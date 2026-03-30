Amundi : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 27 mars 2026

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Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
23 au 27 mars 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-23FR0004125920300071,824600AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-23FR00041259201499971,765374CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-23FR0004125920195571,820895TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-23FR00041259202000071,455003XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-24FR0004125920283171,843430AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-24FR00041259201499971,847767CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-24FR0004125920200071,830525TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-24FR00041259201999971,837202XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-25FR0004125920275773,422398AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-25FR0004125920978973,383548CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-25FR0004125920195673,384330TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-25FR00041259202445473,383735XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-26FR0004125920296772,713161AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-26FR00041259201499972,727802CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-26FR0004125920199572,715013TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-26FR00041259202003972,707428XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-27FR0004125920294072,417500AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-27FR00041259201478472,430012CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-27FR0004125920195472,447620TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-27FR00041259201970472,463162XPAR
   TOTAL19812172,396799 

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:
Natacha Andermahr 
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com 

Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com 

Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com 

Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com   

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
2 Données Amundi au 31/12/2025
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe


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30 03 26 - CP Déclaration hebdomadaire rachat d'actions
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