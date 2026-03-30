Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 23 mars au 27 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 23 mars au 27 mars 2026

Puteaux, le 30 mars 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 23 mars 2026 au 27 mars 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/03/2026 FR0012435121 75 454 24,2482 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/03/2026 FR0012435121 60 717 24,2764 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/03/2026 FR0012435121 6 174 23,9390 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/03/2026 FR0012435121 5 655 23,9499 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/03/2026 FR0012435121 39 500 24,3760 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/03/2026 FR0012435121 65 500 24,3340 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/03/2026 FR0012435121 10 369 24,3553 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/03/2026 FR0012435121 13 361 24,3561 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/03/2026 FR0012435121 47 200 24,6786 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/03/2026 FR0012435121 59 800 24,6737 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/03/2026 FR0012435121 10 000 24,6817 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/03/2026 FR0012435121 11 000 24,6611 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/03/2026 FR0012435121 44 554 24,4693 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/03/2026 FR0012435121 64 703 24,4243 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/03/2026 FR0012435121 11 500 24,4361 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/03/2026 FR0012435121 13 000 24,4264 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/03/2026 FR0012435121 39 960 24,1888 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/03/2026 FR0012435121 59 200 24,1529 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/03/2026 FR0012435121 11 700 24,1563 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/03/2026 FR0012435121 13 000 24,1632 AQE Total 662 347 24,3713

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe