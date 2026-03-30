Groupe Casino : Données financières estimées 2025

DONNÉES FINANCIÈRES ESTIMÉES 2025

(non arrêtées et non auditées)

Ce communiqué vise à présenter au marché des informations financières relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2025, dans l’attente de l’arrêté des comptes. Il s’agit donc d’informations non auditées par les commissaires aux comptes et qui ne résultent pas de comptes arrêtés par le Conseil d’administration1. Le Groupe précise toutefois que les travaux de préparation des états financiers consolidés sont achevés.

L’arrêté des comptes, sur la base du principe de continuité d’exploitation, demeure subordonné à l’issue favorable des négociations en cours entre les parties prenantes à la restructuration financière du Groupe.

Rentabilité en nette amélioration et trajectoire Renouveau 2030 confirmée

Lancement en novembre des travaux d’adaptation et de renforcement de la structure financière

Croissance du chiffre d’affaires : +0,5% en comparable

Pour rappel, le groupe Casino a publié le 26 février 2026 son chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’année 2025. Le communiqué est disponible sur le site internet du Groupe.

Chiffre d’affaires 2025 de 8 260 M€, en progression de +0,5% en données comparables :

Marques de proximité (Monoprix, Franprix, Casino, Naturalia) : 7,1 Mds€ (+0,7% en comparable)

(Monoprix, Franprix, Casino, Naturalia) : 7,1 Mds€ (+0,7% en comparable) Cdiscount : 1,0 Md€ (-0,7% en comparable)

Progression de +79 M€ de l’EBITDA ajusté (+14%)

Le Groupe enregistre une croissance de +79 M€ de son EBITDA ajusté en 2025 (+14%), principalement soutenue par :

La poursuite des plans d’actions opérationnels : notamment la diminution de la démarque 2 et l’amélioration du recouvrement des créances

: notamment la diminution de la démarque et l’amélioration du recouvrement des créances La massification des achats sous alliances

La rationalisation du parc : sortie de 1 178 points de vente, ouverture de 207 magasins et transfert de 112 magasins intégrés en franchise ou location-gérance en 2025

: sortie de 1 178 points de vente, ouverture de 207 magasins et transfert de 112 magasins intégrés en franchise ou location-gérance en 2025 Les économies de coûts : réduction de l’impact des disynergies3 et de l’inflation résiduelle, montée en puissance des Centres de Services Partagés

L’EBITDA ajusté après loyers payés progresse de +77% et s’établit à 198 M€.

Respect du covenant financier et redressement du cash-flow libre

Le covenant financier3 est respecté avec un ratio « DFN covenant / EBITDA ajusté covenant » à 4,66x à fin décembre 2025, en dessous du seuil contractuel (7,17x).

Cash-flow libre avant frais financiers3 de -120 M€, -302 M€ après frais financiers.

La liquidité3 du Groupe ressort à 1 002 M€ au 31 décembre 2025. Le Groupe a obtenu de ses créanciers un report de la maturité de ses financements opérationnels au 28 mai 2026 et a pour objectif de parvenir à un accord avec ses créanciers et FRH dans cet horizon de temps et au plus tard d’ici la fin du mois de juin 2026.

En M€ 2024 2025 Variation Chiffre d’affaires 8 474 8 260 +0,5% (var.comparable3), -2,5% (var. totale) EBITDA ajusté3 576 655 +13,7% EBITDA ajusté après loyers payés3 111 198 +77,3% ROC3 (49) 64 +113 M€ Résultat net, part du Groupe

(ensemble consolidé) (295) (402) -36,4% Cash-flow libre

(avant frais financiers) 3 (639) (120) +519 M€





En M€ Décembre 2024 Décembre 2025 Variation Dette financière nette3 (1 203) (1 493) -290 M€ dont -152 M€ décaissés

au titre des activités abandonnées4 Liquidité3 1 518 1 002 -516 M€

En 2025, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 8 260 M€, en progression de +0,5% en données comparables et en recul de -2,5% au total, après prise en compte d’un effet calendaire de -0,3 pt (année bissextile 2024) et d’un effet évolution du parc des marques de proximité d’environ -2,7 pts (communiqué du 26 février 2026).

L’EBITDA ajusté Groupe s’établit à 655 M€ (+13,7%), reflétant une marge de 7,9% (+113 bps).

