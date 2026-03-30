Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

23 au 27 mars 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-23 FR0004125920 3000 71,824600 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-23 FR0004125920 14999 71,765374 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-23 FR0004125920 1955 71,820895 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-23 FR0004125920 20000 71,455003 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-24 FR0004125920 2831 71,843430 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-24 FR0004125920 14999 71,847767 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-24 FR0004125920 2000 71,830525 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-24 FR0004125920 19999 71,837202 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-25 FR0004125920 2757 73,422398 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-25 FR0004125920 9789 73,383548 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-25 FR0004125920 1956 73,384330 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-25 FR0004125920 24454 73,383735 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-26 FR0004125920 2967 72,713161 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-26 FR0004125920 14999 72,727802 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-26 FR0004125920 1995 72,715013 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-26 FR0004125920 20039 72,707428 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-27 FR0004125920 2940 72,417500 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-27 FR0004125920 14784 72,430012 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-27 FR0004125920 1954 72,447620 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-27 FR0004125920 19704 72,463162 XPAR TOTAL 198121 72,396799

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/12/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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