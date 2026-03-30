Résultats Annuels 2025

Poursuite du recentrage stratégique dans un environnement de marché contrasté

Chiffre d’affaires de 892,4 M€ en 2025 (-5,4 % vs. 2024 retraité 1 )

) Marge d’EBITDA ajusté à 7,3 %, (-60 pb)

Trésorerie brute de 73,2 M€ et dette bancaire nette2 limitée à 36,3 M€

Bonne performance du Groupe hors activité Connectivity en France

Chiffre d’affaires du Groupe hors Connectivity France en hausse de +2,9 % en 2025

Poursuite de la croissance rentable dans l’énergie en France (+32,3%)

Benelux: marge d’EBITDA ajusté en hausse de 260 points de base, à 12,6 %

Allemagne: croissance de +13,5 % dans un marché en structuration

Segment Autres Pays: forte amélioration du profil de croissance (+9,9 % en 2025) et de marge (6,9 %) après l’achèvement des actions de recentrage

Résultat net part du Groupe de -60,7 M€, intégrant le coût des actions de transformation conduites en 2025

Charges non courantes nettes associées aux mesures de rationalisation: -13,1 M€

Perte nette des activités non poursuivies dans le segment Autres Pays: -17,1 M€

Activité Connectivity en France (15 % du chiffre d’affaires du Groupe): poursuite des actions structurantes dans un marché de la fibre arrivé à maturité

Pression sur les marges en 2025 dans un environnement en profonde évolution

Poursuite de la transformation du modèle opérationnel et de la réduction de l’exposition aux activités les moins rentables, avec effets attendus au S2 2026

Solutions30 SE publie ce jour ses résultats consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, préparés conformément aux normes IFRS. Les états financiers consolidés du Groupe Solutions30 pour l’exercice 2025, tels qu’approuvés par le Directoire, ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 30 mars 2026. Le réviseur d’entreprises, PKF Audit & Conseil, a effectué les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Le rapport d’audit relatif à la certification de ces comptes consolidés et les états financiers consolidés du Groupe au titre de l’exercice 2025 sont disponibles sur le site Internet de Solutions30, www.solutions30.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : « En 2025, Solutions30 a évolué dans un environnement de marché resté très contrasté, qui appelle à la fois lucidité, discipline et capacité d’adaptation. Dans ce contexte, l’année a été marquée par un travail particulièrement soutenu de rationalisation et de recentrage de nos activités. En France, où la dégradation du marché des télécommunications a été plus marquée qu’anticipé, nous avons engagé des actions structurantes dans la Connectivity, qui seront renforcées en 2026 et dont les premiers effets sont attendus au second semestre. Dans les Autres Pays, ce travail a produit des effets remarquables, avec un net redressement du profil de croissance et de marge du segment. La bonne tenue en 2025 de nos activités hors Connectivity en France, notamment dans l’énergie et en Allemagne, confirme la pertinence de notre modèle. Nous abordons 2026 avec détermination, pleinement mobilisés pour poursuivre le repositionnement du Groupe et améliorer durablement son profil de rentabilité et de génération de trésorerie. »

Chiffres clés - données consolidées

En millions d’euros 2025 2024 retraité* Variation Chiffre d'affaires 892,4 943,0 (5,4 %) EBITDA ajusté 65,2 74,6 (12,7 %) En % de chiffre d'affaires (marge d’EBITDA ajusté) 7,3 % 7,9 % EBIT ajusté 7,3 29,5 (75,3 %) En % de chiffre d'affaires 0,8 % 3,1 % Résultat Opérationnel (17,4) 10,7 n/a En % de chiffre d'affaires (2,0 %) 1,1 % Résultat net part du Groupe (60,7) (15,8) n/a Résultat net part du Groupe ajusté ** (35,7) 1,9 n/a Free Cash Flow 15,0 40,2 n/a Free Cash Flow net (21,4) 5,9 n/a Données de structure financière

En millions d’euros 31.12.2025 31.12.2024 Variation Capitaux propres 46,9 108,1 (61,2) Dette nette 99,6 73,8 25,8 Dette bancaire nette 36,3 0,8 35,6

* Conformément aux dispositions d’IFRS 5, les données comparatives 2024 du compte de résultat ont été retraitées afin de refléter la classification du Royaume-Uni et de l’activité télécom cédée en Espagne en activités non poursuivies.

