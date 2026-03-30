CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S12-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 23 mars 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 16/03/2026 FR0000044323 41 141,02 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 17/03/2026 FR0000044323 90 141,02 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 18/03/2026 FR0000044323 90 140,02 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 19/03/2026 FR0000044323 90 139,98 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 20/03/2026 FR0000044323 89 139,00 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 16/3/26 9:25 FR0000044323 141,02 EUR 1 XPAR OD_908UIvY-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 16/3/26 13:58 FR0000044323 141,02 EUR 40 XPAR OD_909aqMZ-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 17/3/26 9:29 FR0000044323 141,02 EUR 90 XPAR OD_90ELkRe-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 18/3/26 8:16 FR0000044323 140,02 EUR 90 XPAR OD_90Jtrx6-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/3/26 8:03 FR0000044323 139,98 EUR 61 XPAR OD_90PhBUD-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/3/26 8:03 FR0000044323 139,98 EUR 9 XPAR OD_90PhBTi-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/3/26 8:03 FR0000044323 139,98 EUR 20 XPAR OD_90PhBcS-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/3/26 8:02 FR0000044323 139 EUR 89 XPAR OD_90VXPto-02 Annulat

ion

Pièce jointe