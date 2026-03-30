GROUPE DÉKUPLE - RÉSULTATS ANNUELS 2025 : CROISSANCE SOLIDE ET AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ AU SECOND SEMESTRE

RÉSULTATS ANNUELS 2025 : CROISSANCE SOLIDE ET AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ AU SECOND SEMESTRE

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Chiffre d’affaires de 242,6 M€ (+11,4 %)

Revenu net de 180,5 M€ (+6,8 %)

EBITDA 1 de 23,7 M€ (+0,8%), en amélioration au second semestre (+38,4 % par rapport au premier semestre)

Résultat net part du Groupe de 9,6 M€, soit 5,3 % du revenu net

Dividende proposé de 0,76 € par action

Ambition 2030 : amplifier le modèle et accélérer l’expansion internationale

Paris, le 30 mars 2026 (8h00) – ADLPartner, société mère du Groupe DÉKUPLE, Leader Européen de la Communication et du Data Marketing, annonce ses résultats de l’exercice 2025.

Bertrand Laurioz, Président-Directeur Général du Groupe DÉKUPLE, déclare : « L’année 2025 marque une nouvelle étape dans la transformation et l’internationalisation du Groupe DÉKUPLE. Dans un environnement économique contrasté, notre Groupe poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires de 242,6 M€, en progression de +11,4 %, et un revenu net de 180,5 M€, en hausse de +6,8 %.

Cette performance traduit la montée en puissance de notre modèle centré sur le Marketing Digital, qui représente désormais plus de 70 % de notre chiffre d’affaires, ainsi que la pertinence de notre positionnement fondé sur la convergence de la data, de la technologie, de l’intelligence artificielle et de la créativité. Après un premier semestre marqué par un attentisme des annonceurs, l’activité a retrouvé une dynamique soutenue au second semestre.

L’année a également été marquée par une accélération de notre développement international, portée par l’intégration de plusieurs acquisitions structurantes réalisées en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne. Ces opérations contribuent à renforcer notre présence sur des marchés stratégiques et à déployer notre modèle multi-local afin d’accompagner nos clients internationaux dans leurs stratégies marketing à l’échelle européenne.

Dans un contexte d’investissements, notamment dans nos expertises technologiques et notre développement international, notre EBITDA retraité atteint 23,7 M€ (+0,8 % sur l’année), avec un second semestre en progression de +38,4 % par rapport au premier semestre, traduisant la mise en œuvre efficace des adaptations organisationnelles au sein de certaines entités du Groupe et la forte dynamique de nos activités de marketing digital.

Avec le lancement de notre plan stratégique Ambition 2030, le Groupe DÉKUPLE ouvre un nouveau cycle de développement pour devenir le leader européen de la communication et du data marketing, combinant technologie, intelligence artificielle, créativité et excellence opérationnelle.

Porté par l’engagement de nos équipes et la confiance de nos clients, partenaires et actionnaires, DÉKUPLE aborde cette nouvelle phase avec confiance et détermination. »

FAITS MARQUANTS

En 2025, le Groupe DÉKUPLE a poursuivi sa trajectoire de croissance, confirmant la solidité de son modèle dans un environnement économique contrasté. Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 242,6 M€, en progression de +11,4 % par rapport à 2024, tandis que le revenu net (marge brute) atteint 180,5 M€, en hausse de +6,8 %. Cette performance traduit la résilience du mix d’activités du Groupe et la montée en puissance de ses activités digitales et internationales.

Les activités de Marketing Digital, qui représentent désormais 71,1 % du chiffre d’affaires consolidé contre 65,6 % un an plus tôt, ont constitué le principal moteur de la croissance, avec un revenu net en progression de +17,2 %. Après un premier semestre marqué par des reports de décisions clients, la dynamique organique s’est nettement améliorée au second semestre (+4,4 %). Cette évolution reflète la reprise progressive des activités de conseil, la bonne dynamique des activités Agences & Solutions, l’enrichissement des expertises data et technologiques, ainsi que la montée en puissance des offres intégrées.