** Ajusté du "résultat net provenant des activités non poursuivies" tel qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe, ainsi que de l’amortissement des relations clientèles (part Groupe) net de l’effet impôt associé, charge liée aux acquisitions passées, purement comptable, sans impact sur la trésorerie et non relative à des actifs tangibles.

Le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 au titre de l’exercice 2025 s’établit à 892,4 M€, en recul de -5,4 % par rapport au chiffre d’affaires 2024 retraité de la contribution du Royaume-Uni et de l’activité télécom cédée en Espagne, afin de refléter leur classification en activités non poursuivies conformément à la norme IFRS 5. Le Groupe s’est en effet désengagé de ces activités en 2025 en ligne avec sa stratégie de sélectivité et de recentrage sur les marchés les plus porteurs. La croissance organique ressort à -6,9 %, tandis que les acquisitions contribuent à hauteur de 1,5 %. L’impact du change est négligeable.

L’évolution du chiffre d’affaires reflète principalement la contraction de l’activité Connectivity en France (15,3 % du chiffre d’affaires du Groupe), affectée par le ralentissement plus rapide qu’anticipé des activités de déploiement de la fibre et par les mesures de sélectivité mise en oeuvre depuis 2024. Hors activité Connectivity en France, le chiffre d’affaires du Groupe est en croissance de 2,9 % en 2025, traduisant la bonne tenue de l’ensemble de ses autres activités.

En millions d’euros 2025 2024 retraité* Variation Chiffre d’affaires Connectivity France 136,6 208,8 (34,6 %) Chiffre d’affaires Groupe hors Connectivity France 755,8 734,2 2,9 % Chiffre d’affaires Groupe 892,4 943,0 (5,4 %)

* Conformément aux dispositions d’IFRS 5, les données comparatives 2024 ont été retraitées afin de refléter la classification du Royaume-Uni et de l’activité télécom cédée

en Espagne en activités non poursuivies.

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires atteint 230,8 M€, en baisse de -4,6 % par rapport à 2024 (en base retraitée).

L’EBITDA ajusté s’élève à 65,2 M€ en 2025, en baisse de -12,7 % par rapport à 2024 (en base retraitée). La marge d’EBITDA ajusté ressort à 7,3 %, en baisse de 60 points de base par rapport à 2024. La progression des marges au Benelux et le redressement dans les Autres Pays permettent d’atténuer les baisses observées en France et en Allemagne.

Le Résultat net part du Groupe est de -60,7 M€, après prise en compte d’une perte de -17,1 M€ au titre des activités non poursuivies au Royaume-Uni et dans les télécommunications en Espagne. Ce montant comprend à la fois le résultat net courant de ces activités et les impacts exceptionnels liés à leur sortie du périmètre. Conformément à la norme IFRS 5, il est présenté sur le poste « Résultat net provenant des activités non poursuivies » du compte de résultat consolidé.

Le Groupe affiche une trésorerie brute de 73,2 M€ à fin décembre 2025. La dette bancaire nette reste limitée à 36,3 M€ à cette même date, comparée à 0,8 M€ un an plus tôt. Cette évolution intègre une baisse du recours à l’affacturage de (7,3) M€.

Analyse par zone géographique

En millions d’euros 2025 2024 retraité* Variation Benelux Chiffre d'affaires 352,6 371,6 (5,1 %) EBITDA Ajusté 44,4 37,1 +19,7 % Marge EBITDA ajusté % 12,6 % 10,0 % +260 bps France Chiffre d'affaires 305,3 360,8 (15,4 %) EBITDA Ajusté 14,5 34,1 (57,5 %) Marge EBITDA ajusté % 4,8 % 9,5 % (470 bps) Allemagne Chiffre d'affaires 95,9 84,4 +13,5 % EBITDA Ajusté 6,1 9,4 (35,8 %) Marge EBITDA ajusté % 6,3 % 11,2 % (490 bps) Autres pays Chiffre d'affaires 138,7 126,2 9,9 % EBITDA Ajusté 9,6 5,8 +65,5 % Marge EBITDA ajusté % 6,9 % 4,6 % +230 bps HQ** (9,5) (11,8) (19 %) Groupe Chiffre d'affaires 892,4 943,0 (5,4 %) EBITDA ajusté 65,2 74,6 (12,6 %) Marge EBITDA ajusté % 7,3 % 7,9 % (60 bps)

