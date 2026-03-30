74Software: Disclosure of transactions in own shares from March 23 to 27, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, March 30, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 20, 2025, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from March 23 to 27, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
23/03/20262,97031.3593,102XPAR
24/03/20263,74231.43117,598XPAR
25/03/20263,20231.1299,648XPAR
26/03/20263,26430.88100,780XPAR
27/03/20263,16230.6796,986XPAR
TOTAL16,34031.10508,113 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from March 23 to 27, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:00:17FR001104050031.50EUR53XPAR1129743-3329b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:00:17FR001104050031.50EUR121XPAR1129743-3585b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:00:17FR001104050031.50EUR21XPAR1129743-3841b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:00:17FR001104050031.50EUR5XPAR1129743-4097b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:22:03FR001104050030.90EUR1XPAR1129743-6401b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:25:14FR001104050030.90EUR15XPAR1129743-6657b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:42:52FR001104050030.90EUR45XPAR1129743-6913b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:42:52FR001104050030.90EUR46XPAR1129743-7169b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:04:22FR001104050030.80EUR181XPAR1129743-8193b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:04:23FR001104050030.80EUR15XPAR1129743-8449b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:04:23FR001104050030.80EUR4XPAR1129743-8705b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:28:42FR001104050030.60EUR6XPAR1129743-8961b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:28:42FR001104050030.60EUR13XPAR1129743-9217b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:42:33FR001104050030.60EUR231XPAR1129743-9473b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 11:00:19FR001104050030.40EUR5XPAR1129743-11521b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 11:00:19FR001104050030.40EUR3XPAR1129743-11777b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 11:00:24FR001104050030.40EUR38XPAR1129743-12033b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 11:00:24FR001104050030.40EUR154XPAR1129743-12289b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 12:20:54FR001104050031.10EUR178XPAR1129743-19969b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 13:14:43FR001104050031.10EUR8XPAR1129743-20225b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 13:21:26FR001104050031.10EUR14XPAR1129743-20481b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 13:49:36FR001104050031.40EUR10XPAR1129743-22785b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 13:49:36FR001104050031.40EUR30XPAR1129743-23041b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 13:49:36FR001104050031.40EUR110XPAR1129743-23297b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:08:49FR001104050031.70EUR16XPAR1129743-26369b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:08:49FR001104050031.70EUR22XPAR1129743-26625b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:08:49FR001104050031.70EUR16XPAR1129743-26881b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:08:49FR001104050031.70EUR23XPAR1129743-27393b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:12:35FR001104050031.70EUR73XPAR1129743-27649b82Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:18:37FR001104050031.70EUR125XPAR1129743-29953b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:18:37FR001104050031.70EUR19XPAR1129743-30209b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:18:37FR001104050031.70EUR6XPAR1129743-30465b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:15:00FR001104050031.80EUR15XPAR1129743-33025b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:19:11FR001104050031.80EUR14XPAR1129743-33537b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:19:11FR001104050031.80EUR20XPAR1129743-33793b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:22:56FR001104050031.80EUR6XPAR1129743-34305b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:24:21FR001104050031.80EUR16XPAR1129743-34817b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:25:15FR001104050031.80EUR79XPAR1129743-35073b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:25:15FR001104050031.80EUR30XPAR1129743-35329b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:25:59FR001104050031.80EUR17XPAR1129743-35585b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:27:15FR001104050031.80EUR12XPAR1129743-35841b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:30:19FR001104050031.80EUR10XPAR1129743-36097b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:30:59FR001104050031.80EUR16XPAR1129743-36609b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:40:35FR001104050031.80EUR12XPAR1129743-36865b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:59:17FR001104050031.70EUR16XPAR1129743-37889b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:03:50FR001104050031.70EUR12XPAR1129743-38145b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:11:11FR001104050031.70EUR17XPAR1129743-38401b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:11:11FR001104050031.70EUR155XPAR1129743-38657b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:11:11FR001104050031.70EUR150XPAR1129743-38913b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:11:11FR001104050031.70EUR250XPAR1129743-39169b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:14:32FR001104050031.60EUR23XPAR1129743-39681b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:14:32FR001104050031.60EUR39XPAR1129743-39937b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:15:11FR001104050031.60EUR17XPAR1129743-40193b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:18:50FR001104050031.60EUR17XPAR1129743-40449b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:20:29FR001104050031.60EUR12XPAR1129743-40705b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:20:29FR001104050031.60EUR1XPAR1129743-40961b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:22:05FR001104050031.60EUR16XPAR1129743-41217b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:23:20FR001104050031.60EUR10XPAR1129743-41473b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:23:53FR001104050031.60EUR12XPAR1129743-41729b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:25:07FR001104050031.60EUR3XPAR1129743-41985b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:25:07FR001104050031.60EUR4XPAR1129743-42241b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:25:45FR001104050031.60EUR10XPAR1129743-42497b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:26:25FR001104050031.60EUR8XPAR1129743-42753b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:26:30FR001104050031.60EUR19XPAR1129743-43009b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:29:17FR001104050031.60EUR8XPAR1129743-43265b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:35:05FR001104050031.60EUR151XPAR1129743-47361b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:35:05FR001104050031.60EUR10XPAR1129743-48129b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:35:05FR001104050031.60EUR5XPAR1129743-48385b82Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:35:05FR001104050031.60EUR2XPAR1129743-48641b82Coverage
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