(en M€) 2024 2025 Variation Monoprix

marge 383

9,4% 424

10,4% +10,9%

+100 bps Franprix

marge 113

7,1% 136

9,0% +19,9%

+185 bps Casino

marge 47

3,2% 29

2,2% -36,7%

-93 bps Naturalia

marge 14

4,7% 22

7,1% +57,4%

+239 bps Marques de proximité

marge

dont disynergies5 556

7,6%

- 612

8,6%

(42) +9,9%

+96 bps

- Cdiscount

marge 71

6,8% 67

6,5% -5,3%

-31 bps Quatrim 25 11 -58,2% Autres (77) (35) +54,9% dont disynergies5 (45) - - EBITDA ajusté Groupe

marge 576

6,8% 655

7,9% +13,7%

+113 bps

Marques de proximité

L’EBITDA ajusté de Monoprix ressort à 424 M€ en 2025, en hausse de +42 M€ sur un an , soutenu par la réduction de la démarque, par des gains de marge liés à l’affiliation à Aura Retail et par des économies de coûts, lesquels ont notamment permis de compenser la hausse des frais de personnel en magasins.

, soutenu par la réduction de la démarque, par des gains de marge liés à l’affiliation à Aura Retail et par des économies de coûts, lesquels ont notamment permis de compenser la hausse des frais de personnel en magasins. L’EBITDA ajusté de Franprix s’établit à 136 M€ en 2025, en progression de +22 M€ sur un an , porté par une très bonne tenue des coûts et un meilleur recouvrement des créances de franchisés favorisé par la stratégie de rationalisation du parc. L’EBITDA ajusté des marques Casino, Spar, Vival ressort à 29 M€ en 2025, en baisse de -17 M€ sur un an. En excluant l’impact de -21M€ de disynergies sur les coûts de fonctionnement et -12M€ de disynergies logistiques, l’EBITDA ajusté progresserait de +16M€, principalement soutenu par la stratégie de rationalisation du parc de magasins et les économies de coûts.

, porté par une très bonne tenue des coûts et un meilleur recouvrement des créances de franchisés favorisé par la stratégie de rationalisation du parc. L’EBITDA ajusté de Naturalia atteint 22 M€ en 2025, en hausse de +8 M€ sur un an, porté par l’effet volume et la bonne tenue des coûts et de la démarque.

Cdiscount

L’EBITDA ajusté ressort à 67 M€ en 2025, en baisse de -4 M€ sur un an6, incluant les investissements marketing sur l'ensemble de l'année prévus dans le cadre du plan de relance. La performance 2025 portée par les revenus générés par l’accélération commerciale, l’amélioration opérationnelle et les économies de coûts, illustre la pertinence de la stratégie menée, et démontre la solidité du modèle et l’efficacité des actions engagées.





Quatrim et Autres

L’EBITDA ajusté de Quatrim ressort à 11 M€ en 2025, en baisse de -15 M€ sur un an, en lien avec la baisse des loyers consécutive aux cessions d’actifs immobiliers.

L’EBITDA ajusté des autres filiales et de la holding ressort à -35 M€ en 2025, en amélioration de +42 M€ liés aux disynergies1 de coûts de sièges, suite à leur réallocation aux marques résultant de la mise en place des services mutualisés.

L’EBITDA ajusté après loyers payés Groupe s’établit à 198 M€ (vs 111 M€ en 2024). La marge ressort à 2,4% (+108 bps).

(en M€) 2024 2025 Variation Monoprix 118 157 +33,8% Franprix 29 53 +79,8% Casino 4 (16) n.a. Naturalia (3) 6 n.a. Marques de proximité

dont disynergies 148

- 200

(42) +35,1%

- Cdiscount 38 44 +13,6% Quatrim 17 4 -78,1% Autres (93) (50) +46,0% dont disynergies (45) - - EBITDA ajusté après loyers payés Groupe

marge 111

1,3% 198

2,4% +77,3%

+108 bps

Le ROC Groupe s’établit à 64 M€ (vs -49 M€ en 2024).

(en M€) 2024 2025 Monoprix 73 130 Franprix 8 36 Casino (20) (39) Naturalia (8) 2 Marques de proximité 54 129 Cdiscount (18) (14) Quatrim 14 3 Autres (99) (55) ROC Groupe (49) 64

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels s’établissent à -258 M€ en 2025 (vs -772 M€ en 2024), dont principalement (i) +87 M€ liés aux cessions d’actifs, principalement des cessions d’actifs immobiliers, (ii) -274 M€ de perte de valeur des actifs dont -218 M€ de dépréciation de goodwill7, et (iii) -41 M€ de litiges et risques.

