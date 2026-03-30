Communiqué de presse - Kering finalise la première étape de l'acquisition de Raselli Franco Group

Communiqué_Kering finalise la première étape de l'acquisition de Raselli Franco Group _30 03 2026





COMMUNIQUÉ DE PRESSE 30 mars 2026

KERING FINALISE LA PREMIÈRE ÉTAPE DE L’ACQUISITION

DE RASELLI FRANCO GROUP

Kering annonce ce jour avoir finalisé sa prise de participation initiale de 20 % dans Raselli Franco Group, l’un des plus grands manufacturiers indépendants de joaillerie de luxe en Europe, pour un montant de 115 millions d'euros.

Conformément aux termes annoncés le 18 décembre 2025, l'accord prévoit un calendrier précis permettant son acquisition complète d'ici à 2032.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Kering visant à accélérer le développement de Kering Jewelry, à soutenir la croissance à long terme de ses Maisons et à renforcer le contrôle de sa chaîne de valeur.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com

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