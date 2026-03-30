Comment les entreprises réduisent leurs émissions lors des déplacements professionnels grâce à de petits ajustements numériques, selon Holafly for Business

DUBLIN, 30 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sous la pression croissante des investisseurs, des tutelles réglementaires et des exigences ESG auxquelles se conformer, les entreprises voient les déplacements professionnels comme un sérieux levier pour réduire leur empreinte carbone à raison de légers ajustements opérationnels. Les nouvelles données publiées par Holafly for Business montrent que repenser l’accès à Internet des collaborateurs à l’étranger peut à la fois participer d’une mobilité mondiale plus durable et limiter d’importants frais d’itinérance.

Dans notre société actuelle, l’accès aux données est indispensable pour les professionnels en déplacement. Qu’il s’agisse de se repérer dans une ville inconnue, de gérer des réservations, de communiquer avec ses collègues ou de consulter des informations en temps réel, une connexion stable et fluide est au cœur de la productivité lors de déplacements internationaux. Comme le montrent les recherches approfondies de Holafly, l’accès à Internet dépasse la notion de simple confort en déplacement, à savoir que 27,7 % des voyageurs d’affaires placent la rapidité et la fiabilité en tête de leurs critères de connectivité.

Parallèlement, la durabilité devient un pilier stratégique pour les entreprises. L’Agenda 2030 des Nations unies met de plus en plus l’accent sur la réduction des émissions dans tous les domaines, y compris celui des déplacements professionnels, qui demeurent une composante majeure de l’empreinte carbone des entreprises. Dans le même temps, optimiser les coûts des voyages devient pour elles une priorité, à l’heure où les déplacements d’affaires internationaux devraient dépasser les niveaux d’avant la pandémie et exercer ainsi une pression supérieure sur la performance économique et l’impact environnemental.

Dans ce contexte, les technologies orientées numérique comme la carte SIM intégrée, ou eSIM, s’imposent comme une solution concrète pour relever simultanément ces deux enjeux. En supprimant la carte SIM physique, les solutions eSIM réduisent les émissions liées à leur fabrication, emballage, transport et destruction, et permettent aux entreprises de mieux contrôler leurs dépenses en données mobiles à l’international.

Pour Holafly, adopter l’eSIM au détriment des cartes SIM traditionnelles permet de réduire près de 114,7 gramme de CO₂ par utilisateur. Pour une multinationale de 40 000 employés utilisant des lignes mobiles professionnelles lors de leurs déplacements à l’étranger, cela représenterait une réduction d’environ 4,6 tonnes de CO₂, soit l’équivalent des émissions annuelles d’une voiture particulière. Alors que le Mois de la Terre met encore plus la durabilité sous les projecteurs, les voyages d’affaires s’orientent vers des solutions alliant performance et responsabilité.

« Les entreprises n’ont pas besoin de révolutionner leurs politiques de déplacement pour progresser en matière de durabilité », explique Alex Bryszkowski, vice-président de Holafly for Business. « Grâce à Holafly for Business, elles peuvent réduire les émissions liées aux cartes SIM physiques, maîtriser les budgets relatifs aux données mobiles et apporter à leur personnel la tranquillité d’esprit dès leur arrivée. Il s’agit là de simplifier la mobilité internationale et de l’aligner sur les objectifs de durabilité des entreprises. »

À propos de Holafly

Holafly est le leader mondial des eSIM pour les voyageurs et propose une couverture dans plus de 200 destinations. Fort d’une note exceptionnelle de 4,6/5 sur Trustpilot et de plus de 15 millions d’utilisateurs satisfaits, Holafly s’est imposé comme le choix privilégié des voyageurs internationaux. Son offre de données illimitées garantit une sérénité totale aux voyageurs partout dans le monde.

Contact médias : press@holafly.com