Assemblée annuelle de 2026 et circulaire de sollicitation de procurations d’Air Canada

Le Conseil d’administration présente ses plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par le tragique accident du vol AC8646 et leur exprime sa sympathie





MONTRÉAL, 30 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2026 et circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire ») d’Air Canada est publié et déposé aujourd’hui auprès des autorités compétentes.

« Comme chaque année, mes collègues du Conseil d’administration et moi-même sommes impatients de rendre compte aux actionnaires des réalisations qu’Air Canada a accomplies depuis notre dernière rencontre et d’entendre ce qu’ils ont à dire sur les sujets qui les interpellent », a déclaré Vagn Sørensen, président du Conseil d’administration.

« Cette année, cela se fera quelques semaines seulement après le tragique accident du vol AC8646 d’Air Canada Express qui s’est produit à l’atterrissage à l’aéroport LaGuardia de New York, le 22 mars 2026.

« Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis du commandant de bord et du premier officier de Jazz qui ont perdu la vie. Nous sommes tous profondément reconnaissants des mesures qu’ils ont prises pour sauver la vie d’autres personnes.

« Enfin, nous exprimons notre profonde sympathie et notre chagrin devant la détresse et les blessures physiques subies par les passagers, les membres de l’équipage et les pompiers touchés par ce terrible accident », a-t-il ajouté.

Questions soumises à l’assemblée

La circulaire renferme des renseignements importants concernant les questions qui seront soumises à l’assemblée, notamment l’élection des administrateurs, la nomination de l’auditeur, un vote consultatif sur la rémunération de la haute direction, l’augmentation du nombre d’actions réservées aux fins d’émission aux termes de notre régime d’intéressement à long terme, la ratification de notre régime de droits des actionnaires actuel jusqu’en 2029 et une proposition d’actionnaire.

Notre circulaire décrit également les pratiques de gouvernance de notre Conseil d’administration, notamment notre approche et notre planification en ce qui concerne le renouvellement du Conseil et la relève du chef de la direction, qui ont toujours constitué une priorité. Nous examinons aussi notre approche concernant la rémunération de la haute direction, et incluons une description détaillée de l’évaluation par le Conseil du rendement des membres de la haute direction visés d’Air Canada pour 2025 ainsi que des décisions connexes en matière de rémunération. La rémunération pour 2025 reflète le rendement général d’Air Canada. Elle tient compte des résultats financiers solides et du quatrième trimestre exceptionnel qui ont été enregistrés en dépit de conditions défavorables importantes, ainsi que du rendement non financier obtenu dans neuf domaines clés importants pour nos clients et nos actionnaires.

Enfin, notre circulaire examine nos progrès concernant les priorités qui tiennent à cœur à nos actionnaires tout autant qu’à nous, comme la sécurité, le service à la clientèle, l’accessibilité, le bien-être des employés, la représentation et l’inclusion, et l’action climatique. Cela comprend également notre engagement en matière de langues officielles, que nous tenons fièrement depuis plus de 50 ans, dans un secteur très complexe, à une échelle, notamment géographique, inégalée parmi les autres grandes sociétés canadiennes.

Lieu de l’assemblée

L’assemblée annuelle aura lieu le vendredi 1er mai 2026 à 8 h 30 (heure du Pacifique, soit 11 h 30 heure de l’Est) sous forme hybride, permettant ainsi aux actionnaires d’assister en personne à l’assemblée qui se tiendra au Jardin TELUS, au 510, rue West Georgia, 5e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), ou virtuellement en se connectant à la webdiffusion en direct accessible à l’adresse aircanada.com/AGA, mot de passe « AC2026 » (sensible à la casse). D’autres détails concernant l’assemblée se trouvent sur le site Web d’Air Canada à l’adresse aircanada.com/assemblees-des-actionnaires.

Voter à l’assemblée

Air Canada encourage les actionnaires à voter avant l’assemblée en utilisant les diverses méthodes proposées, notamment par Internet ou par téléphone, et dans tous les cas avant midi (HE) le mercredi 29 avril 2026. Les instructions sont incluses dans la circulaire, que les actionnaires sont encouragés à lire attentivement. Les actionnaires qui détiennent des actions par l’entremise d’un courtier ou d’un autre intermédiaire doivent suivre ses instructions dans le délai imposé pour que leur vote soit pris en compte.

Air Canada fera un don de 1 $ à la Fondation Air Canada pour chaque compte d’actionnaire dont le titulaire exerce ses droits de vote à l’assemblée, quelle que soit la manière dont les voix sont exprimées. La Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré voué à améliorer la santé et le bien-être des enfants sous la direction de son propre conseil d’administration.

Des questions sur l’assemblée ou sur la manière de voter?

Les actionnaires peuvent communiquer avec Kingsdale Advisors par téléphone au 1 855 682-4783 (sans frais en Amérique du Nord) ou au + 1 647 251-9743 (messages textes et appels téléphoniques activés à l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou par courriel à contactus@kingsdaleadvisors.com, y compris pour voter directement par téléphone au moyen du service QuickvoteMC de Broadridge Investor Communications.

Pour connaître la marche à suivre pour exercer les droits de vote, poser des questions et participer à l’assemblée annuelle, voir Exercice des droits de vote et participation à l’assemblée annuelle dans la circulaire.

Notification et accès

Air Canada utilise les procédures de notification et d’accès afin de livrer sa circulaire et son rapport financier annuel de 2025 aux actionnaires. Ces documents seront accessibles en ligne au www.documentsassemblee.com/TSXT/AC, sur le site Web d’Air Canada au aircanada.com/assemblees-des-actionnaires et sur SEDAR+ au sedarplus.ca. Les actionnaires peuvent également demander un exemplaire papier de ces documents, comme il est indiqué dans l’avis de disponibilité des documents relatifs à l’assemblée, qui sera envoyé par la poste aux actionnaires, et dans la circulaire.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

Renseignements : media@aircanada.ca

Internet : aircanada.com/medias

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