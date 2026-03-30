Communiqué de presse

Paris, le 30 mars 2026

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025

du groupe La Banque Postale

Le groupe La Banque Postale informe le public que le Document d’enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 mars 2026, sous le n°D.26-0160.

Le Document d'enregistrement universel 2025 intègre notamment :

le Rapport financier annuel 2025 avec : le rapport de gestion et les informations en matière de durabilité ; le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

les informations au titre du Pilier III.

Le Document d’enregistrement universel 2025 est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans l’espace « Information réglementée » du site Internet de la société (Document d'enregistrement universel - La Banque Postale) ainsi que sur le site internet de l’AMF.

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