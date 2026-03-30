74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 27 mars 2026

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Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 30 mars 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 20 mai 2025 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 23 au 27 mars 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
23/03/20262 97031,3593 102XPAR
24/03/20263 74231,43117 598XPAR
25/03/20263 20231,1299 648XPAR
26/03/20263 26430,88100 780XPAR
27/03/20263 16230,6796 986XPAR
TOTAL16 34031,10508 113 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

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Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 27 mars 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:00:17FR001104050031,50EUR53XPAR1129743-3329b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:00:17FR001104050031,50EUR121XPAR1129743-3585b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:00:17FR001104050031,50EUR21XPAR1129743-3841b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:00:17FR001104050031,50EUR5XPAR1129743-4097b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:22:03FR001104050030,90EUR1XPAR1129743-6401b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:25:14FR001104050030,90EUR15XPAR1129743-6657b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:42:52FR001104050030,90EUR45XPAR1129743-6913b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 09:42:52FR001104050030,90EUR46XPAR1129743-7169b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:04:22FR001104050030,80EUR181XPAR1129743-8193b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:04:23FR001104050030,80EUR15XPAR1129743-8449b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:04:23FR001104050030,80EUR4XPAR1129743-8705b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:28:42FR001104050030,60EUR6XPAR1129743-8961b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:28:42FR001104050030,60EUR13XPAR1129743-9217b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 10:42:33FR001104050030,60EUR231XPAR1129743-9473b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 11:00:19FR001104050030,40EUR5XPAR1129743-11521b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 11:00:19FR001104050030,40EUR3XPAR1129743-11777b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 11:00:24FR001104050030,40EUR38XPAR1129743-12033b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 11:00:24FR001104050030,40EUR154XPAR1129743-12289b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 12:20:54FR001104050031,10EUR178XPAR1129743-19969b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 13:14:43FR001104050031,10EUR8XPAR1129743-20225b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 13:21:26FR001104050031,10EUR14XPAR1129743-20481b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 13:49:36FR001104050031,40EUR10XPAR1129743-22785b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 13:49:36FR001104050031,40EUR30XPAR1129743-23041b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 13:49:36FR001104050031,40EUR110XPAR1129743-23297b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:08:49FR001104050031,70EUR16XPAR1129743-26369b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:08:49FR001104050031,70EUR22XPAR1129743-26625b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:08:49FR001104050031,70EUR16XPAR1129743-26881b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:08:49FR001104050031,70EUR23XPAR1129743-27393b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:12:35FR001104050031,70EUR73XPAR1129743-27649b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:14:01FR001104050031,50EUR11XPAR1129743-29185b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:14:01FR001104050031,50EUR136XPAR1129743-29441b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:18:37FR001104050031,70EUR125XPAR1129743-29953b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:18:37FR001104050031,70EUR19XPAR1129743-30209b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 15:18:37FR001104050031,70EUR6XPAR1129743-30465b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:15:00FR001104050031,80EUR15XPAR1129743-33025b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:19:11FR001104050031,80EUR14XPAR1129743-33537b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:19:11FR001104050031,80EUR20XPAR1129743-33793b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:22:56FR001104050031,80EUR6XPAR1129743-34305b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:24:21FR001104050031,80EUR16XPAR1129743-34817b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:25:15FR001104050031,80EUR79XPAR1129743-35073b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:25:15FR001104050031,80EUR30XPAR1129743-35329b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:25:59FR001104050031,80EUR17XPAR1129743-35585b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:27:15FR001104050031,80EUR12XPAR1129743-35841b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:30:19FR001104050031,80EUR10XPAR1129743-36097b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:30:59FR001104050031,80EUR16XPAR1129743-36609b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:40:35FR001104050031,80EUR12XPAR1129743-36865b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 16:59:17FR001104050031,70EUR16XPAR1129743-37889b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:03:50FR001104050031,70EUR12XPAR1129743-38145b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:11:11FR001104050031,70EUR17XPAR1129743-38401b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:11:11FR001104050031,70EUR155XPAR1129743-38657b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:11:11FR001104050031,70EUR150XPAR1129743-38913b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:11:11FR001104050031,70EUR250XPAR1129743-39169b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:14:32FR001104050031,60EUR23XPAR1129743-39681b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:14:32FR001104050031,60EUR39XPAR1129743-39937b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:15:11FR001104050031,60EUR17XPAR1129743-40193b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:18:50FR001104050031,60EUR17XPAR1129743-40449b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:20:29FR001104050031,60EUR12XPAR1129743-40705b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:20:29FR001104050031,60EUR1XPAR1129743-40961b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:22:05FR001104050031,60EUR16XPAR1129743-41217b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:23:20FR001104050031,60EUR10XPAR1129743-41473b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:23:53FR001104050031,60EUR12XPAR1129743-41729b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:25:07FR001104050031,60EUR3XPAR1129743-41985b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:25:07FR001104050031,60EUR4XPAR1129743-42241b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:25:45FR001104050031,60EUR10XPAR1129743-42497b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:26:25FR001104050031,60EUR8XPAR1129743-42753b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:26:30FR001104050031,60EUR19XPAR1129743-43009b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:29:17FR001104050031,60EUR8XPAR1129743-43265b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:35:05FR001104050031,60EUR151XPAR1129743-47361b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:35:05FR001104050031,60EUR10XPAR1129743-48129b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:35:05FR001104050031,60EUR5XPAR1129743-48385b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:35:05FR001104050031,60EUR2XPAR1129743-48641b82Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/03/2026 17:35:05FR001104050031,60EUR2XPAR1129743-48897b82Couverture
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