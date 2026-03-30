Groupe Casino : Mise à disposition de la présentation des données financières estimées 2025

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MISE A DISPOSITION DE LA PRÉSENTATION
DES DONNÉES FINANCIÈRES ESTIMÉES 2025

Le Groupe indique qu’il a mis à disposition du public la présentation de ses données financières estimées 2025 (non auditées et non arrêtées par le Conseil d’administration) sur son site à l’adresse suivante :

https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-30-Donnees-financieres-estimees-2025.pdf

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ou
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Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement.
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2026 03 30 - CP - Mise à disposition de la présentation des données financières estimées 2025
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