CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions dans le cadre de l’attribution d’actions gratuites

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Montrouge, le 30 mars 2026

Programme de rachat d’actions
dans le cadre de l’attribution d’actions gratuites

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 26 mars 2026 au 27 mars 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-03-26FR000004507214218416,034002XPAR
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-03-27FR000004507214000015,842830XPAR
   TOTAL28218415,939156 

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee

CONTACTS PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Alexandre Barat : 06 19 73 60 28 – alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr
Olivier Tassain : 06 75 90 26 66 – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
        
Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com

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