Résultat financier

Le Résultat financier est de -369 M€ en 2025, contre +3 073 M€ en 2024 (dont +3 486 M€ liés à la conversion des dettes au capital et à la mise à la juste valeur des dettes réinstallées). Le résultat financier se décompose principalement en (i) un coût de l’endettement financier net de -192 M€, (ii) des charges d’intérêt sur les passifs de loyers pour -145 M€ et (iii) le coût financier de CB4X8 (Cdiscount) pour -25 M€.

Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe

Le Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe s’établit ainsi à -571 M€ (contre 2 169 M€ en 2024 principalement liés à la restructuration financière).

Le Résultat net des activités abandonnées, part du Groupe est de +168 M€ en 2025, contre -2 464 M€ en 2024 (dont

-2 352 M€ de recyclage en résultat des réserves négatives de conversion de change lié à la cession d’Éxito et à la perte de contrôle de GPA). Il s’explique principalement, sur le périmètre HM/SM, par des dénouements favorables de passifs liés à des coûts de réorganisation, de rupture de contrats opérationnels et de fermetures de magasins. Il reflète ainsi des charges finalement inférieures aux estimations initiales.

Le Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe s’établit à -402 M€ (contre -295 M€ en 2024).

Cash-flow libre avant frais financiers – Activités poursuivies

En 2025, le cash-flow libre avant frais financiers ressort à -120 M€ (-639 M€ en 2024), en progression de +519 M€. En excluant le remboursement au S1 2024 de 153 M€ de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023, le cash-flow libre augmenterait de +366 M€.

(en M€) 2024 2025 Capacité d’autofinancement (CAF)9 52 130 dont EBITDA ajusté après loyers payés 111 198 dont APCO cash9 (67) (79) dont autres éléments CAF 7 12 Capex nets (277) (252) Impôts (21) (9) Variation de BFR (392) 11 Cash-flow libre avant frais financiers (639) (120)

Situation financière au 31 décembre 2025

La dette financière nette du Groupe s’établit à 1 493 M€, en hausse de 290 M€ par rapport au 31 décembre 2024, notamment impactée par les cessions immobilières (+170 M€), les frais financiers (-182 M€), les flux de trésorerie des activités abandonnées (-152 M€), et un cash-flow libre avant frais financiers de -120 M€.

Au 31 décembre 2025, la trésorerie du Groupe (y compris équivalents de trésorerie) est de 1 190 M€, dont 990 M€ de trésorerie immédiatement disponible10.

En M€ Déc. 2024 Juin 2025 Déc. 2025

Total Déc. 2025

Part non courante Déc. 2025

Part courante Dettes financières brutes (2 040) (1 980) (2 800) (30) (2 770)11 RCF Monoprix réinstallé - (70) (711) - (711) Term Loan réinstallé (1 380) (1 390) (1 404)12 - (1 404) Obligations HY Quatrim (300) (218) (140) - (140) RCF Monoprix exploitation (7) - (95) - (95) Autres lignes confirmées de Monoprix Holding - - (36) - (36) PGE Cdiscount (60) (60) (60) - (60) Autres (293) (242) (354) (30) (324) Autres actifs financiers 74 50 118 85 33 Trésorerie et équivalents de trésorerie 763 522 1 190 - 1 190 Trésorerie disponible 499 307 990 - 990 Trésorerie non centralisée + trésorerie en transit 264 215 199 - 199 Dette financière nette (1 203) (1 407) (1 493) 55 (1 547)





Au 31 décembre 2025, la liquidité du Groupe ressort à 1 002 M€. Elle comprend 990 M€ de trésorerie disponible au niveau de Casino Finance (centrale de trésorerie du Groupe) après mobilisation de la plupart des lignes de financement (autres que les programmes d’affacturage, d’affacturage inversé et assimilés) et 11 M€ de découverts non tirés à cette date.

Le Groupe a obtenu de ses créanciers un report de la maturité de ses financements opérationnels au 28 mai 2026 et a pour objectif de parvenir à un accord avec ses créanciers et FRH dans cet horizon de temps et au plus tard d’ici la fin du mois de juin 2026.

