Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 23 au 27 mars 2026

 | Source: Rexel Développement SAS Rexel Développement SAS

                                                                                                              

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 23 AU 27 MARS 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 23 au 27 mars 2026 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-23FR001045120330 00032,033814XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-24FR001045120325 00032,588010XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-25FR001045120325 00033,242481XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-26FR001045120325 00033,188554XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-27FR001045120325 00032,779850XPAR
   TOTAL130 00032,738360 

Pièce jointe


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Déclaration des transactions sur actions propres du 23 au 27 mars 2026
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