KH Group Oyj

Lehdistötiedote 30.3.2026 klo 16.00

KH Group on allekirjoittanut 33,5 milj. euron rahoitussopimusjärjestelyn

KH Group on allekirjoittanut yhteensä 33,5 milj. euron vakuudelliset rahoitussopimukset, joissa rahoittajina toimivat kotimaiset pankki ja vakuutusyhtiöt. Rahoitussopimukset sisältävät yhteensä 20,5 milj. euron määräaikaiset lainat ja 13,0 milj. euron valmiusluottolimiitit. Rahoitussopimusten kesto on kaksi vuotta ja ne sisältävät yhden vuoden jatko-option rahoittajien suostumuksella. Rahoitussopimukset sisältävät tavanomaisia kovenanttiehtoja. Uusi rahoitusjärjestely korvaa aiemmat KH-Koneiden ja Nordic Rescue Groupin rahoitussopimukset.

”Kiitos järjestelyn olemme nyt uudelleenrahoittaneet koko konsernin ja myös korvanneet osan lyhytaikaisesta rahoituksesta. Rahoitusjärjestely varmistaa rahoituspohjan liiketoimintojen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tukee yhtiön kasvua,” sanoo KH Groupin toimitusjohtaja Carl Haglund.”

Lisätietoja:

Carl Haglund, toimitusjohtaja, puh. 040 500 6898

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.