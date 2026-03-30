CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions dans le cadre de l’attribution d’actions gratuites

|Montrouge, le 30 mars 2026
Programme de rachat d’actions
dans le cadre de l’attribution d’actions gratuites
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 26 mars 2026 au 27 mars 2026
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-03-26
|FR0000045072
|142184
|16,034002
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-03-27
|FR0000045072
|140000
|15,842830
|XPAR
|TOTAL
|282184
|15,939156
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
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