* Conformément aux dispositions d’IFRS 5, les données comparatives 2024 ont été retraitées afin de refléter

la classification du Royaume-Uni et de l’activité télécom cédée en Espagne (segment “Autres pays”) en activités non poursuivies

** Frais liés aux fonctions centrales du Groupe

Au Benelux, le chiffre d’affaires s’établit à 352,6 M€ en 2025, en baisse organique de -5,1 %. L’activité Connectivity (76 % du chiffre d’affaires), a évolué dans un environnement marqué par des négociations entre opérateurs télécoms belges en vue d’une mutualisation de leurs investissements dans les réseaux fibres. Le chiffre d’affaires de l’activité Connectivity a néanmoins renoué avec la croissance au 4ème trimestre, à +5,0 %, limitant sa baisse sur l’ensemble de l’exercice à -4,8 %, et devrait continuer à bien performer en 2026.

Dans l’activité Energy (17,2 % du chiffre d’affaires), en baisse de -6,2 % la montée en charge des services aux réseaux électriques, dans le cadre du contrat Fluvius, a partiellement compensé l’arrivée à maturité des activités de déploiement de compteurs digitaux. Enfin, le chiffre d’affaires de l’activité Technology (6,5 % du chiffre d’affaires) recule de -5,9 %.



L’EBITDA ajusté du Benelux s’établit à 44,4 M€, en forte hausse de 19,7 %. Il représente 12,6 % du chiffre d’affaires, contre 10,0 % en 2024. Cette performance traduit la qualité d’exécution opérationnelle du Groupe sur la zone, dont les fondamentaux de marchés demeurent très bons. Solidement ancré en territoire à deux chiffres, le niveau de marge devrait rester en ligne avec les standards élevés du Groupe au Benelux.

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 305,3 M€ en 2025, en recul de -15,4 % (-19,1 % en organique). Dans un marché des télécommunications en dégradation plus forte qu’attendue, le Groupe poursuit la rationalisation de son activité Connectivity (44,7 % du chiffre d’affaires), en baisse de -34,6 % sur l’exercice. Des actions d’ampleur ont été engagées en 2025 et seront renforcées en 2026, avec pour objectifs de réduire davantage l’exposition aux activités les moins rentables et d’achever la transformation du modèle opérationnel du Groupe.

A contrario, le Groupe poursuit son développement dans l’activité Energy (34,0 % du chiffre d’affaires), qui enregistre une croissance de 32,3 %. Cette évolution intègre l’impact de la consolidation de la société So-Tec (+16,8 %), dont Solutions30 détient désormais 60% du capital (voir communiqué du 12 mai 2025). La dynamique se poursuit dans les énergies renouvelables, où le Groupe, fort de son positionnement de premier plan, accompagne de plus en plus ses clients au travers de projets clé en main. Par ailleurs, les services aux réseaux électriques basse et moyenne tension réalisés pour le compte d’Enedis affichent une croissance robuste, avec des extensions de périmètre notamment dans le sud de la France.



Enfin, l’activité Technology (21,3 % du chiffre d’affaires) affiche une baisse de -11,8 %, principalement du fait d’une base de comparaison élevée liée aux projets réalisés dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Dans ce contexte, l’EBITDA ajusté de la France s’établit à 14,5 M€, soit une marge de 4,8 %, contre 34,1 M€ et 9,5 % en 2024. La dégradation du marché des télécommunications s’est traduite par une pression significative sur la rentabilité de l’activité Connectivity. Des actions structurantes engagées sur certains périmètres devraient produire leurs premiers effets au second semestre 2026. Par ailleurs, l’activité Energy affiche un niveau de marge supérieur; la montée en puissance de cette activité devrait contribuer à l’amélioration progressive du profil de rentabilité de Solutions30 en France.

