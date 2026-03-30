Le Conseil d'administration d'Air Canada annonce le départ à la retraite du président et chef de la direction

Un processus exhaustif est en cours pour désigner le prochain dirigeant





MONTRÉAL, 30 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil d’administration d’Air Canada a annoncé aujourd’hui que Michael Rousseau l'a informé de sa décision de prendre sa retraite d’ici la fin du troisième trimestre de 2026, après près de deux décennies de leadership solide et dévoué qui a renforcé la position d’Air Canada en tant que chef de file de l’industrie du transport aérien au pays et à l’échelle mondiale. M. Rousseau continuera de diriger l’entreprise et de siéger à son Conseil d’administration jusqu’au moment de sa retraite.

Le Conseil accorde depuis toujours une attention particulière à la planification de la relève du chef de la direction. C’est dans ce sens qu’en interne, un programme complet de perfectionnement des hauts dirigeants à haut potentiel est en place depuis maintenant plus de deux ans. Une recherche externe d’envergure mondiale a été entamée en janvier 2026 afin de trouver des candidats potentiels possédant les compétences et l’expérience nécessaires pour assurer la direction du transporteur national du Canada, fièrement établi à Montréal, au Québec. Dans le processus d’évaluation des candidats, le Conseil examinera un certain nombre de critères de rendement, dont la capacité de communiquer en français. M. Rousseau a accepté d’être aussi disponible que nécessaire pour assurer une transition harmonieuse et en douceur.

« Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration, je tiens à remercier Mike pour ses nombreuses contributions à Air Canada, depuis son arrivée au poste de chef des Affaires financières, à celui de chef de la direction adjoint, puis à chef de la direction et membre du Conseil d’administration, a déclaré Vagn Sørensen, président du Conseil d’administration. Nous sommes reconnaissants du leadership affirmé qu’il a apporté, non seulement en guidant notre entreprise à travers la crise financière de 2007-2008, la COVID-19 et d’autres défis, mais aussi en saisissant des occasions telles que l’acquisition d'Aéroplan, en rétablissant la solvabilité de nos régimes de retraite et en faisant progresser les priorités axées sur le client et le bien-être des employés. Notre prochaine assemblée annuelle des actionnaires est l’occasion pour nous de reconnaître davantage la valeur de ses réalisations, notamment un héritage de solidité financière pour l’entreprise », a-t-il ajouté.

« Ce fut un grand honneur pour moi de travailler avec les employés dévoués et talentueux d’Air Canada et de représenter notre entreprise exceptionnelle, notamment en tant que président du conseil de direction du réseau Star Alliance et au sein du conseil d’administration de l’Association du transport aérien international, a déclaré M. Rousseau. Je suis pleinement engagé pour soutenir notre entreprise pendant cette importante période de transition. »

Le Conseil est épaulé dans ces initiatives par les firmes de consultation organisationnelle de premier plan Egon Zehnder et Korn Ferry.

Assemblée annuelle des actionnaires de 2026

Air Canada a également confirmé aujourd’hui les détails concernant son assemblée annuelle des actionnaires de 2026. En savoir plus.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

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