Grâce à des avancées significatives dans le financement de son projet industriel en France, Carbios confirme son objectif de construction de l’usine de Longlaville.

Carbios confirme son objectif concernant le projet de construction de l’usine de Longlaville, dans le cadre d’un financement de projet, avec pour objectif un démarrage de production à horizon S1 2028.





Carbios dispose d’une trésorerie solide, avec environ 60 millions d’euros à fin décembre 2025, lui permettant de faire face à ses dépenses opérationnelles au-delà des 12 prochains mois.





Pour aider à mener à bien ses projets stratégiques, le Conseil d’administration nomme Benoît Grenot en qualité de Directeur Général Délégué de Carbios.





Clermont-Ferrand (France), 30 mars 2026 (17h45 CEST). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) confirme son objectif de construction de l’usine de Longlaville.

1. Projet d’usine de Longlaville

Carbios confirme son objectif de construction de l’usine de Longlaville et indique avoir continué à travailler sur la structuration des financements nécessaires à la reprise de ce projet.

Les discussions pour aboutir à cette structuration se poursuivent de manière constructive, mais ne sont pas encore finalisées.

Outre les aides publiques confirmées et conventionnées à hauteur de 42,5 millions d'euros, les financements de Carbios 54 -société créée pour opérer le projet- proviendraient de financements :

en dette de partenaires bancaires garantis par des dispositifs de type GPS et EIFO 1 ,

, en fonds propres par plusieurs partenaires français, dans un schéma de type financement de projet,

en fonds propres de Carbios outre ses apports en nature (mise à disposition de la propriété intellectuelle et des travaux réalisés par Carbios en vue du projet).

Ces apports de Carbios en feraient un partenaire minoritaire non contrôlant, de telle sorte que la dette et les résultats financiers de Carbios 54, entité exploitant l’usine, ne seraient pas consolidés par Carbios.

Ce schéma, s’il se concrétise, permettrait de couvrir le coût de construction de l’usine estimé à 230 millions d'euros ainsi que l’ensemble des coûts liés au démarrage du projet2.

Les parties ont pour ambition de finaliser la mise en place des différents volets de ce financement dans les prochaines semaines en vue d’un closing d’ici Q3 2026.

Dans un contexte d’évolution règlementaire française et européenne favorable au recyclage chimique3, Carbios est confiante dans sa capacité à conclure de nouveaux contrats de pré-commercialisation des produits issus de l’usine de Longlaville pour atteindre 70 % de la capacité de production de ce futur site industriel dans les prochains mois

Au vu de ces avancées, le Conseil d’administration de Carbios a approuvé la poursuite des discussions concernant la structuration des financements nécessaires à la reprise de ce projet en vue d’un démarrage de production de l’usine de Longlaville à horizon S1 2028, sous réserve de la finalisation du projet.

2. Évolution de la gouvernance

Pour aider à mener à bien les projets de développement de Carbios, notamment le projet de Longlaville et le partenariat avec Wankai, le Conseil d’administration a nommé Benoît Grenot en qualité de Directeur Général Délégué.

Isabelle Parize, Présidente du Conseil d’administration de Carbios et Vincent Kamel, Directeur Général de Carbios : « Nous sommes heureux d’accueillir Benoît Grenot au sein de la Société : ses qualités de leadership, son expérience à l’international - en particulier en Chine - et son exigence opérationnelle seront des atouts déterminants pour finaliser les derniers jalons de financement du projet de Longlaville et faire du partenariat stratégique avec Wankai un succès dans la durée. »

Benoît Grenot, Directeur Général Délégué : « Je mesure l’honneur et la responsabilité d’accompagner Carbios dans cette étape clé de son développement et m’engage à mettre toute mon expertise et savoir-faire au service de ces projets stratégiques. Je suis convaincu de la valeur de Carbios et du potentiel de ses technologies pour repenser le cycle de vie des plastiques. »

