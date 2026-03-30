À vous de jouer, Canada! La passe à la relève Kruger invite les Canadiens et Canadiennes à choisir l’association de hockey mineur qui gagnera le grand prix d’un financement total de 100 000 $

Cinq gagnants régionaux recevront chacun 25 000 $, et une association sera désignée gagnante nationale à l’issue d’un vote à travers le Canada et recevra un grand prix supplémentaire de 75 000 $

À compter du 13 avril à midi (HE), les Canadiens et Canadiennes pourront voter au passealarelevekruger.ca/vote





TORONTO, 30 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits Kruger, le principal fabricant canadien de produits de papier derrière les marques Cashmere®, Purex®, Scotties®, SpongeTowels® et Bonterra®, a annoncé les cinq associations de hockey mineur sélectionnées à titre de gagnantes régionales de La passe à la relève Kruger 2026, qui recevront chacune un don de 25 000 $. À la suite de l’annonce, un vote à travers le Canada, qui débutera le 13 avril à 12 h (HE), déterminera quelle association recevra le grand prix supplémentaire de 75 000 $, portant le total de ses gains à 100 000 $.

De retour pour une sixième année, La passe à la relève Kruger poursuit sa mission visant à rendre le hockey plus accessible et inclusif pour les familles partout au Canada, en éliminant les obstacles financiers et en permettant à un plus grand nombre de jeunes athlètes de participer au sport qu’ils aiment.

Cette année, le programme est appuyé par trois ambassadeurs et ambassadrices du hockey canadien, qui connaissent tous et toutes la valeur d’une passe décisive et qui contribuent à mobiliser les communautés d’un océan à l’autre :

Matthew Schaefer, premier choix au repêchage de la LNH en 2025, triple médaillé d’or avec Équipe Canada et détenteur de multiples records chez les recrues dans la LNH

premier choix au repêchage de la LNH en 2025, triple médaillé d’or avec Équipe Canada et détenteur de multiples records chez les recrues dans la LNH Marie-Philip Poulin, quintuple médaillée olympique et triple championne du monde

quintuple médaillée olympique et triple championne du monde Hayley Wickenheiser, quintuple médaillée olympique et membre du Temple de la renommée du hockey





Depuis son lancement en 2020, La passe à la relève Kruger a donné plus d’un million de dollars à plus de 50 associations canadiennes de hockey mineur à ce jour, ce qui a aidé plus de 1 500 familles à réduire les obstacles financiers qui empêchent les enfants de chausser les patins. Cette année, Produits Kruger s’est engagé à investir un montant total de 200 000 $, afin de poursuivre l’élargissement de l’accès aux programmes de hockey dans les communautés partout au pays.

« Six ans après son lancement, La passe à la relève Kruger a pris une ampleur encore plus grande que ce que nous avions initialement imaginé, grâce à l’incroyable appui des communautés et au soutien de nos remarquables ambassadeurs et ambassadrices, dont Hayley Wickenheiser, Marie‑Philip Poulin et Matthew Schaefer », a déclaré Susan Irving, cheffe du marketing chez Produits Kruger. « Avec plus d’un million de dollars déjà remis pour aider les familles à accéder au hockey, nous sommes fiers de célébrer un nouveau groupe inspirant de gagnants régionaux, appelés à se disputer le grand prix de 75 000 $. »

Célébrons les gagnants régionaux

Les gagnants régionaux de La passe à la relève Kruger 2026 sont :

Association féminine de hockey sur glace de Vancouver – Vancouver (Colombie‑Britannique)

– Vancouver (Colombie‑Britannique) Association de hockey féminin mineur des Comètes de Saskatoon et du District – Saskatoon (Saskatchewan)

– Saskatoon (Saskatchewan) Association de hockey mineur de Chapleau – Chapleau (Ontario)

– Chapleau (Ontario) Association de hockey mineur du Lac des Deux-Montagnes – Deux-Montagnes (Québec)

– Deux-Montagnes (Québec) Association de hockey mineur de la vallée de Keswick – Vallée de Keswick (Nouveau‑Brunswick)





Le vote public débute en avril à travers le Canada

Les Canadiens et Canadiennes sont invités à voter pour l’association de hockey mineur qui, parmi les cinq nominées, démontre le mieux comment elle encouragera un plus grand nombre d’enfants à jouer au hockey, en éliminant les obstacles et en rendant ce sport plus accessible et inclusif au sein de sa communauté.

