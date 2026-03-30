CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions dans le cadre de l’attribution d’actions gratuites

Montrouge, le 30 mars 2026

Programme de rachat d’actions

dans le cadre de l’attribution d’actions gratuites

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 26 mars 2026 au 27 mars 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-03-26 FR0000045072 142184 16,034002 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-03-27 FR0000045072 140000 15,842830 XPAR TOTAL 282184 15,939156

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee

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