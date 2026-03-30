Paris, le 30 mars 2026



Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 27 mars 2026

La déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 27 mars 2026 a été adressée à l’Autorité des Marchés Financiers le 30 mars 2026. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Information réglementée » du site internet de la Société.

Relations Investisseurs

Michiel Klinkers Marouane Mami

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Pièce jointe