Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 23 mars au 27 mars 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 23 mars au 27 mars 2026

Puteaux, le 30 mars 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 23 mars 2026 au 27 mars 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/03/2026FR001243512175 45424,2482XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/03/2026FR001243512160 71724,2764DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/03/2026FR00124351216 17423,9390TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/03/2026FR00124351215 65523,9499AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/03/2026FR001243512139 50024,3760XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/03/2026FR001243512165 50024,3340DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/03/2026FR001243512110 36924,3553TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/03/2026FR001243512113 36124,3561AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/03/2026FR001243512147 20024,6786XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/03/2026FR001243512159 80024,6737DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/03/2026FR001243512110 00024,6817TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/03/2026FR001243512111 00024,6611AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/03/2026FR001243512144 55424,4693XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/03/2026FR001243512164 70324,4243DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/03/2026FR001243512111 50024,4361TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/03/2026FR001243512113 00024,4264AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/03/2026FR001243512139 96024,1888XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/03/2026FR001243512159 20024,1529DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/03/2026FR001243512111 70024,1563TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/03/2026FR001243512113 00024,1632AQE
 Total662 34724,3713 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


Attachments

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 23 mars au 27 mars 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading