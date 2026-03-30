Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 27 mars 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 30 MARS 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 23 au 27 mars 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		23/03/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		13 00374,8542CEUX
23/03/202668 88473,6284XPAR
23/03/20261 96574,8916AQEU
23/03/20261 85374,8620TQEX
24/03/202697 10274,5204XPAR
24/03/20262 12974,6675AQEU
24/03/202613 59974,6706CEUX
24/03/20261 94274,6644TQEX
24/03/202615 00074,6000BCXE
24/03/202610 00074,8000XBTX
25/03/202632 12276,7284XPAR
25/03/202614 29676,7230CEUX
25/03/20262 19776,7233AQEU
25/03/20262 02776,7453TQEX
25/03/202615 00076,6000BCXE
26/03/202632 69076,3618XPAR
26/03/202614 56376,3396CEUX
26/03/20262 26476,3474 AQEU
26/03/20262 03976,3246TQEX
27/03/202626 28175,7350XPAR
27/03/202611 66275,7361CEUX
27/03/20261 82175,6932AQEU
27/03/20261 63475,7220TQEX
   TOTAL384 07375,1415 

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

      

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