Le vote public national se déroulera sur une période de 72 heures, du 13 avril à midi (HE) jusqu’au 16 avril à midi (HE).

L’association qui obtiendra le plus de votes recevra une subvention additionnelle de 75 000 $, portant la donation totale offerte dans le cadre de La passe à la relève Kruger à 100 000 $.

Les détails concernant le vote seront disponibles au PasseALaReleveKruger.ca/voter.

Plus d’informations sur La passe à la relève Kruger

Q: Qu’est-ce que La passe à la relève Kruger ?

R: La passe à la relève Kruger est une initiative annuelle de financement de 200 000 $ qui accorde des subventions à des associations de hockey mineur au Canada. Cet argent sert directement à réduire les frais d’inscription afin que davantage d’enfants puissent accéder au sport national du Canada. Maintenant à sa 6e année, La passe à la relève Kruger a versé plus de 1 million de dollars pour rendre le hockey plus accessible et inclusif. Produits Kruger, le principal fabricant canadien de produits de papier derrière les marques Cashmere®, Purex®, Scotties®, SpongeTowels®, et Bonterra®, a créé La passe à la relève Kruger en 2020, pendant la pandémie, pour offrir un soutien financier aux familles canadiennes de hockey qui avaient besoin d’assistance au-delà de la glace afin de permettre à plus d’enfants de pratiquer le sport national.

Q: Comment fonctionne le programme ?

R: Produits Kruger a créé La passe à la relève Kruger pour sensibiliser et rendre le hockey plus accessible aux jeunes au Canada. Via le site internet de La passe à la relève Kruger, www.passealarelevekruger.ca, les associations de hockey ont été nominées par des membres de leur communauté pour recevoir jusqu’à 100 000 $. Un jury a sélectionné cinq gagnants régionaux, qui recevront chacun 25 000 $. Ces associations sont maintenant admissibles au grand prix de 75 000 $, attribué grâce au vote du public canadien qui aura lieu du 13 au 16 avril 2026.

Q: Quel est le grand prix de La passe à la relève Kruger ?

R: Le grand prix est une subvention supplémentaire de 75 000$, accordée à l’une des associations régionales bénéficiaires de La passe à la relève Kruger, afin d’encourager davantage d’enfants à jouer au hockey en développant des solutions qui contribuent à éliminer des obstacles et à rendre le sport plus accessible, inclusif et équitable pour tous.

Q: Comment les Canadiens et Canadiennes peuvent‑ils voter pour le grand prix de La passe à la relève Kruger ?

R: Les Canadiens et Canadiennes pourront voter pour le gagnant régional qui démontre le mieux son engagement à encourager un plus grand nombre d’enfants à jouer au hockey en visitant PasseALaReleveKruger.ca/voter du 13 avril à midi (HE) au 16 avril à midi (HE). Cette période de 72 heures permettra au public canadien de contribuer à déterminer quelle association régionale recevra le grand prix de 75 000 $.

Q: Où peut-on trouver plus d’informations sur La passe à la relève Kruger ?

R: Des informations supplémentaires, ainsi que les critères de nomination et de sélection, sont disponibles sur www.passealarelevekruger.ca.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier tissu de qualité pour usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et Bonterra®. Aux États-Unis, Produits Kruger fabrique la marque White Cloud®, ainsi que de nombreux produits de marques privées. La division Kruger PRO fabrique et distribue des solutions de produits de haute qualité et rentables destinées à un large éventail d’organisations commerciales et d’entités publiques. L'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto depuis quatorze ans, Produits Kruger compte environ 3 000 employés au Canada et a été une fois de plus nommée l’une des entreprises les mieux gérées du Canada en 2025. L’entreprise exploite dix usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification CoC du FSC® (code de licence FSC C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

Contact média

Aaron Short

North Strategic (pour Produits Kruger)

Aaron.short@northstrategic.com

905-442-1923

Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

SOURCE Produits Kruger Inc.

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