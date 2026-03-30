Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 30.3.2026 klo 15.30

Marimekko jatkaa laajentumistaan Aasiassa Indonesiaan ja Filippiineille

Marimekko jatkaa laajentumistaan Aasiassa ja aloittaa toiminnan kahdella uudella markkinalla, Indonesiassa ja Filippiineillä. Ensimmäiset Marimekko-myymälät markkinoilla avautuvat arviolta kesällä 2026. Marimekko toimii molemmissa maissa yhtiölle Aasiassa tutulla loose franchise -partnerimallilla. Marimekko-brändin lanseeraus Indonesiassa ja Filippiineillä vahvistaa Marimekon läsnäoloa dynaamisilla markkinoilla Kaakkois-Aasiassa, jossa tällä hetkellä asiakkaita palvelee yhteensä 24 Marimekko-myymälää sekä -verkkokaupat Thaimaassa, Singaporessa, Malesiassa ja Vietnamissa.

”Indonesian nopeasti kasvava markkina tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia Marimekolle. Maan pääkaupunki Jakarta on arviolta lähes 42 miljoonalla asukkaallaan nyt maailman väkirikkain kaupunki, ja muotimarkkinaa kasvattaa koko ajan lisääntyvä kiinnostus mielenkiintoista designia kohtaan. Filippiinit ovat puolestaan Marimekolle kiinnostava kehittyvä markkina, ja näemme, että nyt on hyvä hetki esitellä brändimme kuluttajille ja kerätä kokemuksia. Odotamme innolla pääsevämme tutustuttamaan asiakkaita Marimekon iloiseen lifestyle-konseptiin näissä maissa”, sanoo Natacha Defrance, Marimekon Region East -alueen myyntijohtaja.

Indonesiassa Marimekon loose franchice -kumppani on PT. Panen Lestari Indonesia, joka on osa PT. Mitra Adiperkasa Tbk:ta (MAP-konserni), joka edustaa markkinalla yli 150 kansainvälistä brändiä mukaan lukien Loewe, Sandro, Chloé, Boss, Christian Louboutin ja alice + olivia. MAP vastaa myös ikonisen Galeries Lafayetten sekä SOGO- ja SEIBU-tavaratalojen toiminnasta Indonesiassa. Ensimmäinen Marimekko-myymälä aukeaa arviolta alkukesästä yhdessä Jakartan tunnetuimmista ostoskeskuksista, Plaza Senayanissa.

”Olemme innoissamme yhteistyön aloittamisesta Marimekon kanssa. Uskomme, että Marimekon iloinen ja optimistinen design puhuttelee indonesialaisia asiakkaita. Meille on ilo olla mukana rakentamassa Marimekon kasvutarinaa Indonesiassa”, kertoo Handaka Santosa, PT. Panen Lestari Indonesian toimitusjohtaja.

Filippiineillä Marimekon loose franchise -partnerina toimii Rustan Commercial Corporation, joka oman luksus-tavarataloketjunsa lisäksi edustaa maassa noin 100 eri brändiä, muun muassa Chloéta, Longchampia ja Kate Spadea. Saarivaltion jatkuvasti kehittyvä talous tarjoaa pidemmällä aikavälillä kiinnostavia kasvumahdollisuuksia kansainvälisille kuluttajabrändeille. Kokemuksia markkinasta kerätään vähitellen, aluksi neljällä pienemmällä pääkaupunkiseudun luksustavarataloihin sijoittuvalla shop-in-shop-myymälällä, joista ensimmäiset avautuvat arviolta kesällä 2026.

”Uskomme, että nyt on hyvä hetki esitellä Marimekon omaleimaiset, ikoniset ja rohkean värikkäät kuosit Filippiinien kuluttajille. Olemme innoissamme siitä, että pääsemme yhdessä rakentamaan Marimekon brändi-ilmiötä”, sanoo Rustan’sin toimitusjohtaja Anthony Huang.

Marimekko keskittyy strategiakaudellaan 2023–2027 skaalaamaan liiketoimintaansa. Aasia on Marimekon kansainvälisen kasvun tärkein maantieteellinen alue, ja yhtiö näkee brändille pitkällä aikavälillä kasvavaa kysyntää alueella. Yhteensä Aasian-Tyynenmeren alueella oli vuoden 2025 lopussa jo 94 Marimekko-myymälää ja shop-in-shopia sekä verkkokaupat jokaisella markkinalla.



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,1 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on yli 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 490 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com