La dynamique de croissance s’appuie également sur l’expansion internationale du Groupe. La part de l’international représente désormais 14,1 % du revenu net, contre 5,9 % un an plus tôt, portée notamment par les acquisitions réalisées en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne.

Les activités à portefeuille poursuivent leur recentrage sur les segments les plus rentables afin de favoriser le développement de solutions scalables et génératrices de revenus récurrents. Dans ce cadre, l’activité Magazines enregistre un revenu net en recul de -6,7 % dans un marché de la presse en net repli, tandis que l’activité Assurances affiche un revenu net en baisse de -4,0 % dans un contexte de consommation contraint.

RÉSULTATS

Le chiffre d’affaires consolidé2 atteint 242,6 M€, en hausse de +11,4 %, tandis que le revenu net3 progresse de +6,8 % à 180,5 M€.

Dans un contexte marqué par des investissements soutenus, notamment dans les expertises technologiques et le développement international, ainsi que par des frais d’adaptation organisationnelle au sein de certaines entités du Groupe, l'EBITDA retraité s’établit à 23,7 M€, en progression de +0,8 % sur un an, pour représenter 13,2 % du revenu net.

La rentabilité s’est nettement améliorée au second semestre, avec une progression de l’EBITDA retraité de +17,8 % par rapport au second semestre 2024 et de +38,4 % par rapport au premier semestre 2025. Hors coûts d’adaptation organisationnelle, l’EBITDA retraité progresserait sur l’ensemble de l’exercice de 5,3 % à 24,8 M€.

Le résultat opérationnel courant atteint 15,5 M€, représentant 8,6 % du revenu net, contre 9,7 % en 2024. Le second semestre 2025 confirme toutefois le redressement de la rentabilité opérationnelle, avec une marge opérationnelle courante de 9,8 % du revenu net.

Ces évolutions reflètent :

la moindre contribution de la rentabilité de l’activité Magazines, compte tenu de la baisse du portefeuille et de certains coûts de rationalisation non récurrents ;

le redressement progressif de la rentabilité des activités de Conseil au second semestre, après un premier semestre pénalisé par des investissements de structuration et de développement international ;

la progression des résultats des activités Agences & Solutions, portée par la contribution croissante de l’international et le développement des offres technologiques, qui ont permis d’amortir les effets d’une conjoncture moins favorable.





Le résultat opérationnel s’établit à 14,6 M€, en progression de 3,4 % par rapport à 2024, exercice qui intégrait des charges non courantes de -2,3 M€ liées principalement à la dépréciation partielle des goodwill de certaines filiales du Groupe.

Après une charge d’impôt de 4,8 M€, le résultat net consolidé ressort à 9,6 M€, représentant un taux de marge nette de 5,3 %, contre 6,1 % en 2024.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 9,6 M€, contre 10,1 M€ en 2024.

(En M€) 2025 2024 Variation 2025/2024 Chiffre d'affaires 242,6 217,8 +11,4% Revenu net 180,5 169,0 +6,8% EBITDA retraité 23,7 23,6 +0,8% En % Revenu net 13,2% 13,9% -78 pb Résultat opérationnel courant 15,5 16,4 -5,5% En % Revenu net 8,6% 9,7% -111 pb Résultat opérationnel 14,6 14,1 +3,4% En % Revenu net 8,1% 8,3% -26 pb Charges / Produits financiers nets (0,2) 0,8 Charge d’impôt (4,8) (4,6) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 Résultat net consolidé 9,6 10,3 -7,3% En % Revenu net 5,3% 6,1% -81 pb Résultat net part du Groupe 9,6 10,1 -4,7% En % Revenu net 5,3% 6,0% -64 pb

BILAN

Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2025 atteignent 54,7 M€, en légère diminution de 0,1 M€ sur un an.

Au 31 décembre 2025, la trésorerie du Groupe s’établit à 55,0 M€, contre 58,0 M€ un an plus tôt, reflétant l’intensification des investissements en croissance externe, qui atteignent 19,6 M€ en 2025 contre 11,6 M€ en 2024.