En Allemagne, le chiffre d’affaires s’élève à 95,9 M€ en 2025, en croissance purement organique de 13,5 %. Le Groupe a poursuivi sa montée en puissance sur ce marché à fort potentiel. L’exercice a néanmoins été marqué par un rythme des opérations de déploiement de la fibre plus irrégulier qu’anticipé, dans un contexte de structuration du marché. Cette dynamique reflète notamment des délais administratifs et opérationnels plus longs, ainsi qu’une approche plus sélective des opérateurs et investisseurs dans le lancement de nouveaux projets. Les opérations sur le réseau coaxial demeurent pour leur part bien orientées, traduisant la qualité d’exécution du Groupe sur ce segment.

Dans ce contexte, l’EBITDA ajusté de l’Allemagne s’établit à 6,1 M€, soit 6,3 % du chiffre d’affaires, comparé à 9,4 M€ soit 11,2 % en 2024. Le Groupe demeure confiant dans le potentiel du marché allemand et poursuit le renforcement de ses positions avec une approche disciplinée.

Dans le segment Autres Pays, le Groupe a mené à bien les actions de rationalisation et de recentrage engagées conformément à sa feuille de route. Cette démarche s’est notamment traduite en 2025 par le retrait du Royaume-Uni et la cession de l’activité Connectivity en Espagne. En parallèle, le Groupe a redéployé ses ressources vers les activités plus porteuses, notamment à travers l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société polonaise Elektra Realizacje, spécialisée dans la modernisation des réseaux électriques basse et moyenne tension. En Italie, enfin, le redressement opéré s’est traduit par une bonne dynamique dans les activités fibre et par la montée en charge progressive des services énergétiques, notamment dans le photovoltaïque et dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Au total, ces actions ont significativement amélioré le profil de croissance et de marge du segment. Retraité des activités non poursuivies, le chiffre d’affaires affiche une croissance de 9,9 % en 2025, à 138,7 M€. Les effets sont encore plus marqués au niveau de l’EBITDA ajusté, qui progresse de 65,5 % à 9,6 M€ contre 5,8 M€ en 2024. La marge d’EBITDA ajusté s’établit ainsi à 6,9 %, en hausse de 230 points de base sur un an.

Résultats consolidés

Sur la base de l’EBITDA ajusté de 65,2 M€ en 2025, après comptabilisation des dépréciations et provisions opérationnelles à hauteur de 25,3 M€ (contre 13,4 M€ en 2024), et après amortissement du droit d’utilisation des actifs loués (IFRS 16) pour un montant de 32,6 M€ (contre 31,8 M€ en 2024), l’EBIT ajusté du Groupe s’établit à 7,3 M€, comparé à 29,5 M€ en 2024.

Le résultat opérationnel ressort à -17,4 M€, contre 10,7 M€ en 2024. Il intègre notamment :



15,2 M€ de charges opérationnelles non courantes (contre 8,8 M€ en 2024), qui incluent principalement le coût des restructurations et des réductions d’effectifs engagées par le Groupe, pour 13,1 M€, notamment dans l’activité Connectivity en France et en Espagne.

11,6 M€ d’amortissements des relations clientèles (12,1 M€ en 2024). Cette charge, liée aux acquisitions passées, est purement comptable, sans impact sur la trésorerie et n’est pas relative à des actifs tangibles.

Le résultat financier s’établit à -13,9 M€, en légère amélioration par rapport à 2024 (-15,2 M€) du fait d’une variation plus favorable de la valeur des compléments de prix, promesses d’achat et options de vente (0,4 M€ en 2025 contre 1,1 M€ en 2024).

Après comptabilisation d’une charge d’impôt nette de -9,8 M€, le résultat net provenant des activités poursuivies ressort à -41,1 M€ (-5,7 M€ en 2024).

Les activités non poursuivies au Royaume-Uni et dans les télécommunications en Espagne ont généré une perte nette de -17,1 M€ au titre de 2025. Ce montant comprend à la fois le résultat net courant de ces activités et les impacts exceptionnels liés à leur sortie du périmètre. Conformément à la norme IFRS 5, il est présenté sur le poste « Résultat net provenant des activités non poursuivies » du compte de résultat consolidé.

