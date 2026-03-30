COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Assemblée générale 2026 de Valeo





30 mars, 2026 – Paris, France – Valeo informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le 21 mai 2026, à 14h30, à la MAISON.A Paris Trocadéro, 112 avenue Kléber, 75116 Paris.

Lors de cette Assemblée, il sera notamment proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, d'affecter le résultat de cet exercice ainsi que de verser un dividende de 0,44 euro par action ayant droit au dividende. En cas d'approbation du dividende, celui-ci sera détaché de l'action le 26 mai 2026, avec une date de référence (record date) fixée au 27 mai 2026 et mis en paiement le 28 mai 2026.

Le Conseil d’administration a également décidé de proposer aux actionnaires de :

Renouveler les mandats d'administrateur de Gilles Michel, de Bruno Bézard et de Bpifrance Participations, représentée par Alexandre Ossola, qui arrivent à échéance à l'issue de l'Assemblée générale 2026 pour une durée de quatre ans. Le Conseil d’administration a décidé de renouveler, lors de la réunion qui se tiendra immédiatement à l’issue de l’Assemblée, le mandat de Président du Conseil d’administration de Gilles Michel, sous réserve de son renouvellement en tant qu’administrateur, dont la compétence et l’expérience dans l’exercice de ces fonctions participent au maintien d’une gouvernance solide, efficace et performante, avec une qualité du fonctionnement du Conseil unanimement saluée par les administrateurs. Conformément aux dispositions statutaires relatives à la limite d’âge, Gilles Michel pourra exercer les fonctions de Président du Conseil d’administration jusqu’à l’Assemblée 2027 statuant sur les comptes de l’exercice 2026. Compte tenu de ces éléments, une réflexion sur la présidence du Conseil d’administration au-delà de l’Assemblée 2027 est en cours.

Nommer Fabienne Lecorvaisier en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans, dont le profil figure dans le rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions.

Les actionnaires seront par ailleurs appelés à se prononcer sur :

La rémunération au titre de l'exercice 2025 des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux (votes ex post) ;

Les politiques de rémunération applicables aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 2026 (votes ex ante).

Il sera enfin proposé aux actionnaires de se prononcer sur une nouvelle autorisation permettant de procéder à des attributions gratuites d'actions.

L’avis de réunion qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) contiendra l’ordre du jour détaillé arrêté par le Conseil d'administration, les projets de résolutions présentés par le Conseil d'administration ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion et le rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions pourront être consultés sur le site Internet www.valeo.com (rubrique Investisseurs et Actionnaires / Assemblée générale) à partir du 1er avril 2026.

Les autres documents préparatoires et renseignements relatifs à cette Assemblée seront consultables sur le site Internet précité, tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

L’Assemblée générale sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du Groupe.

Pour toute information relative à la participation à l’Assemblée ou aux modalités de mise à disposition ou de consultation des documents relatifs à l’Assemblée, nous vous invitons à contacter votre intermédiaire financier, le service Relations Investisseurs de Valeo ou Société Générale (Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3) agissant en qualité de mandataire de Valeo.







À propos de Valeo

Valeo est un leader technologique mondial qui conçoit des solutions et systèmes innovants pour ses partenaires automobiles et technologiques. Le groupe est organisé autour de ses divisions POWER, BRAIN et LIGHT, et de Valeo Service qui propose des solutions pour l'après-vente et les nouvelles formes de mobilité.

Valeo s'engage à rendre la mobilité plus sûre, durable et abordable pour tous. Le Groupe est au cœur de la voiture de demain qui sera électrifiée, plus sûre et pilotée par le logiciel. Il s'appuie sur son empreinte industrielle mondiale et son leadership technologique dans l'électrification, les systèmes avancés d'aide à la conduite, l'éclairage et les logiciels, pour capter une part croissante de la valeur par véhicule.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Valeo en bref : 20,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 | 100 000 employés dans le monde | 29 pays | 149 sites de production | 59 centres de R&D | 19 plateformes de distribution (au 26 février 2026).

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