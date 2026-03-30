WENDEL : Modalités de mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025



COMMUNIQUÉ — 30.03.2026

Modalités de mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025

Document d’enregistrement universel 2025

Wendel a déposé le vendredi 30 mars 2026, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, son Document d’enregistrement universel établi pour l’exercice clos le 31 décembre 2025. Ce document, en version française, est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il contient notamment :

le rapport financier annuel de l’exercice 2025 ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

les rapports des Commissaires aux comptes ;

les informations relatives aux honoraires versés au cours de l’exercice 2025 aux Commissaires aux comptes ;

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions ; et

les informations sociales, sociétales et environnementales constituant la déclaration relative à la durabilité.

Ce document peut être consulté depuis l’espace « Investisseurs », rubriques « Information réglementée » et « Assemblées générales » du site internet de Wendel (www.wendelgroup.com) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Il sera également tenu à disposition au siège social de la Société situé au 2-4, rue Paul-Cézanne, 75008 Paris – France.

Une version anglaise du Document d’enregistrement universel sera disponible sur le site internet de Wendel

le 7 avril 2026 au plus tard.

Assemblée générale du 21 mai 2026

Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée générale se tiendra le jeudi 21 mai 2026 à 15h à l’Auditorium Cézanne Saint-Honoré, situé 2-4 rue Paul Cézanne, 75008 Paris.

Agenda

Jeudi 23 avril 2026

Activité du 1er trimestre 2026 – Communication financière au 31 mars 2026 (avant bourse)

Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Jeudi 30 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Communication financière au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (avant bourse)

Jeudi 22 octobre 2026

Activité du 3e trimestre 2026 – Communication financière au 30 septembre 2026 (avant bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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