La dette financière s’élève à 61,2 M€, contre 55,0 M€ au 31 décembre 2024. Elle comprend notamment les engagements de rachat des participations des minoritaires dans certaines filiales du Groupe. Elle inclut également 30,6 M€ d’emprunts bancaires, dont 16 M€ tirés dans le cadre du crédit syndiqué d’un montant total de 70 M€ mis en place auprès de banques françaises de premier plan en novembre 2025.

La trésorerie nette des dettes financières4 ressort ainsi à (6,3) M€ au 31 décembre 2025, contre 3,0 M€ un an plus tôt, traduisant le rythme soutenu des investissements réalisés au cours des douze derniers mois.

PERSPECTIVES

Le Groupe DÉKUPLE aborde les prochains exercices avec confiance, dans un environnement qui demeure contrasté, notamment en France.

Le Groupe s’inscrit pleinement dans la trajectoire définie par son plan stratégique Ambition 2030, qui ouvre un nouveau cycle de croissance rentable et durable en Europe. Le Groupe DÉKUPLE poursuit la montée en puissance de ses activités digitales et internationales, l’industrialisation de la performance marketing autour de la convergence data, technologie, IA et créativité, ainsi que le développement de revenus récurrents à forte valeur ajoutée.

Le Groupe demeure également attentif aux opportunités de croissance externe cohérentes avec son ambition de leadership européen en communication et data marketing.

DIVIDENDE

Compte tenu des résultats 2025 et des investissements prévus en 2026, le conseil d’administration de la société ADLPartner proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2026 la distribution d’un dividende de 0,76 euro par action au titre de l’exercice 2025, avec une mise en paiement prévue le 19 juin 2026.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes sociaux et consolidés 2025 ont été arrêtés le 27 mars 2026 par le conseil d’administration. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Rapport financier annuel 2025, le 16 avril 2026, après bourse ;

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, le 26 mai 2026, avant bourse.

Le Groupe DÉKUPLE

Leader européen de la communication et du data marketing, le Groupe DEKUPLE possède un modèle d'affaires international et diversifié, aux actionnaires stables. Son écosystème couvre toute la chaîne de valeur de la Communication et du Data marketing grâce à : un Cabinet de Conseil Stratégique majeur sur la transformation Data IA et Agentique, un réseau d’Agences Internationales Multi-expertises, un Centre d’Activités Partnership Marketing Sales Support et une « Boost Factory » in house, activant ses Solutions Martech propriétaires. Ces centres d’expertises, tournés vers la performance, en font un acteur majeur, partenaire du business et de la différenciation des marques. Les professionnels du Groupe accompagnent, chaque jour, près de 750 marques (Grands Comptes et ETI Européennes et internationales) sur l’ensemble du funnel : awareness, considération, acquisition, rétention, conversion et mesure de la performance. Indépendant et agile, le Groupe est devenu expert dans la mise en place de synergies Martech efficaces. Les activités et filiales du Groupe peuvent ainsi acquérir rapidement de nouvelles compétences, s'appuyer sur des solutions innovantes et les intégrer pour stimuler la performance de leurs actions. Bertrand Laurioz, entouré de son comité exécutif, pilote une stratégie combinant une vision solide à long terme et une action continue et régulière, orchestrant ainsi la croissance organique et externe du Groupe, de manière pérenne.

Créé en 1972, le Groupe DÉKUPLE a réalisé 243 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie environ 1 200 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

Le Groupe DÉKUPLE est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

www.dekuple.com

Contacts :

DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Analystes - Investisseurs : Cyril COMBE - tel : +33 1 53 65 37 94

Presse - Médias : Fatou-Kiné N’DIAYE - tel : +33 1 53 67 36 34

dekuple@actus.fr

1 L’EBITDA (résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements, impôts et taxes) est retraité de l’impact IFRS2 des attributions d’actions gratuites et de l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers.

2 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

3 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, le revenu net (anciennement marge brute) représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

4 Position de trésorerie au bilan nette de toutes dettes financières.

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