du besoin en fonds de roulement -0,2 2,5 Investissement d'exploitation -11,3 -12,1 Investissements financiers et produits de trésorerie -9,8 -22,5 Dividendes -19,3 -19,5 Emprunts et dettes financières (1) -16,9 0,8 Variation de trésorerie brute (2) -9,8 6,0 Solde de trésorerie brute 127,3 136,8

(1) Y compris IFRS16

(2) Hors intérêts courus

La capacité d’autofinancement après intérêts et impôts augmente de 9,0 M€ dont 6,5 M€ lié à l’activité et 2,5 M€ relatif à la réduction des impôts payés

Les investissements d’exploitation s’élèvent à 12,1 M€ dont 10,6 M€ au titre de la R&D (y compris 1,9 M€ relatifs aux entrées de périmètre).

Les investissements financiers (24,1 M€) traduisent les mouvements liés aux croissances externes qui ont toutes été financées par emprunt bancaire.

Les remboursements d’emprunts et dettes financières s’élèvent à 23,5 M€, y compris 4,1 M€ au titre du retraitement IFRS 16.

La trésorerie brute (y compris actifs financiers courants et non courants et intérêts associés) s’élève à la clôture à 136,8 M€ et l’excédent financier net (trésorerie brute diminuée des emprunts et dettes financières) à 83,6 M€ en augmentation de +4,1 M€.

Il est précisé que la société Equasens a engagé un recours contentieux suite à la réception d’une notification de redressement remettant en cause le bénéfice du dispositif IP BOX au titre de l’année 2021 (2,6 M€). Pour rappel, ce dispositif vise à encourager l’innovation et à ancrer les actifs de propriété intellectuelle, dont les logiciels originaux, en France, en allégeant la fiscalité des sociétés qui investissent en R&D sur le territoire national.





Dividende proposé

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 25 juin 2026 la distribution d’un dividende brut de 1,40€ par action au titre de l’exercice 2025.

Evènements significatifs : prise de participation majoritaire dans la société EREVO (accéder ici au communiqué de presse)

Le 5 janvier 2026, Equasens a annoncé l’acquisition de 80% du capital d’Erevo, un des leaders français dans la formation digitale dédiée aux professionnels de santé. Fondée en 2018 et basée à Marseille, Erevo propose une offre de formations e-learning et de classes virtuelles avec un niveau de rentabilité en ligne avec les performances du Groupe. Cette opération permet à Equasens de renforcer son positionnement sur le marché de la formation continue en santé et d’élargir son offre de services, en complément de ses solutions logicielles et digitales, tout en générant des synergies avec l’offre de formation Atoopharm.

Gouvernance

Le mandat de M. Thierry Chapusot, Président du Conseil d’administration et fondateur du Groupe, arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025, celui-ci a informé le Conseil d’administration de sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat. Le Conseil tient à saluer la vision entrepreneuriale de Monsieur Chapusot et son rôle déterminant dans la création et le développement du Groupe.

Les évolutions de Gouvernance qui seront proposées à l’Assemblée générale seront précisées ultérieurement.



Par ailleurs, François-Pierre Marquier, Directeur de la Division Pharmagest depuis septembre 2025, est nommé Directeur Général Délégué à compter du 1er avril.

Diplômé de l'IDRAC Business School et de l’Emlyon Business School (DUA), il débute sa carrière en 1996 chez DHL en tant que Responsable Marketing puis rejoint Cegid Group où il évolue pendant plus de 20 ans, occupant des postes à responsabilité dans le domaine du marketing puis de la vente. En mai 2021, il rejoint le Groupe Equasens en tant que Directeur Régional avant d'être nommé Directeur de l'activité Pharmacie France en janvier 2023. Sa nomination en tant qu’Administrateur du Groupe sera proposée lors de la prochaine Assemblée générale.





Perspectives 2026

Le Groupe entend renforcer son positionnement en tant que leader sur le marché français et européen

des solutions numériques en santé.

L’innovation technologique, qui constitue le fondement de la stratégie du Groupe, continuera à s’articuler autour de l’interopérabilité et de la coordination des acteurs ainsi que de l’efficience des activités liées à la santé. Dans ce contexte, le déploiement de l’IA au sein du Groupe qui est engagé depuis de nombreuses années au sein des équipes, jouera un rôle majeur. En 2026, le Groupe poursuivra, notamment, l’intégration de l’IA dans ses logiciels métier et le développement de nouvelles fonctionnalités dans un modèle SaaS dont l’hébergement est assuré dans son cloud santé privé.

Concrètement, le Groupe a pour ambition de maîtriser la couche d’IA agentique qui permettra d’automatiser certaines tâches, d’analyser un grand nombre de données en temps réel ou encore d’apporter assistance dans la prise de décision, ceci afin de créer toujours davantage de valeur pour les professionnels de santé.



Calendrier financier

Communiqué du chiffre d’affaires T1 2026 : 29 avril 2026 (après bourse)

Assemblée Générale : 25 juin 2026

Communiqué du chiffre d’affaires S1 2026 : 30 juillet 2026 (après bourse

Communiqué des résultats S1 2026 : 28 septembre 2026 (avant bourse)

Réunion de présentation des résultats S1 2026 (SFAF) : 28 septembre 2026

Communiqué du chiffre d’affaires du T3 2026 : 29 octobre 2026 (après bourse)

Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1 500 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

Contacts Communication financière

Groupe Equasens

Relations Investisseurs



Directeur Administratif et Financier Frédérique Schmidt

Tél. : 03 83 15 90 67

frederique.schmidt@equasens.com NewCap

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Thomas Grojean

Louis-Victor Delouvrier

Tél : 01 44 71 94 94

equasens@newcap.eu NewCap

Relations Médias financiers



Nicolas Mérigeau

Tél : 01 44 71 94 94

equasens@newcap.eu

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Equasens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Equasens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document Universel d’Enregistrement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2024 sous le numéro n° D.24-0366. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

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