Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 23 au 27 mars 2026

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 23 AU 27 MARS 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 23 au 27 mars 2026 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-23 FR0010451203 30 000 32,033814 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-24 FR0010451203 25 000 32,588010 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-25 FR0010451203 25 000 33,242481 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-26 FR0010451203 25 000 33,188554 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-27 FR0010451203 25 000 32,779850 XPAR TOTAL 130 000 32,738360

Pièce jointe