Benoît Grenot, ingénieur diplômé de l’École des Mines de Paris, a dirigé Baikowski (groupe de chimie de spécialités présent en Europe, aux États-Unis et au Japon) pendant plus de dix ans, où il a conduit une stratégie de création de valeur, d’innovation et d’internationalisation. Avant cela, il a occupé des fonctions de direction opérationnelle à l’international, notamment en Chine, au sein du groupe Saint-Gobain, renforçant son expertise des marchés industriels et des chaînes de valeur matériaux

3. Situation financière

Carbios dispose d’une trésorerie solide, avec environ 60 millions d’euros à fin décembre 2025, lui permettant de faire face à ses dépenses opérationnelles au-delà des 12 prochains mois.

La prévision de consommation de trésorerie pour 2026 (hors projet Longlaville) est estimée à environ 20 millions d’euros. Carbios continue d’optimiser ses coûts de fonctionnement.

La publication des résultats annuels 2025 de Carbios est prévue pour le 17 avril 2026.

4. Point sur les contentieux

À la suite du départ de son ancien dirigeant Monsieur Philippe Pouletty, deux procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre de Carbios et de ses dirigeants : une première procédure par voie de citation directe en lien avec la rémunération de la Présidente et du Directeur Général et une seconde procédure visant à obtenir la communication de documents de la Société.

La Société entend se défendre vigoureusement contre ces allégations sans fondement.

Une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse a été déposée par Carbios entre les mains de Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de Lyon et une assignation en rétractation afin d’obtenir la restitution des documents appréhendés.

La direction de Carbios ainsi que l’ensemble des membres du Conseil d’administration déplorent les attaques de cet ancien dirigeant qui pour des raisons personnelles liées aux conditions de son départ consécutif à des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement, multiplie menaces et tentatives d’intimidation dans la seule intention de nuire à la Société et ses dirigeants.

Le Conseil d’administration a réaffirmé à l’unanimité son plein et entier soutien à la Direction de l’entreprise et confirme sa totale confiance dans l’équipe managériale pour la poursuite de la stratégie engagée.

À propos de Carbios :

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Carbios est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile. Carbios fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

Visitez le site www.Carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

LinkedIn : Carbios / Instagram : Carbios

Informations sur les actions de Carbios :

ISIN Code FR0011648716

Ticker Code Euronext Growth: ALCRB

LEI 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Carbios. Carbios opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. Carbios attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie réels, ses partenariats, ses contrats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Carbios opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie, ses partenariats, ses contrats et l'évolution du secteur dans lequel Carbios opère sont conformes aux informations contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Carbios. Les lecteurs sont aussi invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de survenue de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, Carbios ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. Carbios ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

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+33 (0)6 87 88 47 26

Simon Dulucq

Simon.dulucq@maarc.fr

+33 (0) 6 10 98 55 64









1 Les dispositifs GPS de Bpifrance et EIFO (danois) visent à soutenir des projets stratégiques en offrant notamment une garantie partielle d’un prêt.

2 À savoir les coûts d’équipements, d’ingénierie et de démarrage, les frais de contingences pour faire face aux aléas inhérents à tout projet industriel, le besoin en fonds de roulement de la future usine, les fonds de réserve, les coûts de fonctionnement de cette entité industrielle jusqu’à ce qu’elle devienne profitable, le remboursement à venir des intérêts d’emprunt et du capital ainsi que les frais financiers pour l’obtention des prêts et garantie.

3 En France, l’arrêté IMPR (Incorporation de Matières Plastiques Recyclées) du 5 septembre 2025 instaure une prime pouvant atteindre 1 000 €/tonne pour l’incorporation de plastiques recyclés issus de flux difficiles à recycler. Au niveau européen, la décision d’exécution SUPD adoptée le 06/02/2026 reconnaît le recyclage chimique et limite la prise en compte du r-PET importé hors UE jusqu’au 21 novembre 2027.

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