Déduction faite des intérêts minoritaires de 2,5 M€, le résultat net part du Groupe ressort à -60,7 M€, comparé à -15,8 M€ en 2024. Retraité des amortissements des relations clientèles nets de leur effet impôt et du résultat net des activités non poursuivies, le résultat net part du Groupe ajusté s’élève à -35,7 M€, comparé à 1,9 M€ en 2024.

Flux de trésorerie

Note: les éléments relatifs aux flux de trésorerie et au bilan présentés ci-après incluent la contribution des activités non poursuivies, lesquelles sont isolées dans les états financiers consolidés conformément à la norme IFRS 5.

La capacité d’autofinancement du Groupe s’établit à 45,0 M€ en 2025, contre 56,6 M€ en 2024, en ligne avec l’évolution de l’EBITDA ajusté. La variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR), retraitée des éléments non monétaires, représente un flux négatif de -18,1 M€. Il traduit notamment l’évolution du mix d’activité dans l’énergie vers une part plus importante de projets, à plus forte valeur ajoutée mais qui s’accompagnent de cycles de facturations plus longs que dans les activités d’intervention. De plus, la variation du BFR intègre une réduction de l’affacturage, de -7,3 M€. Ainsi, le flux de trésorerie généré par l’activité en 2025 ressort à 26,9 M€, comparé à 58,2 M€ en 2024.

Les investissements opérationnels nets s’élèvent à 11,9 M€, soit 1,3 % du chiffre d’affaires, en ligne avec leurs niveaux normatifs, et sont essentiellement liés aux systèmes d’information et aux équipements techniques.

Au total, le Free Cash Flow s’élève à 15,0 M€ en 2025, comparé à 40,2 M€ en 2024. Après prise en compte de l’évolution de la dette locative et intérêts associés (norme IFRS 16), pour 36,4 M€, le Free Cash Flow Net ressort à -21,4 M€, contre 5,9 M€ en 2024.

Compte tenu des compléments de prix payés sur des acquisitions passées pour -3,1 M€, des acquisitions et cessions de la période, pour un montant net de la trésorerie acquise ou cédée, de -1,2 M€, des intérêts payés pour -7,0 M€, de la distribution aux minoritaires pour -2,4 M€, de la variation nette des emprunts bancaires pour 12,3 M€, ainsi que des incidences du change pour -0,2 M€, la variation de la trésorerie du Groupe ressort à -23,0 M€.

Structure financière

La trésorerie brute du Groupe s’élève à 73,2 M€ au 31 décembre 2025. Le Groupe dispose par ailleurs de lignes de crédit disponibles non tirées pour 12 M€. La dette bancaire brute s’élève à 109,6 M€ contre 97,0 M€ au 31 décembre 2024 du fait de tirages réalisés sur les facilités de crédit bancaires du Groupe sur l’exercice. Ainsi, le Groupe affiche une dette bancaire nette de 36,3 M€ à fin décembre 2025, contre 0,8 M€ à fin décembre 2024.

Après prise en compte de 57,3 M€ de dette locative (IFRS 16) et de 6,0 M€ de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options de vente, la dette nette totale du Groupe s’élève à 99,6 M€ à fin décembre 2025 (soit 1,5 fois l’EBITDA ajusté de l’exercice), comparé à 73,8 M€ à fin décembre 2024. Elle intègre un encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage sans recours du Groupe de 61,4 M€, en baisse de -7,3 M€ sur un an.

Compte tenu des incertitudes qui persistent dans la Connectivité en France, le Groupe a mené des analyses portant sur différentes trajectoires d’évolution de cette activité. Les mesures d’ajustement du dispositif opérationnel susceptibles d’être mises en œuvre selon certains de ces différents scénarios pourraient avoir un impact significatif sur la trésorerie du Groupe en 2026. Néanmoins, le Groupe dispose de leviers mobilisables d’ores et déjà identifiés, lui permettant de réduire ce risque. Il a par ailleurs mis en œuvre, dès 2025, plusieurs mesures d’optimisation des couts et de transformation opérationnelle destinées à en atténuer les effets potentiels.