Activités abandonnées

En 2025, le Groupe a décaissé 152 M€ au titre des activités abandonnées (essentiellement HM/SM), reflétant principalement le dénouement progressif des plans de sauvegarde de l’emploi, des coûts de fermeture et du BFR.

Au 31 décembre 2025, le montant net restant à décaisser au titre des activités abandonnées HM/SM est estimé à

200 M€.

Covenants financiers

Ratio de levier net 13

Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure, des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

(en M€) 30 juin 2025 30 sept. 2025 31 déc. 2025 EBITDA ajusté covenant (12 mois) 13,14 130 159 194 DFN covenant 13 1 267 1 219 902 DFN covenant / EBITDA ajusté covenant 9,75x 7,68x 4,66x Seuil à respecter - <8,34x <7,17x

Le ratio « DFN covenant / EBITDA ajusté covenant » ressort ainsi à 4,66x, en dessous du niveau de ratio à respecter de 7,17x. Le Groupe indique que les prévisions d’EBITDA au T1 2026 doivent assurer le respect du prochain test de covenant qui interviendra le 31 mars 2026, avec un niveau de ratio à respecter de 7,41x.

Montant minimum de liquidité

La liquidité est de 1,0 Md€ au 31 décembre 2025.

Prévisions de liquidité

Les prévisions de liquidité sont de 0,8 Md€ minimum au T1 2026 dont 0,2 Md€ liés à l’affacturage, l’affacturage inversé et programmes assimilés.

Pour rappel, à la fin de chaque trimestre, les prévisions de trésorerie doivent faire état d’une liquidité de 100 M€ minimum à la fin de chaque mois du trimestre suivant.

RENOUVEAU 2030 / RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE





Le Groupe a détaillé le 24 novembre 2025 son plan stratégique « Renouveau 2030 » et le projet de renforcement de sa structure financière. Assisté des commissaires à l’exécution du plan et des mandataires à l’exécution des accords de conciliation, il s’est fixé pour objectif de parvenir à un accord avec ses créanciers et FRH au plus tard d’ici la fin du mois de juin 2026.

A horizon 2030, les objectifs financiers du Groupe sont les suivants :

Volume d’affaires TTC : 15,8 Mds€

EBITDA ajusté après loyers payés : 644 M€

Economies additionnelles de plus de 150 M€ sur 2029-2030

Capex nets cumulés de 1,7 Md€ sur 2025-2030

Cash-flow libre avant frais financiers : 286 M€





Les objectifs poursuivis par le groupe Casino dans le cadre de l’adaptation et du renforcement de sa structure financière sont les suivants :

Un niveau de levier inférieur à 1,7x d’ici 2029 15

Une réduction du nominal du Term Loan B à 800 M€

Un abaissement du taux d’intérêt moyen de la dette

L’adaptation des financements opérationnels

Un apport en fonds propres pour un montant d'environ 300 M€ afin de permettre la mise en œuvre du plan Renouveau 2030 dans des conditions de liquidité adéquates





Dans ce cadre, les paramètres fixés au soutien de ces objectifs par l’actionnaire majoritaire du groupe Casino, France Retail Holdings (« FRH »), ont également été présentés.

Le communiqué et la présentation sont disponibles sur le site internet du Groupe.

Le Groupe rappelle qu’il a obtenu de ses créanciers la prolongation de leur consentement de ne pas utiliser les discussions en cours relatives au projet d’adaptation et de renforcement de sa structure financière comme un quelconque moyen d’action au titre (i) de la documentation de financement faisant partie intégrante des plans de sauvegarde accélérée (dettes Term Loan B, RCF et Quatrim) ou (ii) de la documentation des financements opérationnels agréés dans le cadre des protocoles de conciliation. Les consentements relatifs aux Term Loan B et RCF sont valables jusqu’au 28 mai 2026 ; celui concernant la dette Quatrim, en vigueur jusqu’au 30 avril 2026, est en cours de prolongation jusqu’au 28 mai 2026. Les créanciers ont par ailleurs consenti un report de la maturité des financements opérationnels au 28 mai 2026.

Les principaux termes des différentes propositions d’adaptation et de renforcement de la structure financière du groupe Casino, telles qu’elles ont été formulées, ont été rendues publiques les 10 février, 5 et 16 mars 2026 et figurent dans les présentations disponibles sur le site internet du Groupe.

