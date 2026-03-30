Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S

FIXING OF COUPON RATES 30 March 2026
Fixing of coupon rates effective from 1 April 2026
Effective from 1 April 2026, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.
Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 April 2026 to 30 June 2026:
Uncapped bonds
DK0009538738, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2026: 2.9360% pa
DK0009544116, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2026: 2.6920% pa
DK0009544389, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2026: 2.8620% pa
DK0009545279, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2026: 2.2130% pa
DK0009545865, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2026: 2.7860% pa
DK0009547135, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2026: 2.7060% pa
DK0009547994, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2026: 2.6620% pa
DK0009548612, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2026: 2.6860% pa
DK0009550196, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2026: 2.6220% pa
DK0009551160, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2026: 2.2330% pa
DK0009552481, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 April 2026: 2.6360% pa
Questions may be directed to Investor Relations at investor_relations@nykredit.dk or Press Officer Peter Klaaborg, tel +45 44 55 14 94.
