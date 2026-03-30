Déclaration hebdomadaire rachat d’actions du 23 mars au 27 mars 2026

 | Source: TECHNIP ENERGIES TECHNIP ENERGIES

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 23 mars 2026 au 27 mars 2026.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.

Nom de l’émetteurCode identifiant de
l’émetteur (Code LEI)		Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €)Code MIC
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7023/03/2026NL00145594789 02632,0704XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7024/03/2026NL00145594788 81334,0352XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7025/03/2026NL00145594788 77234,1983XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7026/03/2026NL00145594788 64834,6857XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7027/03/2026NL00145594788 55235,0735XPAR
   TOTAL43 81133,994138 

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur :
https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/publications-regulated-information/notice-trading-own-shares.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d’informations : www.ten.com.

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Relations investisseurs    Relations médias 
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Vice-président Relations Investisseurs  Responsable Relations presse & Réseaux sociaux 
Tel: +44 207 585 5051   Tel: +33 1 47 78 22 89 
Email: Phillip Lindsay    Email: Jason Hyonne 

                                         

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