Dans l’hypothèse où une telle opération d’adaptation et de renforcement de la structure financière se réaliserait, celle-ci serait massivement dilutive pour les actionnaires actuels.

A la date du présent communiqué, aucun accord n’a été trouvé entre Casino, FRH et les créanciers relatif à l’adaptation et au renforcement de la structure financière du groupe Casino. Les discussions vont donc se poursuivre dans la perspective de la signature d’un accord à fin juin 2026 au plus tard.

ANNEXES – INFORMATIONS COMPTABLES

Activités abandonnées



Le Groupe rappelle qu’en application de la norme IFRS 5, les résultats des activités suivantes sont présentés en activités abandonnées au titre des périodes 2024 et 2025 :



Hypermarchés et Supermarchés Casino (y compris Codim en 2024) dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés

(y compris Codim en 2024) dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés Activités de Leader Price en France

GPA : depuis l'augmentation de capital de 704 MBRL qui a été finalisée le 14 mars 2024, le Groupe a perdu le contrôle et ne détient plus que 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence

depuis l'augmentation de capital de 704 MBRL qui a été finalisée le 14 mars 2024, le Groupe a perdu le contrôle et ne détient plus que 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence Grupo Éxito (uniquement en 2024) : dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA)





ANNEXES – LEXIQUE

Croissance comparable

Le chiffre d’affaires comparable comprend les ventes e-commerce et les ventes de marchandises hors essence des magasins ouverts depuis au moins 12 mois. Il s'entend à taux de change constant, hors effets calendaires et hors taxes.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC.

EBITDA ajusté après loyers payés

L’EBITDA ajusté après loyers payés est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC et diminué par les remboursements des passifs de loyer et les intérêts financiers nets versés sur passifs de loyer.

Disynergies

Les disynergies de coûts de fonctionnement correspondent à la perte d’économies d’échelle précédemment réalisées grâce aux activités d’hypermarchés et de supermarchés ainsi qu’à celles des anciennes filiales d’Amérique latine (Exito et GPA), jusqu’à leurs cessions intervenues en 2024. Ces coûts, initialement présentés dans le segment « Autres », ont été réalloués aux entités concernées du Groupe à compter du 1er janvier 2025, en cohérence avec la mise en place de l’organisation mutualisée des fonctions support.

Résultat opérationnel courant (ROC)

Le résultat opérationnel courant (ROC) correspond au résultat opérationnel avant (i) d’une part les éléments qui par nature ne rentrent pas dans l’appréciation de la performance opérationnelle courante des « business units », tels que les cessions d’actifs non courants, les pertes de valeur d’actifs non courants et les incidences d’opérations de périmètre et (ii) d’autre part les éléments majeurs intervenus pendant la période comptable qui sont de nature à fausser la lecture de la performance de l’activité récurrente de l’entreprise (il s’agit de produits et charges en nombre limité, inhabituels, anormaux ou peu fréquents et de montants significatifs, comme par exemple les coûts de restructuration et les provisions et charges pour litiges et risques).

Cash-flow libre avant / après frais financiers

Le cash-flow libre avant frais financiers correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité tels que présentés dans l’état des flux de trésorerie consolidés diminués des capex nets, des loyers versés au titre des contrats de location faisant l’objet d’un retraitement IFRS 16 et ajustés des effets liés au plan de cession stratégique et de la restructuration financière.

Le cash-flow libre après frais financiers s’obtient en déduisant du cash-flow libre avant frais financiers les intérêts financiers nets versés, hors ceux relatifs aux contrats de location retraités selon IFRS 16.

Dette financière nette

La dette financière nette comprend les dettes financières brutes incluant les dérivés passifs de couverture de juste valeur et les dettes fournisseurs conventionnés, diminués (i) de la trésorerie et équivalents de trésorerie, (ii) des actifs financiers de gestion de trésorerie et placements financiers, (iii) des dérivés actifs de couverture de juste valeur, et (iv) des actifs financiers consécutifs à une cession significative d’actifs non courants.

Liquidité

Selon la documentation bancaire, la liquidité correspond à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie consolidés (déduction faite de la trésorerie en transit et de la trésorerie non-centralisée), ainsi qu’aux lignes de financements opérationnels (en dehors des programmes d’affacturage, d’affacturage inversé et similaires), non tirées et immédiatement disponibles.

