Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 27 mars 2026

 | Source: AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE - KLM

Paris, le 30 mars 2026
  

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 27 mars 2026

  

La déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 27 mars 2026 a été adressée à l’Autorité des Marchés Financiers le 30 mars 2026. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Information réglementée » du site internet de la Société.

Relations Investisseurs                                                        
Michiel Klinkers                        Marouane Mami                                                            
michiel.klinkers@airfranceklm.com        mamami@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com

Pièce jointe


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PR - Declaration of transactions in own shares completed on March 27, 2026
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