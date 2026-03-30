49 nouveaux autobus Nova LFS pour la grande région de Hamilton

SAINT-EUSTACHE, Québec, 30 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Bus, une société du groupe Volvo, est fière d’annoncer qu’elle a reçu une commande pour fournir 49 autobus Nova LFS alimentés au gaz naturel comprimé à Hamilton Street Railway (HSR), l’agence de transport qui dessert la grande région de Hamilton. Ces nouveaux autobus s’ajouteront aux 225 véhicules Nova Bus déjà en service dans la flotte de HSR. Cette commande fait suite à un appel d’offres mené dans le cadre de l’initiative d’approvisionnement en transport en commun (Metrolinx Transit Procurement Initiative – TPI), qui fait le lien entre les fournisseurs et les agences de transport en commun en Ontario. Les livraisons d’autobus seront terminées en début d’année 2027.

Nova Bus, un partenaire fiable pour atteindre les objectifs de développement durable

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de sa flotte d’autobus est un objectif clé de Metrolinx et de HSR, et le choix de Nova Bus s’inscrit directement dans cette démarche. L’agence a reconnu que les technologies de groupes motopropulseurs au gaz naturel de dernière génération lui permettraient d’atteindre cet objectif, car elles peuvent réduire les émissions de GES par rapport aux équivalents diesel et contribuent à améliorer la qualité de l’air local. En intégrant ces innovations à sa plateforme LFS, Nova Bus se démarque comme le partenaire de choix pour cette agence de transport régional, qui a effectué plus de 71,8 millions de déplacements en 2025. La relation privilégiée que Nova Bus entretient avec ses clients tout au long du cycle de vie des autobus est également un facteur clé pour les entreprises qui recherchent des fournisseurs d’autobus.

« Cet investissement nous permet d’agrandir notre flotte et de nous préparer à une hausse de la demande pour nos services dans la grande région de Hamilton. Nous sommes heureux de nous associer à Nova Bus afin d’offrir à nos clients des autobus sûrs, fiables et confortables, tout en poursuivant notre objectif de réduction des émissions de GES », a déclaré Nancy Purser, directrice, Division du transport en commun, ville de Hamilton.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Metrolinx et HSR grâce à cette nouvelle commande. Celle‑ci reflète notre engagement constant à répondre à l’évolution des besoins du marché en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En offrant des autobus qui allient la propulsion au gaz naturel comprimé à la plateforme éprouvée du Nova LFS, soutenus par une équipe locale dédiée au service après‑vente, nous sommes bien placés pour renforcer notre présence à long terme dans ce marché clé du transport en commun au Canada », a déclaré Paul Le Houillier, président de Nova Bus.

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Depuis 30 ans, grâce à une équipe dédiée et professionnelle, Nova Bus offre des solutions innovantes, variées, sécuritaires et fiables pour soutenir le transport collectif en milieu urbain et optimiser l’expérience des usagers, notamment avec sa plateforme Nova LFS. Alliée des sociétés de transport et des opérateurs de parcs d’autobus, Nova Bus s’engage à les soutenir, à leur rythme, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d’informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com .