Perspectives

En 2026, Solutions30 entend poursuivre avec détermination l’exécution de sa feuille de route stratégique, fondée sur la sélectivité, la discipline opérationnelle et le recentrage progressif de ses activités sur les segments les plus porteurs.

Dans un environnement de marché qui reste contrasté et plus exigeant qu’anticipé, le Groupe concentrera ses efforts sur le redressement de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie, tout en poursuivant le développement de ses relais de croissance, notamment dans l’énergie et en Allemagne. Dans ce contexte, l’atteinte des objectifs fixés pour 2026 lors du Capital Markets Day de septembre 2024 s’inscrira dans un calendrier plus progressif qu’envisagé à l’époque.

Les actions de rationalisation et d’adaptation engagées en 2025 se poursuivront, avec pour objectif de mener à bien le repositionnement du Groupe, d’accentuer les efforts de diversification et, à terme, d’en améliorer durablement le profil de croissance et de marge.

Fort de ses positions de marché de premier plan et des transformations déjà engagées avec succès dans certains pays, Solutions30 aborde 2026 avec une feuille de route claire et des priorités opérationnelles ciblées.

Webcast pour les investisseurs et analystes

Date: lundi 30 mars 2026

18h30 (CET) – 17h30 (GMT)

Intervenants :

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire

Amaury Boilot, Secrétaire Général

Informations de connexion :

Webcast en français : https://solutions30.engagestream.euronext.com/20260330-2025-full-year/register

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 29 avril 2026 (après bourse)

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 9 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

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Le Groupe utilise des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS :

- Les indicateurs de profitabilité et leurs composants sont des indicateurs clés de performance opérationnelle utilisés par le Groupe pour piloter et évaluer ses résultats opérationnels au global et par pays.

- Les indicateurs de trésorerie sont utilisés par le Groupe pour mettre en œuvre sa stratégie d’investissements et d’allocation des ressources.

Les indicateurs financiers non définis par les normes IFRS utilisés sont calculés de la façon suivante :

La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes. En 2025, la croissance organique du Groupe intègre uniquement la croissance interne des filiales historiques.

EBITDA ajusté correspond à la « marge opérationnelle (EBITDA ajusté) » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Free cash flow correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité dont sont déduits les acquisitions d'immobilisations et les actifs financiers non courants.

Calcul du cash flow disponible (free cash flow) :

En millions d’euros 31.12.2025 31.12.2024 retraité Flux net de trésorerie généré par l’activité 26,9 58,2 Acquisition d'immobilisations et d'actifs financiers non courants (12,1) (18,6) Acquisition d'immobilisations liées à l'activité non poursuivies — (0,3) Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 0,2 0,7 Free cash flow 15,0 40,2

Free cash flow net correspond au Free cash flow moins le « Remboursement de la dette locative », les « Remboursement de la dette locative lié aux activités non poursuivies », les « intérêts décaissés sur la dette locative » et “Intérêts décaissés sur la dette locative liés aux activités non poursuivies” tels qu’ils apparaissent dans le tableau consolidé des flux de trésorerie du Groupe.

Calcul du Free cash flow net :

En millions d’euros 31.12.2025 31.12.2024 retraité Free cash flow 15,0 40,2 Remboursement de la dette locative (32,9) (30,0) Remboursement de la dette locative lié aux activités non poursuivies (0,4) (1,1) Intérêts décaissés sur la dette locative (3,1) (3,2) Intérêts décaissés sur la dette locative liés aux activités non poursuivies (0,1) — Free cash flow net (21,4) 5,9

EBIT Ajusté correspond au résultat opérationnel tel qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe dont sont ajouté les « Amortissements des relations clientèles », les « Autres charges opérationnelles non courantes » et dont sont déduits les « Autres produits opérationnels non courants ».

Réconciliation entre le résultat Opérationnel et l’EBIT ajusté :

En millions d’euros 2025 2024 retraité Résultat opérationnel (17,4) 10,7 Amortissements des relations clientèles 11,6 12,1 Autres produits opérationnels non courants (2,1) (2,2) Autres charges opérationnelles non courantes 15,2 8,8 EBIT ajusté 7,3 29,5 % du chiffre d’ affaires 0,8 % 3,1 %

Opérations non courantes sont les autres produits et charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents.