Covenant – Ratio de levier net

Le covenant est défini comme le ratio entre la « dette financière nette covenant » et l’ « EBITDA ajusté covenant ». Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

EBITDA ajusté covenant

L’ « EBITDA ajusté covenant » ou EBITDA pro forma (selon la documentation) correspond à l’EBITDA ajusté après loyers payés relatif au périmètre du covenant, hors des éventuelles incidences d’effets de périmètre et de retraitements pro forma correspondant à des futures économies/synergies à réaliser dans les 18 mois.

Dette financière nette covenant

La « dette financière nette covenant » correspond aux dettes financières brutes attachées au périmètre covenant (en ce compris les emprunts des sociétés dudit périmètre auprès des autres sociétés du Groupe), (i) augmentées des passifs financiers qui ont, en substance, une nature de dettes financières, (ii) ajustées du tirage moyen sur les lignes revolving du Groupe au cours des douze derniers mois (à compter de la date de la restructuration) et (iii) diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie des entités du périmètre covenant et des mobilisations de créances non déconsolidantes relatives aux programmes de financements opérationnels réinstallés dans le cadre de la restructuration.

Contacts analystes et investisseurs

Charlotte IZABEL +33 (0)6 89 19 88 33 cizabel@groupe-casino.fr Relations Investisseurs +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr

Contacts presse

Direction de la Communication Groupe Casino Stéphanie ABADIE +33 (0)6 26 27 37 05 sabadie@groupe-casino.fr Service de presse Communication Investisseurs +33 (0)1 53 65 24 29 directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement.

1 Ces données financières ont été établies sur une base similaire à celle retenue pour la préparation des comptes consolidés établis selon le référentiel IFRS, au vu des informations dont le Groupe a connaissance à la date du présent communiqué, puis examinées par le Conseil d’administration lors de sa réunion du même jour. Les procédures d’audit sont en cours, dans l’attente de l’issue des négociations

2 La démarque correspond à la différence existante entre le stock théorique et l’inventaire matériel effectué dans le magasin. Elle comprend la démarque connue (articles cassés, date limite de vente dépassée) et inconnue (vols)

3 Voir définitions en annexe page 8

4 Voir page 5

5 Pour rappel, le Groupe a communiqué en 2024 sur ces disynergies de coûts de fonctionnement dans le segment « Autres » pour un montant de -45 M€. Depuis le 1er janvier 2025, ces disynergies sont réallouées aux entités du Groupe suite à la mise en place des services mutualisés ; elles s’élèvent à -42 M€ en 2025

6 Après loyers payés, l’EBITDA ajusté de Cdiscount ressort en progression de +5 M€ sur l’année, grâce à une baisse importante des loyers résultant de la rationalisation des capacités d’entrepôt

7 Ce montant de -218 M€ reflète en particulier le résultat des tests annuels de dépréciation de goodwill à la date de clôture sur la base du business plan « Renouveau 2030 »

8 Programme de facilités de paiement en 4 fois offertes aux clients

9 Hors frais de restructuration et de conciliation

10 Selon la documentation de financement, la trésorerie disponible est définie comme étant la trésorerie et les équivalents de trésorerie exclusion faite de la trésorerie non centralisée (i.e. trésorerie hors cash-pooling) et de la trésorerie en transit (float) ; aux arrêtés 31 décembre 2025, 30 juin 2025 et 31 décembre 2024, la trésorerie disponible correspond à la trésorerie chez Casino Finance (Centrale de trésorerie de l'activité française)

11 Le classement en passifs courants d’une part significative de la dette reflète notamment les stipulations contractuelles applicables à la clôture, les consentements (standstill) obtenus ne permettant pas, à la date de clôture, de reporter l’exigibilité de la dette concernée au-delà de douze mois à compter du 31 décembre 2025. Ces consentements courent actuellement jusqu’au 28 mai 2026 s’agissant du Term Loan et du RCF ; celui concernant la dette Quatrim, en vigueur jusqu’au 30 avril 2026, est en cours de prolongation jusqu’au 28 mai 2026

12 Le montant de 1 404 M€ du Term Loan tient compte de l’incidence de juste valeur de cet instrument, soit +6 M€ au 31 décembre 2025 comparé au montant nominal du Term Loan de 1 410 M€

13 Voir définitions en annexe page 8

14 Aucun retraitement pro forma n’est pris en compte

15 Au 30 septembre 2025, le covenant contractuel sur le ratio de levier net s’élevait à 7,68x

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