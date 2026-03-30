Wawanesa investit dans des initiatives communautaires visant à renforcer la résilience face aux feux de forêt

WINNIPEG, Manitoba, 30 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La menace des feux de forêt continue de s’intensifier partout au Canada. Pour y faire face, Wawanesa Assurance attribue plus de 200 000 $ en subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés afin d’aider 11 communautés et organisations à renforcer la résilience locale.

Les subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés émergent du programme Champions du climat Wawanesa , qui investit 2 millions de dollars par année pour soutenir ceux qui font face, en première ligne, aux changements climatiques. Voici les bénéficiaires des subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés cette année :

District de Squamish



Colombie-Britannique Initiative d’atténuation des feux de forêt



Cheslatta Carrier, Wet’suwet’en et

les nations Gitanyow

Colombie-Britannique Tk’emlúps te Secwépemc



Colombie-Britannique Conseil des Tlingits de Teslin



Yukon Biosphere Institute of the Bow Valley



Canmore

Alberta Comté de Grande Prairie



Alberta Services d’incendie et de secours de Greenview



District municipal de Greenview nº 16

Alberta Municipalité rurale de Big River nº 555



Saskatchewan Municipalité rurale de Lac du Bonnet



Manitoba Services d’incendie et d’urgence de Thompson



Thompson

Manitoba Ville de The Pas



Manitoba



« À l’approche de la saison des feux de forêt, ces communautés et organisations prennent des mesures décisives et significatives pour réduire les risques et protéger ce qui compte le plus », a déclaré Mitchell McEwen, directeur, Durabilité, résilience climatique et impact communautaire de Wawanesa. « En tant que compagnie mutuelle d’assurance, nous sommes motivés à soutenir des efforts comme ceux-ci qui renforcent une résilience durable. Ces efforts aident les communautés non seulement à résister aux risques croissants, mais aussi à prospérer dans un monde en constante évolution. »

Le financement soutiendra un large éventail d’initiatives essentielles de prévention des feux de forêt menées par la communauté. Ce soutien comprend notamment des programmes de gestion de la végétation, des évaluations des risques, des campagnes d’éducation communautaire et des projets locaux Intelli-feu MC Canada .

« L’engagement communautaire est fondamental pour mettre en œuvre les principes d’Intelli-feu. De plus, l’investissement continu de Wawanesa soutient directement les efforts locaux qui renforcent la résilience là où cela compte le plus », a déclaré Hannah Swift, directrice, Prévention et atténuation au Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui exploite Intelli-feuMC Canada. « Les subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés démontrent l’approche mobilisant l’ensemble de la société requise pour faire progresser la prévention et l’atténuation partout au Canada. Elles montrent l’exemple également à ceux qui cherchent à investir dans des communautés plus résilientes aux feux de forêt. »

Maintenant dans sa quatrième année, l’initiative des subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés a été développée en collaboration avec Intelli-feuMCCanada et l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques . À ce jour, Wawanesa a investi plus de 660 000 $ dans des projets de prévention des feux de forêt, soutenant 46 communautés à l’échelle du pays.

« Le risque de feux de forêt au Canada évolue à un rythme que certains croyaient inimaginable il y a quelques années seulement », a déclaré Paul Kovacs, directeur général, Institut de prévention des sinistres catastrophiques. « Les investissements de Wawanesa dans la résilience face aux feux de forêt démontrent un véritable leadership. Ils aident les communautés à renforcer leurs défenses, à apprendre les unes des autres et à réduire les impacts considérables des événements destructeurs [des feux de forêt] sur les personnes, les biens et l’économie. »

Pour plus de détails sur les bénéficiaires des subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés et leurs projets, visitez le site wawanesa.com.

À propos de la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est l’une des plus importantes mutuelles au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 4 milliards de dollars et à un actif de 11,5 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,87 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organismes qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, allez à wawanesa.com .