Dette nette correspond à « Endettement, part à long terme », « Endettement, part à court terme » et aux « Dettes liées aux contrats de location » long et court terme tels qu’ils apparaissent dans les états financiers du Groupe desquels sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Ratio d’endettement net sur fonds propres correspond à la « Dette nette/Fonds propres ».

Dette nette :

En millions d’euros 31.12.2025 31.12.2024 Dettes bancaires 109,6 97,0 Dettes liées aux contrats de location 57,3 68,8 Dettes futures sur compléments de prix et options de vente 6,0 4,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie (73,2) (96,3) Dette nette 99,6 73,8 Marge opérationnelle (EBITDA ajusté) 65,2 74,6 Ratio de dette nette 1,53 0,99 Fonds Propres 46,9 108,1 % de dette nette 212,3 % 68,2 %

Dette bancaire nette correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du groupe dont sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Trésorerie nette de dette bancaire correspond à la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe de laquelle est déduit les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du Groupe.

Dette bancaire nette :

En millions d’euros 31.12.2025 31.12.2024 Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme 76,9 74,3 Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme et lignes de crédit 32,6 22,7 Dette bancaire brute 109,5 97,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie (73,2) (96,3) Dette bancaire nette 36,3 0,8 Trésorerie nette de dette bancaire (36,3) (0,8)

Dette bancaire brute correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » telle qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels.

Besoin en fonds de roulement correspond à l’« actifs courants » telle qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe (hors « Trésorerie et équivalents de trésorerie » et « Instruments dérivés actif courants») moins les « passifs courants » (hors « Endettement, part à court terme », « Provisions courantes » et « Dettes liées aux contrats de location ».

Besoin en fonds de roulement (« BFR ») :

En millions d’euros 31.12.2025 31.12.2024 Stocks et travaux en cours 22,9 24,7 Clients et comptes rattachés 240,9 219,5 Actifs sur contrats courants 1,0 0,9 Autres créances 95,9 79,1 Charges constatées

d'avance 3,4 6,1 Fournisseurs (172,2) (171,7) Dettes fiscales et sociales (166,4) (143,4) Autres passifs courants (20,7) (21,0) Produits constatés d'avance (53,9) (56,8) BFR (49,1) (62,6) Variation du BFR 13,4 (15,6) Eléments non monétaires 4,7 14,0 Variation du BFR retraitée des éléments non monétaires 18,1 (1,6)

Investissements nets correspondent à la somme des lignes « Acquisition d'immobilisations courantes », «Acquisition d'immobilisations liées à l'activité non poursuivies» , « Acquisition d'actifs financiers non courants » et « Cession d'immobilisations, nettes d'impôt » telle qu’elles apparaissent dans le tableau consolidé des flux de trésorerie.

Investissements nets :

En millions d’euros 31.12.2025 31.12.2024 Acquisition d’immobilisations (12,0) (17,9) Acquisition d'immobilisations liées à l'activité non poursuivies — (0,3) Acquisition d’actifs financiers non courants (0,1) (0,4) Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 0,2 0,7 Investissements nets (11,9) (17,9)

Les coûts opérationnels correspondent aux coûts engagés pour la conduite des activités opérationnelles du Groupe, inclus dans la « marge opérationnelle » (excluant les coûts de structure).

Les coûts de structure correspondent aux coûts engagés par les fonctions sièges du Groupe au sein des différents pays, inclus dans la « marge opérationnelle » (excluant les coûts opérationnels).

Frais liés aux fonctions centrales du Groupe correspondent aux coûts engagés par les fonctions sièges du Groupe de la société mère, inclus dans la « marge opérationnelle ».





1 Conformément aux dispositions d’IFRS 5, les données comparatives 2024 du compte de résultat ont été retraitées afin de refléter la classification du Royaume-Uni et de l’activité télécom cédée en Espagne en activités non poursuivies.

2 Voir définition dans le glossaire en fin de document

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