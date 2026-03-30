Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 27 mars 2026

RACHAT D’ACTIONS – 30 MARS 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 23 au 27 mars 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL























































































969500M98ZMIZYJD5O34























































































23/03/2026 FR0000121204























































































13 003 74,8542 CEUX 23/03/2026 68 884 73,6284 XPAR 23/03/2026 1 965 74,8916 AQEU 23/03/2026 1 853 74,8620 TQEX 24/03/2026 97 102 74,5204 XPAR 24/03/2026 2 129 74,6675 AQEU 24/03/2026 13 599 74,6706 CEUX 24/03/2026 1 942 74,6644 TQEX 24/03/2026 15 000 74,6000 BCXE 24/03/2026 10 000 74,8000 XBTX 25/03/2026 32 122 76,7284 XPAR 25/03/2026 14 296 76,7230 CEUX 25/03/2026 2 197 76,7233 AQEU 25/03/2026 2 027 76,7453 TQEX 25/03/2026 15 000 76,6000 BCXE 26/03/2026 32 690 76,3618 XPAR 26/03/2026 14 563 76,3396 CEUX 26/03/2026 2 264 76,3474 AQEU 26/03/2026 2 039 76,3246 TQEX 27/03/2026 26 281 75,7350 XPAR 27/03/2026 11 662 75,7361 CEUX 27/03/2026 1 821 75,6932 AQEU 27/03/2026 1 634 75,7220 TQEX TOTAL 384 073 75,1415

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

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